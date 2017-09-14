умовний Успіх умовного поізносівшєгося
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Додано: Нед 06 лип, 2025 08:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 06 лип, 2025 08:55
Ты "обсуждаешь" как иностранному гражданину попасть в украинскую статистику:
>>> але як би ви потрапили в статистику України, якщо ви втікач і в держстат нічого не повідомляєте?
я удивляюсь зачем ты хочешь их считать.
Срова с утра принял, что двух слов не вяжешь?
Додано: Нед 06 лип, 2025 08:59
_hunter
Де ти побачив «хочеш счітать»? В якому саме місці?
Я констатую факт: андрюшка оперує кривою статистикою: жінок і себе з хунтером (як людей з розмитим гендером) він враховує в знаменник, а кого вони народили за 3 роки - ні.
В якому місці «навіщо, хочу»?? У тебе на халявні 500 ойро щодня октобер-фест?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 лип, 2025 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лип, 2025 09:02
Додано: Нед 06 лип, 2025 09:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте
"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", - сказав генсек Альянсу.
Додано: Нед 06 лип, 2025 09:09
Так я тебе уже третий раз талдычу: те "а кого вони народили за 3 роки" - они не граждане этой страны - потому в знаменатель и не пишутся.
Таки опять развязался? - с утра глушить...
Додано: Нед 06 лип, 2025 09:14
Ти не тільки німецький не зміг осилити, але і математику пропив на халявні 500?
Діти в знаменник і не мають писатись, незалежно від громадянства 😅, яке ти їм нарізав вже чомусь Монреальське чи баварське , хоча андрюшка і хунтер українські недогендери))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 лип, 2025 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лип, 2025 09:20
Є купа груп населення, які так само поїхали або не приймають участь у захисті.
Є купа груп населення, які безпосередньо захищають або в той чи інший засіб прямо або косвенно допомагають захисту.
Є умовний Андрій.
Який обрав середній варіант: поїхав, але (каже), що допомагає.
І пояснює свій вибір наявністю реалій -- купі груп надані відстрочки, броні, да і просто фактична можливість поїхати (наприклад, за хабарі).
Тепер переходимо до:
1. Чого він хоче (вимагає) від вас (захисників), від влади? До кого і які в нього претензії? І на якій підставі?
Бачу: або не чіпайте, або всі, так всі.
2. Які претензії-вимоги до нього від захисників? І на яких підставах?
Бачу: стулити пельку. Чому?
Він щось вимагає-хоче від захисників?
Тобто в кожного своя правда, своя відносна справедливість.
Але якщо просувати свою, то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Хату Андрія захищають ціленаправлено чи все ж таки попутньо?
Якщо за цей захист він боржником стає, то треба тоді гарантії.
Але, кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.
Додано: Нед 06 лип, 2025 09:24
Додано: Нед 06 лип, 2025 09:24
detroytred
Не потребує , але отримує. І має за це розраховуватись.
Можливо вам не треба патрульна поліція на дорозі, бо ви не водій , та і взагалі не ходячий і не виходите з дому.
Чи проблема наркотрафіку вас не турбує, і вам не треба прикорднонний контроль. Але ви громадянин і маєте зобовʼязані це фінансувати. Виборців не надається.
З захистом держави аналогічно.
Її і не було, поки хунтер з похмілля зранку її не створив)))
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