_hunter написав:Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город?
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
Питання на засипку для воєнспеца по охороні будівель А як перенесення в поле- надасть додатковий захист?
Никак. Я про то, что снова пострадало рядом стоящее гражданское жилье.
Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки... От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂
Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією. Тому й не напружуються занадто. Ненька сплатить.
там одна засада: лет через 10-20-30 те дроны по тыщще максимум будут стоить...
_hunter написав:А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло
Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.
Ви ж так і зробили, вірно?
Вы ничего не поняли. Родителям он посоветует после принятия ЗП №13229 пойти в ЗСУ. Причём обоим. Там у них будет высокая зарплата + пенсия + бесплатное питание. Хватит и на ліки, и на оплату комунальних, и ещё даже смогут ему в Германию отправлять для поддержки штанов вдобавок к немецким 500 евро.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 06 лип, 2025 16:01, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло
Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.
Ви ж так і зробили, вірно?
Вы ничего не поняли. Родителям он посоветует после принятия ЗП №13229 пойти в ЗСУ. Причём обоим. Там у низ\х будет высокая зарплата + пенсия + бесплатное питание. Хватит и на ліки, и на оплату комунальних, и ещё даже смогут ему в Германию отправлять для поддержки штанов вдобавок к немецким 500 евро.
Я правильно вас понимаю? - после стадии отрицания вы перешли к торгу? - и таки начали рассматривать поход на ВЛК? 🤔
detroytred написав:то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Я двома руками за подібні ТЕОРЕТИЧНІ але МАРАЗМИ. Теорія-класна, така собі совковий відголосок про загальну справедливість.. Але починаємо цю теорію - реалізовувати, ми ж також не ликом шиті, можемо який шаблончик накидати.. І як буде виглядати цей шаблон? Напевно так Для чоловіків/жінок Кожен чоловік отримає право після вагітності і народження дитини на права які надаються жінкам під час війни(відсутність обовязкової мобілізації , наявність право виїзду за кордон), але при цьому- кожна жінка яка не має дітей і по ВЛК проходить - можке бути мобілізована Для ухилянтів/патріотів Кожен ухилянт має право змінити своє - я нікому нічого не винен , після того як кожен патріот змінить своє - хто замість нас,
Я правильно розшифрував геніальну пропозицію воєнпенса? Бо якщо не правильно і для нього це єралашики - то може нехай він так само двома реченнями сформулює шаблончик для того щоб можновладці їх прийняли як закон? Чи він настільки тупий-що висунути ініціативу - може А от пояснити як він би її реалізував-не в стані, бо по його примітивним переконанням це не його царська справа.. він своє виконав і тепер має право радити....
Ти повний дурень. Навіть не зрозумів предмет, за який сказано в тому реченні.
Намалював якоїсь маячні по іншому. Спробуй ще разів зо три прочитати, шевелячи губами.
Все, як завжди. Макати та тицяти тебе носом в твою чегову тупу рефлексію - ліньки. Халяви (тобто ти згенерував-перекрутив-вигадав в мій бік чергову маячню-дурню-закид, а мені розвінчуй. А ти потім знов нову... І так до ночі) більше не буде. Лісочком чухай, клоун. Набрид. Тобі вже пояснено по всіх аспектах. Досконало. В тому числі, що совок тухлий це саме ти.
Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки... От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂
Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією. Тому й не напружуються занадто. Ненька сплатить.
там одна засада: лет через 10-20-30 те дроны по тыщще максимум будут стоить...
Не проблема. В'єнамці перемогли з підземних нор та шалашів.
Тим паче, що експерт малює: рфії незабаром (я так зрозумів, що він має на увазі десь рік-два) гаплик.
ЛАД написав:Hotab Поражает человеческая ... ограниченность. Да, сегодня женщины не рожают по 10 детей. Но по 1-2 всё таки рожают. В отличие от мужчин, которые не рожают ни одного. Самое интересное, что менее просвещённые люди это хорошо понимают. Я вчера приводил ссылку на статью о Тыргае - https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea. Почему-то нецивилизованные эфиопы и эритрейцы писали: "Отныне ни одна тиграянка не родит еще одну тиграянку. Мы готовы к мести. Мы не оставим ни одну женщину позади". Странно, почему именно тиграянку? Почему не тиграянца?
From now on, no Tigrayan will give birth to another Tigrayan.
Це як дослівно перекласти? Мені переклало так:
Відтепер жоден тигранець не народить іншого тигранця
Ну да. Поэтому они вкладывают в матку ржавые гвозди, кусачки для ногтей и прочие подарки вместе с такими записками. У всех мужчин-тиграянцев есть матки.