Шкода що до тебе так довго доходило
Замовчав би швидше
Менша кількість тутешніх читачів асоціювала б тебе з дурнем з психічними відхиленнями
А так і моя сімя про це вже має власну думку.
А я її від цього форуму оберігаю
Таких як ти тут греблюгати.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 21:58
Шкода що до тебе так довго доходило
Замовчав би швидше
Менша кількість тутешніх читачів асоціювала б тебе з дурнем з психічними відхиленнями
А так і моя сімя про це вже має власну думку.
А я її від цього форуму оберігаю
Таких як ти тут греблюгати.
Додано: Нед 06 лип, 2025 22:08
Власну думку ти їм на вуха наспівав.
Бо вони не розуміють, що твоя неоднократна пісня раніше про "вивели в чечню" - це вивели вчастину. Виводять саме вч.
А тепер заспівав про "перевели мене" - тобто перевели тебе.
І твоє чітке "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР" - це саме закінчення контракту (в гдр).
І про цілий рік в учебкє (в чечні), ти раніше мовчав акі риба. Було просто - вивели (частину), звільнився, бо закінчився контракт і!!! країна, якій служив, розпалася.
Тому співай свої пісні ... своїй родині та читачам.
Мені таких не треба. Гуляй.
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