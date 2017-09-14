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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14356143571435814359
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 21:58

  detroytred написав:
  budivelnik написав:попросив
Прочитали
Їх вердикт
То напевно якийсь ідіот помішаний на точності з психушки пише.
Тоді співай отакі пісні їм, а не мені. Зі мною така клоунада не пройде.
Ех... все ж таки треба було одразу тебе лісом відправити.
Шкода що до тебе так довго доходило
Замовчав би швидше
Менша кількість тутешніх читачів асоціювала б тебе з дурнем з психічними відхиленнями
А так і моя сімя про це вже має власну думку.
А я її від цього форуму оберігаю
Таких як ти тут греблюгати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:08

  budivelnik написав:А так і моя сімя про це вже має власну думку.
А я її від цього форуму оберігаю
Таких як ти тут греблюгати.


Власну думку ти їм на вуха наспівав.
Бо вони не розуміють, що твоя неоднократна пісня раніше про "вивели в чечню" - це вивели вчастину. Виводять саме вч.
А тепер заспівав про "перевели мене" - тобто перевели тебе.

І твоє чітке "А після ЗАКІНЧЕННЯ контракту в НДР" - це саме закінчення контракту (в гдр).

І про цілий рік в учебкє (в чечні), ти раніше мовчав акі риба. Було просто - вивели (частину), звільнився, бо закінчився контракт і!!! країна, якій служив, розпалася.

Тому співай свої пісні ... своїй родині та читачам.
Мені таких не треба. Гуляй.
detroytred
 
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