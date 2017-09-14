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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14352143531435414355
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 12:47

мид рф:

Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против рф, возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 12:52

  Xenon написав:
Демилитаризация и денацификация Украины

Это тут для антуража, вот из за чего всё началось

  Xenon написав:
возврат активов


Всё что было нажито непосильным трудом в Украине после 14 года, начали терять.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 07 лип, 2025 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Мы целенаправленно бьем по ТЦК Украины, — міністерство терору рф.
Тим часом, мзс рф озвучило теперішні умови для кінця війни в Україні: «Закрепление в мирном соглашении денацификации и демилитаризации, отказ от юридических претензий к рф, отмена санкций и возвращение российских активов».
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:02

  GALeon написав:️Мы целенаправленно бьем по ТЦК Украины, — міністерство терору рф.

ви в тцк служите? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:45

насправді фізчино сама будівля ТЦК цінності не несе як і їхня база данних якою вони не вміють\ не хочуть користуватися . Тому чисто з військової точки зору то нехай краще витрачають шахеди на якісь "пусті коробки" будівлі ТЦК ніж на реально болючі цілі типу Нафтопереробних підприємств та інших критично важливих чи військових обєктів. Тобто шахедів хоч і багато , але краще нехай летять в коробки ТЦК ніж по гаражах де роблять ті ж дрони чи по складах нашого озброєння чи то пак навіть трансформаторних станціях які важче відновлювати ніж звичайні будинки
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:57

"Коробки тцк" не в полі ж стоять.
Навколо повно житлової забудови.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скончался волынский волонтер Максим Музычка, который оказался в реанимации в июне после того как его насильно привезли в ТЦК.
Об этом сообщила его супруга Маргарита

это очередная жертва убийств - украинцев
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:43

Славко пропонує бомбити Тису

  GALeon написав:️Мы целенаправленно бьем по ТЦК Украины, — міністерство терору рф.
Тим часом, мзс рф озвучило теперішні умови для кінця війни в Україні: «Закрепление в мирном соглашении денацификации и демилитаризации, отказ от юридических претензий к рф, отмена санкций и возвращение российских активов».

Славко пропонує бомбити Тису
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Предлагаю все тцк перенести на банковую.
Не благодарите
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:10

  ЛАД написав:Вы никак не хотите понять, что все его и хантера рассуждения и "претензії" просто попытки доказать самому себе, что он прав и поступает правильно.

Себе я ничего не доказываю. Я лишь реагирую на потоки грязи, которые льются в мой адрес и на призывы пойти что-то или кого-то защищать. Я всегда поступаю правильно, исходя из обстоятельств, в которых нахожусь и интересов своей семьи. Да, меня не волнует ЛАД или какие-то рандомные женщины, которые "могут родить", также, как и я не волную их.

Ваше одобрение или уважение, которые Вы раздариваете тем, кто уехал в какое-то определенное время, мне тоже ненужно. Ваши нравоучения мне не нужны. Вы - никто для меня. Такой же, как и я человек, который принимает решения для себя. Я даже не знаю чтобы Вы делали сейчас, будь Вам 44, а не 74. Вы слишком много о себе думаете.

Касательно "очереди", в которую Вы все так хотите меня поставить - ее не существует, поскольку в ней не стоят абсолютное большинство граждан Украины. Есть списки "должников", придуманные властью, но те, кто долги не брали, не собираются их признавать. Самый обычный принцип права.

  _hunter написав:Да, устраивало - как я уже писал - жизни/здоровью угроз не было.

ЛАД уже достал своим "почему не уехал раньше". Пытается делать вид умного человека, но не может понять, что раньше не уезжали, так как войны не было. Хотя, он, наверное, понимает. Просто, у него только избранные люди имеют право бежать от войны. Остальные должны оставаться и терпеть или воевать или что он там им предлагает.

  ЛАД написав:"Кажіть і ви". :)

Я не один раз писал, что ни чем в Украине не владею. Никогда и не владел, так знал, что в силу личных обстоятельств жить в Украине всю жизнь не буду, а придется переезжать в другую страну. Никто сейчас ничего моего в Украине не защищает.

Но я могу рассказать о тех, чье имущество защищают - Вами так любимых и оберегаемых женщин. Например, тех, кто сдает жилье переселенцам в втридорога, сами проживая в ЕС, или тем, кто занимался финансовым туризмом в Польще, живя в Украине, но ездя по воеводствам в поисках выплат, из-за которых нас в Польще не любят уже. И других стран это тоже касается. Вот, эти так любимые Вами женщины сделали больше зла для Украины, чем мой отказ добровольно идти в ВСУ. Возможно, Вы им все простите, так как некоторые из них, возможно, имеют ребенка, ведь, враг у Вас один - я.
АндрейМ
 
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