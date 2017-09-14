Додано: Пон 07 лип, 2025 16:10

ЛАД написав: Вы никак не хотите понять, что все его и хантера рассуждения и "претензії" просто попытки доказать самому себе, что он прав и поступает правильно. Вы никак не хотите понять, что все его и хантера рассуждения и "претензії" просто попытки доказать самому себе, что он прав и поступает правильно.

_hunter написав: Да, устраивало - как я уже писал - жизни/здоровью угроз не было.

Да, устраивало - как я уже писал - жизни/здоровью угроз не было.

ЛАД написав: "Кажіть і ви".

"Кажіть і ви".

Себе я ничего не доказываю. Я лишь реагирую на потоки грязи, которые льются в мой адрес и на призывы пойти что-то или кого-то защищать. Я всегда поступаю правильно, исходя из обстоятельств, в которых нахожусь и интересов своей семьи. Да, меня не волнует ЛАД или какие-то рандомные женщины, которые "могут родить", также, как и я не волную их.Ваше одобрение или уважение, которые Вы раздариваете тем, кто уехал в какое-то определенное время, мне тоже ненужно. Ваши нравоучения мне не нужны. Вы - никто для меня. Такой же, как и я человек, который принимает решения для себя. Я даже не знаю чтобы Вы делали сейчас, будь Вам 44, а не 74. Вы слишком много о себе думаете.Касательно "очереди", в которую Вы все так хотите меня поставить - ее не существует, поскольку в ней не стоят абсолютное большинство граждан Украины. Есть списки "должников", придуманные властью, но те, кто долги не брали, не собираются их признавать. Самый обычный принцип права.ЛАД уже достал своим "почему не уехал раньше". Пытается делать вид умного человека, но не может понять, что раньше не уезжали, так как войны не было. Хотя, он, наверное, понимает. Просто, у него только избранные люди имеют право бежать от войны. Остальные должны оставаться и терпеть или воевать или что он там им предлагает.Я не один раз писал, что ни чем в Украине не владею. Никогда и не владел, так знал, что в силу личных обстоятельств жить в Украине всю жизнь не буду, а придется переезжать в другую страну. Никто сейчас ничего моего в Украине не защищает.Но я могу рассказать о тех, чье имущество защищают - Вами так любимых и оберегаемых женщин. Например, тех, кто сдает жилье переселенцам в втридорога, сами проживая в ЕС, или тем, кто занимался финансовым туризмом в Польще, живя в Украине, но ездя по воеводствам в поисках выплат, из-за которых нас в Польще не любят уже. И других стран это тоже касается. Вот, эти так любимые Вами женщины сделали больше зла для Украины, чем мой отказ добровольно идти в ВСУ. Возможно, Вы им все простите, так как некоторые из них, возможно, имеют ребенка, ведь, враг у Вас один - я.