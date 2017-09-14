Додано: Пон 07 лип, 2025 17:35

ЛАД написав: Что меня просто восхищает, так это ваша самоуверенность: "Я всегда поступаю правильно". Что меня просто восхищает, так это ваша самоуверенность: "Я всегда поступаю правильно".

ЛАД написав: Есть люди, которые видят вокруг только грязь. Вы из таких. Перечислили много мерзостей, которые, действительно, есть, и рады.

Есть люди, которые видят вокруг только грязь. Вы из таких. Перечислили много мерзостей, которые, действительно, есть, и рады.

pesikot написав: Теперь осталось выяснить, а что ты здесь делаешь ? ) Теперь осталось выяснить, а что ты здесь делаешь ? )

Что Вас удивляет? Да, в момент принятия решений я считаю, что принимаю правильное решение для себя и своей семьи. Да, иногда это решение оказывается неправильным. Одним из них было нежелание уехать в декабре 2021 года, хотя нам настойчиво рекомендовали это сделать, но на тот момент решение казалось правильным, так как не верилось, что путин сойдет с ума и нападет.Я не вижу вокруг только грязь. Вы, как обычно, додумали за меня. Наоборот, я стараюсь видеть хорошее. Но Вы не хотите замечать эту грязь, что мешает Вам понять почему многие люди не хотят ничего в Украине защищать. Вы идеализируете женщин и освобождаете их от обязанности защищать страну и в тоже самое время демонизируете мужчин, которые страну защищать не хотят. Нельзя не замечать эту грязь, которая вредит стране, а Вы закрываете на нее глаза, так как Вам так удобно. Вы видите одну "грязь" - чье-то нежелание воевать и желание уехать из страны.Не Вам решать на каких форумах мне писать. Пыл поубавьте. Ваш менторский тон уже достал. Я, вроде, с Вами общаюсь корректно.А мне нужно соответствовать каким-то критериям, чтобы "быть здесь"? Я об этих критериях не знал. Мне надо владеть домом в Украине, чтобы здесь писать?Вопрос, Песикотик, в другом - что сделаешь здесь ты, если страна в опасности, а ты так о ней переживаешь, так переживаешь, что все до армии дойти не можешь.