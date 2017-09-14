Додано: Вів 08 лип, 2025 11:45

pesikot написав: Бетон написав: «У девяносто процентов чиновников и депутатов дети живут за границей», - политолог Игорь Рейтерович комментируя новость о том что жена и дети Рустема Умерова проживают в США «У девяносто процентов чиновников и депутатов дети живут за границей», - политолог Игорь Рейтерович комментируя новость о том что жена и дети Рустема Умерова проживают в США

У тебя на 100 процентов б.жена и дети живут за границей ...

И чё ? )

Я тебе даже больше скажу и на момент назначения Умерова, у него жена и дети жили в США

У меня другой вопрос, почему эту волну начали сейчас гнать ? У тебя на 100 процентов б.жена и дети живут за границей ...И чё ? )Я тебе даже больше скажу и на момент назначения Умерова, у него жена и дети жили в СШАУ меня другой вопрос, почему эту волну начали сейчас гнать ?

Зрозуміло чому ти так пишеш. В тебе відстрочка + Чернігів занадто близько до РФ.Тому ця суміш робить для тебе гасло "Україна понад усе" більш важливим ніж "Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".- Ти не помічаєш корупцію, бо на твою думку підняття цих питань створює загрозу подальшій підтримці з боку партнерів. Хай краще тихо крадуть в три горла а "післявійни розберемось"- Не засуджуєш щоденні зашкварні висловлювання нашої пропаганди (про показові розстріли цивільних і т.д.), ситуативно знаходишся в одній лодці з клоунами типу Карася, Швайки, Берлінської, Дикого і Корча- Ти небачиш бусифікацію, смерті в тцк, тутушок в цивільному що викрадають людей (чи навіть бачиш але вважаєш це прийнятним злом), бо завдяки цьому твоя відстрочка все ще актуальна.- Ти згоден на диктатуру, закриття кордонів на десятиліття, відсутність виборів, опозиції (помилково думаючи що то все минеться на другий день по закінченню війни) - в обмін за продовження війни. Тому що думаєш що закінчення / призупинення війни є шкідливим для твого регіону, так як мобресурс розбіжиться і в серії номер 2 доведеться вже брати участь особисто- Для тебе все рівно загине від сьогодні 10тис чоловік чи 2 млн чоловік, так як ти не в їх числі.В таких як ти нема жодного плану чи неприйнятної ціни, просто потрібно іншим(!!) продовжувати воювати, сподіваючись на падіння комети на рф.Тому той же АндрійМ, який не воює але й не вимагає щоб хтось інший воював замість нього, є більш чесним з оточуючими ніж такі як ти, шаман та компанія