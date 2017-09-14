Додано: Нед 13 лип, 2025 20:21

detroytred написав: budivelnik написав: 1 Коли такі придурки як ти добються хоча б 10% того чого добились ми - тоді й будете вякати

а зараз сидіть в совковому болоті, з світом сформованим лекціями марксизму/ленінізму і переконаннями що у твоїй голій задниці хтось винуватий.

Ти може її чимось прикриєш перш ніж на люди виходити?

2 Коли повний довбень який просрав своє життя надуває щоки - треба бути не місіонером.

Треба просто стріляти на звук, поки ти і тобі подібні не отруїли своєю совковою отрутою - підростаюче покоління. 1 Коли такі придурки як ти добються хоча б 10% того чого добились ми - тоді й будете вякатиа зараз сидіть в совковому болоті, з світом сформованим лекціями марксизму/ленінізму і переконаннями що у твоїй голій задниці хтось винуватий.Ти може її чимось прикриєш перш ніж на люди виходити?2 Коли повний довбень який просрав своє життя надуває щоки - треба бути не місіонером.Треба просто стріляти на звук, поки ти і тобі подібні не отруїли своєю совковою отрутою - підростаюче покоління.

Хвантазьору-місіонеру-єралашечнику вже прийшлося вигадувати й навіть про вплив на... підростаюче покоління тут.

Лісом, кумедний клоун. Хвантазьору-місіонеру-єралашечнику вже прийшлося вигадувати й навіть про вплив на... підростаюче покоління тут.Лісом, кумедний клоун.

Хто може допомогти мені пояснити цьому де-білу, що те що він вважає що знає - все населення бачило в пятій точціА от якщо є щось , що він може показати корисного для оточуючих ним зробленого з того що він знає - це цікаво всі.Показувати він нічого не можеЙого вміння надувати щоки чи посилати когось в ліс... це так, ці складні речі вміє робити мій двохрічний внук..Тому самозакоханий павлінСпочатку покажи хоч щось з тобою зробленого що цікаво не тільки тобі..Як покажеш - тоді й поговоримоБо мої єралашики чи пояснення - оточуючим цікаві хоча б для того що вони не потрапляли в ті халепи які робив я.А повторити за кимось легше ніж видумувати самостійноТому ще разЩо можнав повторити за тобою корисного?лежання на дивані, заявки про матрицю і оповідання що ти читав - це в пяту точкуПривнеси чудо - розскажи про щось тобою зреалізоване ( крім просраного життя. це ж треба бути тьаким дебілом щоб в момент розвалу совка і відміни агресивної риторики + повного роззброєння-вибрати собі службу в армії...Ти б краще в пожежники пішов, і то толку було б більше.Там правда стільки часу на читання книжочок 100-200 літньої давності або газетних статейок про правила перебудови - було б меншеАле толку більше.