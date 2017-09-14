fox767676 написав:проснулся в холодном поту от одной лишь мысли что эта шайка скрытых троцкистов чуть не сохранила власть в прошлом году
был бы трындец США, за ними и всему свободному миру
демократско-троцкисткая сволочь гадила годами подводя весь свободный мир к капитуляции сначала восточную Европу перед путинско-чекистскими бандами
а потом и остальных перед пекинско-маоистскими
были в шаге от цивилизационной катастрофы
Проснулся ты от того, что сердце в фанеру начала стучать от выпитого накануне
И начал нести бред
Всё, что ты написал делает твой любимый Трамп - Европу сдаёт, перед Путиным и Мао прыгает на задних лапках ...