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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14413144141441514416
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 07:05

  fox767676 написав:проснулся в холодном поту от одной лишь мысли что эта шайка скрытых троцкистов чуть не сохранила власть в прошлом году
был бы трындец США, за ними и всему свободному миру
демократско-троцкисткая сволочь гадила годами подводя весь свободный мир к капитуляции сначала восточную Европу перед путинско-чекистскими бандами
а потом и остальных перед пекинско-маоистскими
были в шаге от цивилизационной катастрофы


Проснулся ты от того, что сердце в фанеру начала стучать от выпитого накануне

И начал нести бред

Всё, что ты написал делает твой любимый Трамп - Европу сдаёт, перед Путиным и Мао прыгает на задних лапках ...
pesikot
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