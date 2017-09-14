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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1441114412144131441414415 ... 14439>
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:34

  Xenon написав:
  fox767676 написав:
Ті гидоти, що ви Хеnon , писали на адресу Трампа та його адміністрації, достеменно зафіксовані і надійно зберігаються на серверах в США. Вам доведеться за це відповісти

на яку саме адресу , шось забув я?
в Білий Дім чи на на домашню? чи на е-мейл? :roll:


В гуантанамо є "департамент по відновленню пам'яті"
Згадаєте все і вбивство Кеннеді, якщо треба
Але зараз ви правильно зооріентувались, хоч і запізно

Цікаві люди . Мовчали коли вашингтонські бовкотуни смажили Україну на повільному вогні , і заверещали коли на обрії з'явились нормальні люди що мають на меті припинити ці сатаномасонські жертвоприношення
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:39

  Banderlog написав:
  V2 написав:

Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять


Дивіться, як оптимістично:
🙂
АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40
Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.

В то же время Марченко подчеркнул, что несмотря на такую потенциально хорошую стартовую бюджетную позицию с бюджетом после войны сейчас Украина находится в других условиях.*
https://epravda.com.ua/rus/finances/pos ... im-809141/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:55

  Banderlog написав:
  V2 написав:Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять

це ти так розганяєш паніку, щоб потім тобі було простіше тут питання вирішувати? :D ти ж сам тут, й нікуди не збираєшся ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:58

  fox767676 написав:Недобитые воуки таки отмазали буткевича
Пристроили то ли политруком , то-ли
писарем тцк
Это ничего не меняет, все равно в перспективе они обречены
А будкевич и дворником работу не найдёт, после такого вынужденного камингаута
Соросовский воукизм не пройдёт так же , как и московский чекизм.
Нет диктатуре справа, нет насилию слева ! Боритесь - поборете!

тут клініка - повна маячня.

а в армії проблема з людьми з вищої освітою - так що й тебе теж десь прилаштують. хоча не певен - надто критична стадія :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:58

  Banderlog написав:
  V2 написав:

Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять


Як почалася війна у Перській Затоці 1990-1991:
Після виснажливої Ірано-Іракської війни, незважаючи на те що начебто західний світ був на боці Іраку, його економіка була знищена.
Хусейн поїхав до своїх арабських сусідів по фінансову допомогу
Король Кувейту запопроновував - "так віддайте нам своїх молодих жіночок та дітей, ми їх прилаштуємо куди треба і грошей заплатимо"
В нашому випадку "союзники" спланували все заздалегідь, але там де інші обурюються, тут пускають слини вдячності
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:20

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  V2 написав:

Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять


Дивіться, як оптимістично:
🙂
АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40
Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.

В то же время Марченко подчеркнул, что несмотря на такую потенциально хорошую стартовую бюджетную позицию с бюджетом после войны сейчас Украина находится в других условиях.*
https://epravda.com.ua/rus/finances/pos ... im-809141/

халва-халва
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?

Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с)
Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает.
но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся
самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:57

мериканский президент также заявил, что Путин «многих удивил», отметив: «Он говорит красиво, а потом вечером всех бомбит».

Плюнуть в душу Трампычу, святому человеку, это же надо было
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 13:12

  fox767676 написав:
  fler написав:Что надо сделать сейчас? Есть конкретные предложения?

Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения(с)
Посмотрим что получится у Келлога , может его план и сработает.
но потери территорий и экономического потенциала все раво усугубятся
самый пессимистический план - "операция эвакуация(всей страны)". я его писал , получил шквал критики, повторять не буду, но шансы его реализации медленно, но растут

ще є простір і час для покращення переговорної позиції капітуляції (згідно довідника Стеля будівельника 6 млн мобресурсу до Полтви)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 14:13

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  V2 написав:

Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах?
І це ж іще не кінець.
Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять


Дивіться, як оптимістично:
🙂
АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40
Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.

В то же время Марченко подчеркнул, что несмотря на такую потенциально хорошую стартовую бюджетную позицию с бюджетом после войны сейчас Украина находится в других условиях.*
https://epravda.com.ua/rus/finances/pos ... im-809141/
В конце там:
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году

Сразу предупреждаю, с бюджетом не разбирался.
Есть 2 вопроса.
1. Когда Марченко заявляет, что
Уровень дефицита государственного бюджета Украины после предложенных правительством изменений в бюджет на дополнительные военные нужды увеличится с 19,4% ВВП до более чем 20% ВВП
, он учитывает финансовую помощь Запада?
2. Когда он рассказывает о дефиците 0,2%, он учитывает сокращение военных расходов. Учитывает ли он при этом прекращение финансовой помощи Запада?
ЛАД
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