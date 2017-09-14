|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 14 лип, 2025 22:41
fler написав: Banderlog написав: місце ти трохи перепутав
, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)
Тигренятко, так воно ж і видно, що писати на фінансовому форумі про фінанси, то зовсім не ваше. Місце ти трохи переплутав...))) На психологічній гілці краще. Взагалі раджу вам уникати ізмишлізмів з фінансових чи інших питань, які потребують наявності спеціальних знань, яких у вас немає. Тут вже є принаймні троє (може й більше) "необучаємих" кловунів, які позиціонують себе як гуру з усіх питань, виглядаючи справжнім посміховиськом.
ПС. Щоб двічі не вставати - АндрійМ та Хантер, вам не пишу, бо немає про шо говорити, спочатку вивчіть "фінчасть". Мені не цікаво, коли опонент не обізнаний в елементарних речах, звиняйте.
Мадам Аллилуйвердиева
по поводу финчасти
Вы когда за матрасы пересичных со 100млрд. зелени писали, опирались на факты прощупывания своего матраса, "распухшего" во времена правления "зелёной чумы"???
И шо там с тумбочками от дизайнера Крупы, там уже не зелень, а жёлтенькие еврики? Или слитки(слиточки)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5218
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 14 лип, 2025 22:55
fler написав: Banderlog написав: місце ти трохи перепутав
, але я ніде не працював, я такого не люблю. Я люблю бухати і єб- сь. А решту не особо.)
Тигренятко, так воно ж і видно, що писати на фінансовому форумі про фінанси, то зовсім не ваше. Місце ти трохи переплутав...))) На психологічній гілці краще. Взагалі раджу вам уникати ізмишлізмів з фінансових чи інших питань, які потребують наявності спеціальних знань, яких у вас немає. Тут вже є принаймні троє (може й більше) "необучаємих" кловунів, які позиціонують себе як гуру з усіх питань, виглядаючи справжнім посміховиськом.
ПС. Щоб двічі не вставати - АндрійМ та Хантер, вам не пишу, бо немає про шо говорити, спочатку вивчіть "фінчасть". Мені не цікаво, коли опонент не обізнаний в елементарних речах, звиняйте.
Смішно читати таке від потужної експерткині, яка з 2022 навангувала окрім щоденних переможних перемог також кілька розвалів рф, їх банкрутство, розгром і т.д.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2536
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 14 лип, 2025 23:05
pesikot написав:Schmit
Шміт заткнув язика в дупу, мовчав ... а зараз почав )
Я ж не обурююсь, що ти тут сереш нонстоп 24/7, а тобі один пост і вже пригоріло.
Не маєш аргументів заперечити по суті - помовч.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5084
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 14 лип, 2025 23:11
Banderlog написав:
А то розвелось вас економістів як собак а економіка самі знаєте де.
То шо там з відбудовою україни? Зайдуть кажете інвестори?))) Щоб заробити?
Найкращий інвестор у економіку-це сам.
Просто подумай
1 Ніякої корупції
2 Ніяких лівих цін
3 Ніякого виведення коштів в офшори
4 Не потрібно створювати до існуючого ДБР , БЕБ , САП , Прокуратура і так далі - жодного нового органу який би мусів ці інвестиції охороняти/контролювати/доїти....
5 Це не створює зовнішнього боргу
6 Це не потребує міжнародних угод з скритими пунктами...
Коротше - сплошна лафа і халява..
От тільки проблема
Інвесторів з головою на плечах ( а не з телевізором) - в нас малувато
А можновладці ніяк воєнпенса не послухають і умови не створять..
От і приходиться бідним ПЯТИ ВІДСОТКАМ тягнути лямку за всіх 30%...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26590
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 14 лип, 2025 23:32
budivelnik написав: Banderlog написав:
А то розвелось вас економістів як собак а економіка самі знаєте де.
То шо там з відбудовою україни? Зайдуть кажете інвестори?))) Щоб заробити?
Найкращий інвестор у економіку-це сам.
Просто подумай
....
це все добре, но подумай сам на пару поколінь вперед . На цій території, якщо взяти довгострокову перспективу, багатство зберегти майже не можливо. Це у львові не очевидно, но тут в запоріжжі з минулих століть нема от слова ніц. Постоянно щось не так. Дикий степ...
ти правий нащот того що бальцерович на грунті поляків.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3144
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|105327
|
|
|1493
|284613
|
|
|6076
|945428
|
|