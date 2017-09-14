Banderlog написав:А то розвелось вас економістів як собак а економіка самі знаєте де. То шо там з відбудовою україни? Зайдуть кажете інвестори?))) Щоб заробити?
Найкращий інвестор у економіку-це сам. Просто подумай ....
це все добре, но подумай сам на пару поколінь вперед . На цій території, якщо взяти довгострокову перспективу, багатство зберегти майже не можливо. Це у львові не очевидно, но тут в запоріжжі з минулих століть нема от слова ніц. Постоянно щось не так. Дикий степ... ти правий нащот того що бальцерович на грунті поляків.
fox767676 написав:в 2022 году Вашингтон должен был либо поддержать стамбульский процесс, либо дать Украине оружия столько, сколько надо чтобы оперативно выбить русских с новооккупированных территорий, пока те ни успели там закрепиться институционально и инфраструктурно. Ни то, ни то не было сделано. Началась тягомотина и трагикомедия похоронившая обхитривиших самих себя демократов, а сейчас уже дискредитирующая США целиком , и сильно ударившая по авторитету когда-то мирового гегемона. Байденов, Бернса, Салливана, Блимкина, Остина нужно прогнать через Гуантанамо с подкошенными ногами, поломанными ребрами и выбитыми зубами, как китайско-московских шпионов. А потом местных гордонов-романенок туда же за компанию, чтобы их по рецептам доктора менгеле и "отряда 731" обработали
Абсолютно згіден.
Тут вже якось висловлювали таку пропозицію, продублюю:
"Вважаємо за потрібне донести до нашого ворога і до решти підписантів Будапештського меморандуму. Наш ворог хоче знищити нас - країну і всіх людей, хто не стане його рабом для здійснення подальших військових злочинів. Виходячи з цього, нам нічого втрачати. Ми обдурені вами і нас вбивають, доки ви навіть боїтеся збивати московитські ракети і дрони, які залітать на вашу територію, не говорячи вже про наш захист. Ми це терпіли, стікаючи кров ю, весь цей обман, все зло і всю несправедливість, бо ви нам допомогали зброєю і грошима и ми думали, що з вашою допомогою зможемо здолати нашого ворога, але тепер, коли наш найбільший партнер, очолюваний новим президентом, хоче зменшити допомогу або взагалі заморозити всі проекти, а деякі голоси очолюваної ним політичної сили повторюють нарративи нашого ворога, чаша нашого терпіння переповнюється! Тому ставимо ультиматум - у найближчий тиждень почати хоч частково виконувати умови підписаного вами меморандуму, ми навіть не вимагаємо за нас воювати, хоч ви і гарантували наш захист, якщо не хочете це робити, негайно почніть надавати нам ракети великої дальності, ядерну зброю і все необхідне для перемоги над ворогом, котрий жадає нашої смерті! Інакше пошкодують всі, бо нам нічого втрачати! У нас є декілька атомних станцій, купа ядерного палива і недалеко від наших кордонів є курська и нововоронезька атомні станції ворога! Є ЗАЕС, котра захоплена ворогом і на котрій уже не раз з вини терориста-окупанта майже не ставалися аварії, які могли загрожувати всьому світові, і на це не реагувала ваша продажна організація МАГАТЕ! Ви розумієте самі, що може статися і воно станеться, якщо ви нам не допоможете, бо нам більше нічого втрачати! Ми роздамо людям всю наявну зброю і відправимо в останній бій, в тому числі для останнього походу на Курчатов и Нововоронеж, а для решти - невійськовозобов язаних, або кому не вистачить зброї, ми відкриємо кордони і скажемо тікайте, люди, біжить куди хочете, вас більше тут нічого не тримає, тікайте всі, і зробимо те, що можемо зробити - ми знищемо все, все буде заражено і рука наша не здригнеться! І ані нашому ворогу, ані вам не достанеться нічого, до того станеться ядерна катастрофа світового масштабу, від якої постраждаєте і всі ви!"
Бо задовбали вони всі. Ми після себе випалену землю залишим, і не буде тут нікого, і всім їм буде погано. Повністю підтримую. Всі, всі є нашими ворогами - і америка, і росія, і європа.
Letusrock написав:Я думав що вже всі усвідомили дві аксіоми: а) проти рф воювати будуть тільки українці,... потім українки і так до останньої верби б) нікому не потрібна наша швидка перемога, і навіть перемога взагалі.
так і є.
detroytred написав:Невже Не американські інвестиції в добуток отих копалин, а тупо --- відстегніть нам 50% з вашого?
НУ тобто в росії міг прийти до влади путін, а міг якийсь інший, не такий хворий президент. Але саме Байден просунув ідею того, що нас треба роззброїти. Він зробив можливим напад на нас іншої ядерної країни.
Якби ж було раніше знаття, що він таке говорив... Негідники там всі в америці.
Ідея про те, що нам самим треба повністю забезпечувати себе і свою державність, має сенс. В цьому контексті ідеалами є Північна Корея та Іран. Так, так. Як каже Успіх - за крок до перевороту думок, тільки він вже стався. І чим швидше він пошириться на всіх наших людей, тим краще.
V2 написав:Коли в країні саботуються реформи і починаються політичні репресії, атакується та сама надія, яка тримає тил
Hotab написав:Banderlog Ну як сказати.. Якщо ви можете заробляти в країні , де всі бідні, ви ж будете на коні)) Ну типу всякі ойті. Ну і типу я)) Думаєте чому Флайман ще не на Філіппінах? Бо вірить, що скоро і в Україні йому дадуть за миску рису нарешті. Навіть без квітів з могили невідомому солдату.
там главное поймать момент, как оно в фавелы скатываться начнёт...
fler написав:Спробую дещо пояснити, коротко. Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою.
Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів? Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.
Banderlog написав:А то розвелось вас економістів як собак а економіка самі знаєте де. То шо там з відбудовою україни? Зайдуть кажете інвестори?))) Щоб заробити?
Найкращий інвестор у економіку-це сам. Просто подумай ....
це все добре, но подумай сам на пару поколінь вперед . На цій території, якщо взяти довгострокову перспективу, багатство зберегти майже не можливо. Це у львові не очевидно, но тут в запоріжжі з минулих століть нема от слова ніц. Постоянно щось не так. Дикий степ... ти правий нащот того що бальцерович на грунті поляків.
мав би вітати такий стан речей із сакрально-скрепного боку: "в гробу кишень нема"
fler написав:Спробую дещо пояснити, коротко. Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою.
Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів? Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.
Water написав:Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів? Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.
Я знаю один чудовий підвал, де можна спитати «де гроші за 15 років в it”.
- не переживай , Андрюха, ерекція під час анальних питок паяльником , то нормально - але у мене нема ерекції - у мене є.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 лип, 2025 09:56, всього редагувалось 2 разів.