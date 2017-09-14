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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лип, 2025 12:36
sashaqbl написав: budivelnik написав:
Будь-які спроби ЗАБРАТИ - на 90% знищать вартість того що забирається силовим шляхом і розподіляється між бідними
Ви з серйозним виглядом озвучуєте очевидні речі, чомусь вважаючи, що вони так само очевидні і для влади)
Давайте так
я ларьочник...
а Єрмак до приходу у владу - був дахом для сотень київських ларьочників...
Можна припустити що він може так само як і я проаналізувати ситуацію , адже у нас все однакове(виховання совка, освіта совка... ну він трошки багатший....)
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Додано: Вів 15 лип, 2025 12:45
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Ну и практика (хоть РФ, хоть наша, да и пример Турции) показывает, что экономика выдерживает даже кратную девальвацию.
В Турків війна?
Вони друкують гроші не для того щоб збільшити випуск товарів народного споживання- а для збільшення випуску снарядів/ракет... які на смак якось не дуже...
Напомню, у нас при введении в 1996 году курс был 1,76 гривны за доллар США.
Сегодня 41,8355 гривны за доллар США.
Изменение почти в 24 раза. Причём изменялся сильными скачкАми.
И что? Экономика рухнула?
1 24 рази за 35 років?
Тобто в середньому наша інфляція йшла +9,5% в рік ( я перевірив цифру в екселі) і це при тому що ми переходили від совкової до капіталістичної моделі і змушені були вирівнювати цінові паритети.
2 Ви розумієте різницю між кейнсіанською політикою коли розвиток підтримується за рахунок Державних витрат (нехай навіть інфляційних)
- запущених у виробництво товарів народного споживання
- запущених у виробництво зброї яка є розхідним матеріалом
В першому варіанті накопичується інфляція , яка перекривається збільшенням випуску товарної маси
в другому просто накопичується інфляція
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Додано: Вів 15 лип, 2025 12:54
Пані проффесорка озвучіла хотєлки влади, вони примітивні- відкриємо фондовий ринок- нарід понесе матраци до ринку. Це так не працює, зараз влада мені не дає зробити переказ за кордон, тобто тільки матрац, плюс перевезти налом.
Далі податки, за кордоном податки є можливість повернути, в нас вроді теж є, але на практиці не скажу, бо не вдалось шось повернуть.
Депозити оподатковуються безумовно, ці податки неможливо повернуть, ще воно не видно скільки я сплатив податків, тільки з грошей шо я отримав у вигляді ЗП. А скільки я сплатив податків з моїх депозитів, то виходить шо це не я, це так, сплатив та й сплатив.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 14:03
Ярослав Железняк
- народний депутат
Рада 16-ий раз схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
✅ЗА - 320
Цього разу 🛑 1 проти (Гончаренко)
🗓️Вступить у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада
Так само Рада схвалила продовження загальної мобілізації.
✅ЗА - 304
🛑 Так само 1 проти (Гончаренко Олексій) і 🟨 утримався ( Мазурашу Георгій)
🗓️Теж введуть у силу з 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада
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Додано: Вів 15 лип, 2025 14:04
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"
Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?
"Примусова" це коли штраф, суд, вязниця за відмову чи коли викрадають "рибалки" і в підвалі пиз..ять поки не погодишся на службу чи не принесеш 5-10 куо чи не схопиш епілепсію посмертно?
Як на мене - другий варіант то сомалійщина з елементами кріпацтва чи навіть рабства
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Додано: Вів 15 лип, 2025 14:05
flyman написав:
Це як в генделику будівельника - тобою сплачені податки записано що сплатив банк/генделик, він топ 5%, а ти ніхто та ім'я твоє ніщеброд плюс до того в неоплатному одвічному священному боргу
Добре хочете культурно -най вам буде культурно
1 За місяць я продаю на 1 млн грн товарів
2 Всі хто приймав участь в створені цього 1 млн на всіх етапах виробництва сплатять приблизно 550 000 грн податків( так багато бо 70% продажу в мене це підакцизні товари)
3 Так як в цьому 1 млн проданих мною товарів моя частка створеного всього 150 000 - то я сплачую всього 50000 податків+плачу зарплату+отримую прибуток.
Питання до мухи
якого милого ти так нагло брешеш?
Настільки тупий-чи кров очі заливає бро на моєму фоні ти навіть на горі лайна виглядаєш погано?
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Додано: Вів 15 лип, 2025 14:32
Трамп по-прежнему считает, что в украинском конфликте победит Россия, — Politico. Президент США Дональд Трамп по-прежнему убеждён, что в конфликте в Украине преимущество остаётся за Москвой — вопрос лишь во времени. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника, поставки оружия Киеву не означают, что Трамп верит в победу Зеленского. Напротив, Трамп уверен, что победит РФ. «У России более крупная экономика, большая армия, много людей, которых можно бросить в бой, и им просто всё равно.
Это только полуправда. Президент США не сказал главного - за спиной у рф стремительно растущий новый мировой лидер с милитаризированными сателитами, а за спиной у Украины - дряхлые демократии погрязшие в популизме и внутренних конфликтах. Глобальному югу открыть новое производство как пальцами щелкнуть, а Западу - пройти кучу прений зачем для чего, а может лучше на usaid\lgbt+ потратить. В лучшем случае производить вооружение по ювелирным ценам и в эксклюзивных масштабах. Танки 3 рейха тоже были лучше советских, но кратно дороже.чем это все закончилось все знают.
Улыбают фразы типа - "Трамп должен завалить оружием Украину чтобы разгромить россию", а иногда и повергают в ужас от осознания дремучести общества. США никому ничего не должны, тем более не будут ломать привычный ритм жизнь миллионов американцев чтобы поставить экономику на военные рельсы как во время 30х-40х 20 века. Громить рф надо было в 2014, можно было попробовать в 2022. сейчас поставки оружия,даже в максимально возможных количествах, могут быть только подпоркой в мирных переговорах, с болезненными компромиссами. Чтобы выиграть время (~5 лет)для возможной реиндустриализациии Запада хотя бы до уровня 90-х и как-то восстановить военный паритет. А ураинцам не надо было все 34 года ставить приоритет индивидуальных кружевных трусов выше интересов общества и государства. меньше бы выежывались с 'либертараинством","финансовым раем 5-10, 7-40",'европейскими ценностями" и "слезинкой правосека", не было бы сейчас почвы для спекуляций о женской мобилизации.
У Путина есть два мощных конкурентных преимущества, которые не стоит игнорировать. Первое – нулевая цена человеческой жизни. Это позволяет ему бросать людей в мясорубку без конца. Второе – абсолютное отсутствие механизма превращения обнищания в политические последствия. То есть россияне могут голодать, мерзнуть, но они не пойдут менять власть. Эти два актива Путин использует по полной. И именно поэтому война будет продолжаться.
Это даже не полуправда, а четверть правды. В рф вопрос о голоде и холоде и близко не стоит. Они нашли эффективную паретто-оптимум модель. мобилизация в основном это лифт для маргинальных слоев населения, мало затрагивающая производительные силы, и совсем не затрагивающая средний класс. Кто хорошо зарабатывал - продолжают хорошо зарабатывать, в крайнем случае спокойно переехали на дачи в Грузии,Болгарии,Черногории, параллельно подготавливая почву для разрастания "русского мира". Кто мало или вообще не работал - пошли колымить бабки на войну, создавая внутренний спрос\потребление в экономике. Зачем писать ерунду про голод и холод? И цена человеческой жизни там регулируется рынком.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 15 лип, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 14:36
budivelnik написав: flyman написав:
Це як в генделику будівельника - тобою сплачені податки записано що сплатив банк/генделик, він топ 5%, а ти ніхто та ім'я твоє ніщеброд плюс до того в неоплатному одвічному священному боргу
2 Всі хто приймав участь в створені цього 1 млн на всіх етапах виробництва сплатять приблизно 550 000 грн податків( так багато бо 70% продажу в мене це підакцизні товари)
3 Так як в цьому 1 млн проданих мною товарів моя частка створеного всього 150 000 - то я сплачую всього 50000 податків+плачу зарплату+отримую прибуток.
Всегда поражало это незамутненное жонглирование терминологией: человек на ровном месте нанес стране убытков на 0.15 ляма (продав дороже то, что купил дешевле) - и пафосно называет это созданием
добавочной стоимости...
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