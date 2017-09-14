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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:04
fox767676 написав: fler написав:
И снова мудрствуем задним числом. Если бы да кабы тогда... И снова ничего о том, что надо делать сейчас)))
Миллион раз уже писал , многое перестало уже быть актуальным (экономическая мобилизация, отаз от контранступов). Сейчас осталось а) не потужничать в овальных кабинетах б) готовиться на всякий случай к операции "эвакуация" или "ковчег". Количество возможных опций постоянно сокращается в итоге может остаться только последняя.
Уточните, плиз:
а) соглашаться на капитуляцию?
б) Кого эвакуировать будем? 30 млн людей?
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:15
fler написав:
а) соглашаться на капитуляцию?
б) Кого эвакуировать будем? 30 млн людей?
а) что есть ̶и̶с̶т̶и̶н̶а̶ капитуляция?
Осенью 2022 официально счталось что оставить рфии Крым и ОРДЛО в обмен на НАТО это капитуляция. Сейчас рпв по лбз уже официально сойдет за перемогу . Рассинхрон с Вашингтоном буквально несколько месяцев, но поезд ушел. А что будет перемогой через еще пару лет? Нейтральный статус Львовской области ?
б) ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. Хуже будет если по итогу всей борьбы русские запрут всех за железным занавесом по западной границе.Как в 1921. Причем украинцы будут подвергаться преследованием, а москвичи в это же время жевать круасаны по европам.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 15 лип, 2025 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:20
Schmit написав:
У президента США на столі не щоденні марафонні потужжя, а повна інформація від спецслужб та аналітичних відділів про реальний стан справ, то ж у нього є всі підстави так вважати.
Свідки секти святого Трампонія мають дуже альтернативне мислення
Може у нього все це на столі і лежить, але він все це не читає
Schmit написав:
І наше щастя, що Трамп говорить те, що думає, а не як інші лицемірні лідори "Заходу", яким потрібно за рахунок території України та життів українців лиш виграти трохи часу задля власної безпеки.
Трамп тільки триндить ... тому оце все "Я позвоню обоим и порешаю"
І Трамп теж непогано намагався торгувати теріторією України заради підлабузництва перед Путіним
Schmit написав: Дюрі-бачі написав:
Після вчорашніх заяв Трампа кілька знайомих вирішили поїхати із Києва до вересня. В них є гіпотеза, що "Запад-2025" може перетворитись в "Київ за 3 дні. Дубль 2"
У деяких моїх знайомих є гіпотеза, що навряд чи це буде "Київ за 3 дні. Дубль 2" а щось західніше, можливо значно західніше.
Нєма біди, Долярчек відіб"є наступ )
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:23
Schmit написав: sashaqbl написав: Schmit написав:
У президента США на столі не щоденні марафонні потужжя, а повна інформація від спецслужб та аналітичних відділів про реальний стан справ, то ж у нього є всі підстави так вважати.
У президента США була "повна інформація від спецслужб та аналітичних відділів про реальний стан справ" ще в 22 році, і тоді для перемоги Росії давали 2 тижні максимум.
Необачно вважати, що можновладці США такі ж нєобучаємі, як наші.
Саме це і є ... Трамп нєобучаємий, він постійно робить одне і те саме, намагаючись отримати інший результат )
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:31
fox767676 написав:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, а також ратифікацію угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про це 15 липня він повідомив у Telegram.
"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною", – зазначив президент.
Такі закони повинні підписуватися тільки одночасно з відміною мобілізаційних заходів, обмеженнь перетину кордону і повним переходом на контрактну армію
та ладно, а хто ж тоді куплятиме землю? бангладешці?
на Філіпінах (як і у всій ПСА) фіг іноземцеві купити землі шмат як і отримати громадянство.
В Польщі купити іноземцю землю під будинком теж не простий квест, а с/г угіддя то майже фантастика.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:35
fox767676 написав:
Трамп по-прежнему считает, что в украинском конфликте победит Россия, — Politico. Президент США Дональд Трамп по-прежнему убеждён, что в конфликте в Украине преимущество остаётся за Москвой — вопрос лишь во времени. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме. По словам собеседника, поставки оружия Киеву не означают, что Трамп верит в победу Зеленского. Напротив, Трамп уверен, что победит РФ. «У России более крупная экономика, большая армия, много людей, которых можно бросить в бой, и им просто всё равно.
Это только полуправда. Президент США не сказал главного - за спиной у рф стремительно растущий новый мировой лидер с милитаризированными сателитами, а за спиной у Украины - дряхлые демократии погрязшие в популизме и внутренних конфликтах.
"А кто, а кто это сделал ?" (с)
Кто этого "мирового лидера" вырастил ?
Кто начал поддерживать материковый Китай, а не Китай на Тайване ?
Это Генри Киссинджер, на которого ты делаешь три раза ку
Он же просрал Южный Вьетнам
fox767676 написав:
Глобальному югу открыть новое производство как пальцами щелкнуть
Недавний саммит Брикс показал, что никакого глобального юга нет
Си(Китай) и Моди(Индия) друг друга переносить не могут
Да и производство, без западных технологий, они могут открыть ...
Но это будет из дерьма и палок, с экономией и на дерьме, и на палках
fox767676 написав:
а Западу - пройти кучу прений зачем для чего, а может лучше на usaid\lgbt+ потратить
Если кого-то сильно волнует lgbt+, тот сам латентный lgbt+
Кому на это пофиг, тот нормальной ориентации )
По поводу USAID, у нас по городу ездит много комунальной техники, переданной городу от USAID.
Потому что, в феврале-марте 2022 года россияне целенправленно уничтожали комунальную технику, в том числе.
Чтобы сделать в городе коллапс работы комунальных служб
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 15 лип, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:36
flyman написав:
В Польщі купити іноземцю землю під будинком теж не простий квест, а с/г угіддя то майже фантастика.
Навіть братам по ЄС та НАТО?
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:42
Мазохізм як державна політика
Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій.
Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, без будь яких зустрічних кроків, щоб потім гратися у "фортеці свободи"
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:47
fox767676 написав:
Мазохізм як державна політика
Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій.
Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, без будь яких зустрічних кроків, щоб потім гратися у "фортеці свободи"
Та ладно, в Пд.Кореї демографія та держборг гірше.
Та і є ще куди покращуватися.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 18:48
flyman написав: fox767676 написав:
Мазохізм як державна політика
Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій.
Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, без будь яких зустрічних кроків, щоб потім гратися у "фортеці свободи"
Та ладно, в Пд.Кореї демографія та держборг гірше.
Це залежить в яких окулярах дивитсь
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