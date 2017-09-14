fox767676 написав:Мазохізм як державна політика Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій. Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, щоб потім гратися у "бастіони свободи"
Яке ж ти хворе на всю голову ...
Швеція та Фінляндія, мабуть, теж дурні, що пішли в НАТО і туди прийшли
Нам теж потрібно було туди йти, але ж ... було стільки противників НАТО, що дало Пуйлу змогу напасти
Water написав:Пані проффесорка озвучіла хотєлки влади, вони примітивні- відкриємо фондовий ринок- нарід понесе матраци до ринку. Це так не працює, зараз влада мені не дає зробити переказ за кордон, тобто тільки матрац, плюс перевезти налом. Далі податки, за кордоном податки є можливість повернути, в нас вроді теж є, але на практиці не скажу, бо не вдалось шось повернуть. Депозити оподатковуються безумовно, ці податки неможливо повернуть, ще воно не видно скільки я сплатив податків, тільки з грошей шо я отримав у вигляді ЗП. А скільки я сплатив податків з моїх депозитів, то виходить шо це не я, це так, сплатив та й сплатив.
вам в приват написати про перекази закордон ? З вас шоколадка ))) і я вам напишу як
Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"
Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?
У москалів ? Не ?
Там грошима заманюють. Нагадай будь ласка пан yama розмір особистих внесків ПДФО і ЕСВ за останній рік? А, точно «нуль». Ну так яке ти маєш право казати про залучення рекрутів грошима, які ти їм платити не збираєшся?
вам в приват написати про перекази закордон
Фізично перемістити гроші складнощів нуль, пояснити як вони там опинились, у тих хто спитає, цікавіше. Але ти і не приховував, що отримуєш зарплату через кріпту і без податків . А так-то теж мені проблема..