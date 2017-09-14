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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14426144271442814429>
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:49

  fox767676 написав: без будь яких преференцій.

Гадаю, що преференції отримали.
Непересічні((
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:50

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати (інфографіка)

А які фактори для Вас особисто є визначальними при виборі країни для життя?

Якраз ломав голову куди тікати у півд.Судан чи Ємен.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:52

  detroytred написав:
  fox767676 написав: без будь яких преференцій.

Гадаю, що преференції отримали.
Непересічні((


зараз частина цих непересічних з Відня вчить як правильно молитись МПЦ
Інші жуючи омари на яхті плачуть про "землянки упа"
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 15 лип, 2025 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:52

  fox767676 написав:Мазохізм як державна політика
Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій.
Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, щоб потім гратися у "бастіони свободи"


Яке ж ти хворе на всю голову ...

Швеція та Фінляндія, мабуть, теж дурні, що пішли в НАТО і туди прийшли

Нам теж потрібно було туди йти, але ж ... було стільки противників НАТО, що дало Пуйлу змогу напасти
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:59

Эти воуки... они повсюду


були б нормальні, патріотичні біженці, давно б пирнули ножем цих покидьків-двурушників
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 15 лип, 2025 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Премьер Венгрии Орбан призывал ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели этнического венгра, которого, как заявляет Будапешт, убили в ТЦК.


Давно пора
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:06

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"

Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?

У москалів ? Не ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:07

  Water написав:Пані проффесорка озвучіла хотєлки влади, вони примітивні- відкриємо фондовий ринок- нарід понесе матраци до ринку. Це так не працює, зараз влада мені не дає зробити переказ за кордон, тобто тільки матрац, плюс перевезти налом.
Далі податки, за кордоном податки є можливість повернути, в нас вроді теж є, але на практиці не скажу, бо не вдалось шось повернуть.
Депозити оподатковуються безумовно, ці податки неможливо повернуть, ще воно не видно скільки я сплатив податків, тільки з грошей шо я отримав у вигляді ЗП. А скільки я сплатив податків з моїх депозитів, то виходить шо це не я, це так, сплатив та й сплатив.
вам в приват написати про перекази закордон ? З вас шоколадка ))) і я вам напишу як
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:10

  Бетон написав:Премьер Венгрии Орбан призывал ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели этнического венгра, которого, как заявляет Будапешт, убили в ТЦК.


Давно пора


Действительно, Путин и Россия убили сотни тысяч украинцев, против них санкций быть не должно

Против Украины санкции поддерживаются всякими пророссийскими Бетонами, которые "за Украину"
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 15 лип, 2025 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:21

  yama написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"

Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?

У москалів ? Не ?

Там грошима заманюють.
Нагадай будь ласка пан yama розмір особистих внесків ПДФО і ЕСВ за останній рік?
А, точно «нуль». Ну так яке ти маєш право казати про залучення рекрутів грошима, які ти їм платити не збираєшся?
вам в приват написати про перекази закордон


Фізично перемістити гроші складнощів нуль, пояснити як вони там опинились, у тих хто спитає, цікавіше. Але ти і не приховував, що отримуєш зарплату через кріпту і без податків .
А так-то теж мені проблема..

https://t.me/obmen24Kiev/35224
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 лип, 2025 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 14426144271442814429>
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