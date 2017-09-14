Какая связь "десятих років" с "примарними спокусами соціалізму та розпаюванням панських земель"? Да и в "двадцяті роки" не слышал о сколько-нибудь массовой эмиграции из советской Украины. И никак не связана с теми причинами, о которых вы пишете:
Друга хвиля еміграції українців охоплювала період між Першою і Другою світовими війнами у ХХ столітті і була зумовлена поєднанням соціально-економічних та політичних причин. Емігрували в основному ті українці, які зі зброєю в руках боролися проти радянської влади, підтримували Центральну Раду, Директорію, Гетьманат. Це були великі й середні землевласники, торговці, службовці, священнослужителі, інтелігенція, солдати і козаки українських військових з'єднань. Вони виїздили до Польщі, Чехословаччини, Австрії, Румунії, Болгарії, Німеччини, Франції, США і Канади.
«Фиксируем то, что они несколько изменяют «Шахеды». Постоянно комбинируют, чтобы запускать муляжи для того, чтобы отвлекать Силы обороны. К примеру, фиксируем, что они (БпЛА – ред.) проходят город Харьков, затем они резко возвращаются для поражения гражданских объектов», — рассказал Синегубов. ....... Напомним, еще в начале июля мэр Игорь Терехов сообщал, что теперь вражеские «Шахеды» залетают в Харьков целыми группами. Это усложняло работу ПВО. Терехов отмечал, что преимущественно вражеские БпЛА били в одно-два места в городе.
Letusrock написав:Але єврочиновникам зараз вигідно не помічати таких речей, а продовжити співати про мужніх українців які дуже хочуть продовжувати боротись за свободу та демократію "скільки потрібно"
Ти десь бачив "непримусову" мобілізацію?
То что они делают на улицах - это не мобилизация, а избиения и похищения людей, короче террор. И никакого отношения к обороноспособности оно не имеет (прям так вижу как этот убитый венгр увеличивает обороноспособность). Если называть вещи своими именами все становится на свои места.
budivelnik написав:А от варіант як і кому і скільки задонатити на дрон , де приєднатись до волонтерської кухні, чи до плетіння маскувальних сіток - дуже навіть правильний. Тому висновок Для воєнпенсів які хочуть поговорити з такими самими але розумнішими про кіосакі - знайдіть тих хто плете сітки.. Часу море, хтось розмову підтримає , руки будуть зайняті а язик зможе молоти все що завгодно.
Це золоті слова і не лише для воєнпенсів, а для абсолютної більшості тутешніх, але цього не буде, бо ляси точити це одне, а працювати на перемогу це зовсім інше, та і ждунів тут як і латентних лаптєногих тут хоч греблю гати
Shaman написав:проблем в економіці дуже багато, й вони продовжують накопичуватися... хіба що хитра мета - населення в злидні, щоб було кого й далі вербувати...
Якщо плавно, то народ може витримати будь-яке зубожіння. Єдиний шанс перемогти- це різке погіршення економіки, як в 90. Поки курс дерев'яного не впаде хоча б в 10 разів за 2-3 місяці то "кіна не буде"
забавні у вас теорії про бунти в росії. Чому не розглядаєте можливість бунту в україні? Давайте порівняльно 1. В росії контрактна мобілізація з чіткими термінами. Платять в 4 , 5 раз більше ніж в нас. 2. В них рівень життя вищий ніж в україні. 3. Недовольні політикою партії в росії можуть виїхати. 4. Вони проводять вибори. 5. Ракетно-шахідний терор тилів від них вищий. 6. В них є союзник -кндр. Не партнери як в нас а військові союзники. 7. Індія і китай не підтримує жодних санкцій проти росії. А це півсвіту з ними торгує. 8. Репресивний апарат в них працює як годинник.
Banderlog написав:Чому не розглядаєте можливість бунту в україні?
бо нам дають достатньо коштів і переважно українці адекватні. Пам'ятаю вже було кілька спроб "розкачати" народ, зокрема в 2022 на "експорті" електроенергії, але це дуже важко. ИМХО щоб були народні повстання то потрібно суттєве погіршення, коли курс робить +50% за тиждень і так протягом кількох місяців...
budivelnik написав:А от варіант як і кому і скільки задонатити на дрон , де приєднатись до волонтерської кухні, чи до плетіння маскувальних сіток - дуже навіть правильний. Тому висновок Для воєнпенсів які хочуть поговорити з такими самими але розумнішими про кіосакі - знайдіть тих хто плете сітки.. Часу море, хтось розмову підтримає , руки будуть зайняті а язик зможе молоти все що завгодно.
Це золоті слова і не лише для воєнпенсів, а для абсолютної більшості тутешніх, але цього не буде, бо ляси точити це одне, а працювати на перемогу це зовсім інше, та і ждунів тут як і латентних лаптєногих тут хоч греблю гати
Це чуваки, в яких нема найближчих родичів у війську на безпосередньому захисті країни та його родини, отакі поради та моралі співають. В інших є і кому донатити, і кому допомагати що військовим, що цивільним. Паралельно цьому заходити на гілку, щоб відволікатися, це ніяк не заважає.
Тобто знов претензії-закиди а-ля "бо схотілося" двом перцям закинути на інших і самим проголосити про свої досягнення хероїв-помічників.
Banderlog написав:Чому не розглядаєте можливість бунту в україні?
бо нам дають достатньо коштів і переважно українці адекватні. Пам'ятаю вже було кілька спроб "розкачати" народ, зокрема в 2022 на "експорті" електроенергії, але це дуже важко. ИМХО щоб були народні повстання то потрібно суттєве погіршення, коли курс робить +50% за тиждень і так протягом кількох місяців...
Ви просто дивитесь очами заброньованого бюджетника закарпатця Туди, куди через день прилітають шахеди, де не залишилося промисловості, де з молоді залишилися одні неадеквати, де всі моляться на єдиний трансформатор, який ще не раздовбали, кожна ніч пальба, трасери над дахами і тд...там пофіг ваш курс та міжнародна допомога. А така сітуація скоро розповзеться куди далі , ніж прикордонні області. Судячі з того що мова з кожного матюгальника про "пєтріоти" то тенденція зрозуміла - прикриваємо великі міста а там на місцях хай якось самі. Або просто - воюємо далі, як і раніше. Як розуміти що на Сумщині збори по телеграм каналах на ППО - машини, зараз дрони-перехоплювачі. Це кому і У КОГО їх купити треба, у Притули? Коли матеріальне відходить на другий план, то хай не бунт, а питання виникає - а накуя все це треба, заради кого. Щоб Умеров воз'єднався у Флоріді з родиною, а "залізний" писав мемуари з Лондону? А де ж у цій війні держава. чиї інтереси вона відстоює? І на цих питаннях розкачати народ куди легше. ніж на курсі. Хоча як це можна зробити практично хз, тільки через вибори. Поки кандидатів "опозиціонерів" не бачу, хіба що Гончаренко не проголосував