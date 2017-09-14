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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:24
detroytred написав:
Це чуваки, в яких нема найближчих родичів у війську на безпосередньому захисті країни та його родини, отакі поради та моралі співають.
Василь-Рівне написав: budivelnik написав:
А от варіант як і кому і скільки задонатити на дрон , де приєднатись до волонтерської кухні, чи до плетіння маскувальних сіток - дуже навіть правильний.
Тому висновок
Для воєнпенсів які хочуть поговорити з такими самими але розумнішими про кіосакі - знайдіть тих хто плете сітки..
Часу море, хтось розмову підтримає , руки будуть зайняті а язик зможе молоти все що завгодно.
Це золоті слова і не лише для воєнпенсів, а для абсолютної більшості тутешніх, але цього не буде, бо ляси точити це одне, а працювати на перемогу це зовсім інше, та і ждунів тут як і латентних лаптєногих тут хоч греблю гати
В інших є і кому донатити, і кому допомагати що військовим, що цивільним. Паралельно цьому заходити на гілку, щоб відволікатися, це ніяк не заважає.
Тобто знов претензії-закиди а-ля "бо схотілося" двом перцям закинути на інших і самим проголосити про свої досягнення хероїв-помічників.
Коли ж вас нарешті-то попустить, херої..
Записуємо
Згідно теорії воєнпенса плести сітки і донатити МАЮТЬ ПРАВО тільки ті в кого БЛИЗЬКІ родичі в ЗСУ...
А якщо близьких не має- то можна точити ляси лежачи на дивані і псувати бойовий настрій нації.
Я повинен так як ти лежати на дивані і критикувати то владу то Захід...?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:34
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Чому не розглядаєте можливість бунту в україні?
бо нам дають достатньо коштів і переважно українці адекватні.
Пам'ятаю вже було кілька спроб "розкачати" народ, зокрема в 2022 на "експорті" електроенергії, але це дуже важко.
ИМХО щоб були народні повстання то потрібно суттєве погіршення, коли курс робить +50% за тиждень і так протягом кількох місяців...
чому курс а не інфляція? Он народ плачеться що харчі і електрика подорожала і буде ще в 2 раза дорожати.
Чомусь мені здається що в цім питанні москальня куди "адекватніша" в них останні бунти були проти гкчп.
А в нас вже 3 революції.)
Нам дають достатньо коштів для чого? Мінімальна пенсія порівняно з часами майдану зросла? А обіцяли ж що пенсіонери будуть жити як німецькі тіки мандрувати
По європі і пити запашну каву в бухаресті. )))
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:35
Додам те чого впритул не бачать теоретики різних мастей які поділяють на служив не служив....
1 В ЗСУ менше 3% населення(хай три разом з іншими силовиками)
2 Заброньованих - менше 3% населення...
3 Нехай непрацездатних діти до 18 і пенсіонери - ще 50% населення...
То по теоретиками виходить наступне
3 % (ЗСУ) - Герої
3% (заброньовані)-примазались
44% ( не в ЗСУ і не заброньовані) - можуть лежати на диванах і давати вказівки
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:37
Banderlog написав:
Нам дають достатньо коштів для чого? Мінімальна пенсія порівняно з часами майдану зросла? А обіцяли ж що пенсіонери будуть жити як німецькі тіки мандрувати
По європі і пити запашну каву в бухаресті. )))
Зараз нам дають кошти щоб ми не програли у Війні...
А давати кошти щоб пенсіонери пилу каву і Відні-ніхто ніколи й не обіцяв.
В світі -це справа кожного пенсіонера в періоди коли він був працездатним-себе забезпечити.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 10:42
Banderlog написав:
Нам дають достатньо коштів для чого?
щоб народ з голоду не вмер
Banderlog написав:
чому курс а не інфляція?
видно це якась деформація моєї свідомості викликана тим, що все дуже легко замінити імпортом, ціна якого напряму залежить від курс євро
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:05
Михайло Федоров
- віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
Brave Tech EU — спільний фонд України та ЄС для проривних рішень у Defense Tech
Війна змінюється щодня. Саме тому ми не припиняємо шукати нові технології, які гарантують надійний зв’язок на фронті, протидіють ворожому РЕБу і додають дронам автономності та ефективності.
Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в оборонні технології України. Уже видано 550 грантів на суму 2,2 млрд грн для стартапів, які створюють інновації для фронту. Розробки тестуються на полігонах і в реальних бойових умовах — це максимальна перевірка якості та ефективності.
Тепер ми запускаємо Brave Tech EU — перший масштабний технологічний альянс між Україною та Європою. Наше завдання — підтримати українські технологічні рішення для ефективного ураження ворога.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:05
Politico:
Франция откажется от закупок американского оружия для Украины
Франция не будет участвовать в европейской схеме закупки вооружений у США для передачи Украине.
«Париж делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности и не хочет усиливать зависимость Европы от американского ВПК.»
.
Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. У страны нет свободных для этого денег, пишет газета Stampa.
Ранее сообщалось, что покупать оружие у Штатов для Украины отказались Франция, Венгрия и Чехия.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:06
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Нам дають достатньо коштів для чого?
щоб народ з голоду не вмер
Banderlog написав:
чому курс а не інфляція?
видно це якась деформація моєї свідомості викликана тим, що все дуже легко замінити імпортом, ціна якого напряму залежить від курс євро
дивлячись що замінити імпортом. Ви просто мислите екселівськими таблицями. Товари і послуги ж не перекидаються тільки нажаттям кнопки? уявіть тут на сході нема води в криницях. Пропала електрика, обрив водогону? Курсом воно лікується? По населенню бє? Нова пошта масово на цих територіях позакривала відділення... на бізнес це давить?
Або для прикладу поїзд чернівці-запоріжжя. Їздить маршрутом чернівці -франківськ -львів-київ-дніпро-запоріжжя бо якийсь чорт закрив дорогу через молдову... це не колапс управління?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:08
Hotab написав:d44
на цих питаннях розкачати народ куди легше. ніж на курсі.
І додати до них «а військові на камуфльованих волонтерських машинах каву пʼють посеред дня у Сумах та містечках». У вас непогано виходить. Продовжуйте.
а по факту є що сказати, чи ви як журналіст Ігнат,пардон, орденоносець полковник авіації, речник повітряних сил. Як успіхи у боротьбі з дронами?
А про каву в Сумах це точно. Тільки не треба перекручувати. Чудово ж розумієте різницю між виконавцями та організаторами. Зараз любу критику дій влади зручно пресікати фразами "на ЗСУ бочку катиш" чи "хлопців не поважаєш".
Востаннє редагувалось d44
в Сер 16 лип, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 11:12
budivelnik написав:
1 В ЗСУ менше 3% населення(хай три разом з іншими силовиками)
2 Заброньованих - менше 3% населення...
3 Нехай непрацездатних діти до 18 і пенсіонери - ще 50% населення...
То по теоретиками виходить наступне
3 % (ЗСУ) - Герої
3% (заброньовані)-примазались
44% ( не в ЗСУ і не заброньовані) - можуть лежати на диванах і давати вказівки
Пропоную рахувати інакше: припустимо, в Україні залишилося 30млн.
По-вашому "Нехай непрацездатних діти до 18 і пенсіонери - ще 50% населення" це 15 млн.
Отже залишаються 15 млн жінок і чоловіків, яки можуть нести службу і приймаємо це за 100% мобресурсу. Відкидаємо 7,5 млн жінок - 50%
В ЗСУ приблизно 1млн і майже всі вони - чоловіки. Це 6,7% від осіб обох статей, що можуть нести службу, або приблизно 13,3% чоловіків. А от решта це і залишаються пенси-силовики, держслужбовці, заброньовані кур'єри, слабовики , дснс, інваліди, списані-поранені і т.і. - або 6,5млн чоловіків. Що не так і багато насправді.
3% (заброньовані)-примазались
44% ( не в ЗСУ і не заброньовані) - можуть лежати на диванах і давати вказівки
Ви себе до якої категорії відносите?
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