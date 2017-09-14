fox767676 написав:До інфографіки претензії не приймаються - активне роззброєння саме після майдану не спростовано До 2022 точка У могла бути захопленою в Криму , на Донбасі, знищена диверсіями, продана урядом Зеленського пацифістської фази (2019_2021). Комплекс С300 продали у 2020 . Так само і з точкою могло бути
Прямо спростовано цим постом: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5873607#p5873607 Ваша інфографіка просто брехня на прикладі Точок-У. Ваші фантазії про захплення в Криму також залиште при собі. Більше того - "виведення зі складу ЗСУ" само по собі не є "злочином" чи "зрадою". Можливо там дійсно ця техніка в жалюгідному стані(або взагалі відсутня) і логічно її "вивести зі складу ЗСУ".
Banderlog написав:Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму. Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме. Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня. .... А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних
Тут ключове питання "З якою ціллю?" Очевидно ваші цілі не співпадають з цілями Зеленського.
unicdima написав:А що ти хотів від порохатих брехунів? Вони як і їх кацапські колеги завжди брешуть. З перехоплювачами все набагато складніше, дешеві є для перехоплення малошвидкістних, низьковисотних цілей, а вже для таких як шахед вони зовсім не дешеві і випускаються мізерними кількостями. Над дешевими реально працюючими рішеннями ще працюють і вони лише зараз починають іти в серію.
От политиков я давно ничего не хочу. Эта мразь безнадежна. Пытаюсь, по мере сил, показывать их манипуляции. Вернее, пытаюсь чуть поколебать веру наивных граждан в реальность чуда. Это же катастрофа - стоит вскользь упомянуть искусственный интеллект, и у огромного количества людей отключается естественный.
Проблема искусственного интеллекта такая же, как и у обычного человеческого - ложные или полуправдивые исходные данные, на основании которых он делает потом ошибочные выводы.
За примерами далеко и ходить не надо - ложный вброс про стрельбу мобилизованного на стрельбище по своим имеет признаки дезинформации (недостоверные источники, излишние подробности, которых не может быть у этих источников). Фильтрация для подобных вбросов у присутствующих не работает. Начинают обсуждать лживые исходные данные. На основании этих данных естественно их интеллект выдаст здесь выводы, которые и являются целью преступного военного агрессора.
katso написав:Третий военнослужащий — старший сержант Скрипка — также попал под обстрел, но четыре пули попали в бронежилет, благодаря чему он не пострадал.
Я бы к нему присмотрелся повнимательнее. Он или самый педантичный из всех инструкторов, или имел основание предполагать такое поведение рекрута. На полигоне в броне должны быть все, но инструкторы броней обычно не злоупотребляют.
«Якщо інші курсанти мають автомати і вони можуть дати чергу у відповідь, то інструктори на рубежі не мають зброї. Вони беззбройні. А ви ж знаєте, що ТЦК після ВЛК посилають на БЗВП навіть шизофреніків, тож не дивно, що таке могло статися», - адвокат Клим Братковський про розстріл мобілізованим чоловіком інструкторів на полігоні.
Американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times. В інтерв'ю подкасту The Times "The General and The Journalist" Єрмак сказав, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.
Війна в Україні може тривати ще 3-5 років Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стратегічний національний огляд для Франції до 2030 року, опублікованому на сайті уряду. Окрім активних бойових дій на території України, можливі нові наступальні операції Росії поблизу Європи - у Молдові, на Балканах і навіть проти держав-членів НАТО. Європа має готуватися до "ризику великої війни в серці континенту", водночас визнаючи, що США не будуть активно залучені в регіональну безпеку. "Найвищим ризиком є ситуація, за якої подібна агресія співпадатиме з масштабною операцією в іншому регіоні світу, що відверне американські сили", - йдеться в документі. https://varta1.com.ua/news/u-zviti-yevr ... 97487.html