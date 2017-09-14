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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:46
Hotab написав:Letusrock
терору системи
Террором системи вбивство стає тоді, коли система одобрила і не покарала вбивцю. А інакше це звичайне вбивство з боку «цивільного мобілізованого» (по класифікації обліківок кенделів) по відношенню до цивільного ухилянта.
добре хай тоді буде 99 разів терор, потім раз не терор і знову по колу 99, 1, 99, 1
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:55
Трамп закликав Зеленського, щоб Україна перейшла в наступ — WP
Під..бав так під..бав
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:57
Letusrock написав:
звідки така гуманність? Я думаю мене як мінімум розстріляють за вироком трійки у складі: інваліда-мовного активіста, штурмовика з барбершопу та якоїсь соросні
Так повертайся, що ж ти втік сцикун?
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:02
andrijk777 написав:
...........
Зявилось якесь "массового СЗЧ". До чого тут "массового СЗЧ"?
В 1940 було прям массове СЗЧ набагато маштабніше ніж зараз (правда тікали не в тил а в іншу сторону).
Не знаю, что вы имеете ввиду "в 1940".
А сегодня СЗЧ не "з'явилось", и не "якесь", а вполне реальное.
Хоча в Сталіна був ого-го який "гаечный ключ" і 20 років закручування гайок перед цим.
Я не зовсім розумію що ви хочете сказати?
Я хочу сказати що ми можемо воювати під правлінням Зе ще років 10 і ніякий "гаечный ключ" не зламається. Населення на 10 років війни точно хватить.
Для войны нужно не абстрактное население, а конкретные солдаты.
А с этим, вроде, проблемы уже
есть. Недаром снизили возраст призыва с 27 до 25 лет. Думаю, при продолжении войны будут снижать и дальше. Но у нас с этими возрастами не очень - маловато их. Да ещё и выехали многие. Учтите, что тем, кому в 2022 было 17, сегодня уже 20 лет.
А на "10 років війни точно хватить"... Смотря какая война. Если такая, как в 2015-2021, то хватит и на 100 лет. Если такая, как в 2022-2023 (не знаю, как сейчас), то вряд ли.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:12
andrijk777 написав:
Населення на 10 років війни точно хватить.
Як писав будівельник, але комусь сподобалось жати жалобу, 0.3% воює.
Решта або не відчуває "тяготи" або "на мінімалках".
12 річні на заводах (тому ж ХТЗ) на станках болванки не точать,
а жінки в селах без мужиків (хіба що який абсолютно нікуди не придатий, або голова) на волах землю не пашуть.
Члени партії 73% не на фронті, як і держслужбовці ("райком закрит всє ушлі на фронт").
Така екзистенціальна війна може тривати аж до покращення позицій на Зх.Бугу і Тисі.
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:15
ЛАД написав:
Если такая, как в 2015-2021, то хватит и на 100 лет. Если такая, как в 2022-2023 (не знаю, как сейчас), то вряд ли.
яка з них за "европейські цінності" а яка "екзистиційна"?
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:19
unicdima написав:
Letusrock
Кожен день в країні до трьох вбивств, чому ви не постите їх?
Убийство в тёмной подворотне отличается от убийства мобилизованного в автобусе, который вёз его на сборный пункт. Да ещё в присутствии офицера (офицеров?). В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.
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