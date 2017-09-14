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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14457144581445914460
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:47

  pesikot написав:
  барабашов написав:Жду с нетерпением когда полк "Ахмат" пробьёт каловую пробку с тыла потужного квадробера.
А ты тоже на ахметкином подсосе?


Ты, шо ли, проснулся без трусов и сильной болью в жопной дырке ? )

Незрозуміло навіщо цю гидоту тут тримають. Для кількості, щоб хоч хтось писав?
Всі повідомлення зводяться до
«30 см вставити в сфінктер»
«Пробити калові маси»
«виклади фотку ануса в хорошем разрешении, я скажу ти підар чи ні»
«УнікДіма, коли ти вже здохнеш?»

Є ж мабуть чати в тг «зона анальна» , «мазі від болю , та Дніпро анальне».. Чому б там не знайти собі по рівню розвитку, який зупинився на кольоровій чолці в 18 і не пропихувати ідеї мужеложства на головному фінансовому форумі держави ?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лип, 2025 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати - когда?
Апачи то подвезут, а финал "Рембы-3" ты надеюсь помнишь?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:53

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику


Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
яких саме опонентів саджали? Юльку? Так її хто тільки не хотів посадити од кучми до ющенка) вродь її бос відсидів в сша?
зараз ніхто з політичних опонентів не сидить? Кажуть даж 5й презедент України ходить під підозрою в держзраді, а 4го засудили, правда заочно))) ну іще так по мєлочі від медвдчука до різних дубінських під каток правосуддя попали.
Ще кажуть хтось грохнув бузину, сашка білого, фаріон, майданівця ківу ) ну і так по мєлочі пузатій, я навіть всіх не припомню... та і лінь крім сашка нікого не жаль.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 13:08

  барабашов написав:Ты дывы - наш нэзламный пражский пропагондон ёпнyл крушовице с утречка за ахметкины кроны и пошла каловентиляторная жара.
Половина гневных заклыкив на сторынци от нашего дтековского троцкого.

дах злетів повністю... буває 8) хоча особливого розуму так ніколи й не було...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 13:11

Ігор Луценко - 107 тисяч СЗЧ за поточний рік :shock:
Приблизно як армія Іспанії. На друге півріччя очікуємо армію Італії.

А на 2026 рік? За моїми відчуттями, на фронті реально воює тисяч 400, тож до 2027 року втече саме така цифра. Чи настане взагалі для нас 2027 рік?
https://censor.net/ua/blogs/3564007/dem ... -rotats-ya
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 13:16

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б 8)
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні? :lol:
Проблема шамана в том, что он подгоняет историю под свои взгляды. Вспоминает только то, что ему хочется.
Но можно вспомнить диктатуры Франко, Салазара, Ю. Кореи, популярного здесь Ли Куан Ю. Как-то все обошлись без войн, в т.ч. и гражданских.
Фашист Франко, хотя пришёл к власти с большой поддержкой нацистской Германии в борьбе с республиканцами, которым сильно помогал Союз, тем не менее отказался от участия во 2МВ, сохранив нейтралитет, хотя и послал на Восточный фронт одну добровольческую «Голубую дивизию».
Португалия при диктаторе Салазаре тоже осталась нейтральной во время 2МВ и 4 апреля 1949 года стала одним из государств-основателей НАТО.
А что касается диктатуры при Янеке... Даже не смешно.
ЛАД
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