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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:40
Hotab написав:_hunter
Да и Хотабовские - как недвигу продал
Про яку «нєдвігу» мова? Не продавав багато років нічого. Хунтер хряпгув баварськлго шарового ради суботи?
більше схоже на якийсь нідерландський барбешоп - але оскільки коштів мало - то якийсь дешевий синтетик. коштує дешево - а штирить дуже
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:40
ЛАД
ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Интересные у вас стали понятия. Вы всю жизнь до недавнего времени "виказували свою суцільну зневагу до громадян і до держави"?
2. Очень интересно, где это вы вместе с "уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською" увидели "особливий статус російської мови"
, который "необхідно скасувати"
?
Похоже, вам вместе с уповноваженою стоит обратиться, как минимум, к психологу.
, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:43
BIGor написав: ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Интересные у вас стали понятия. Вы всю жизнь до недавнего времени "виказували свою суцільну зневагу до громадян і до держави"?
2. Очень интересно, где это вы вместе с "уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською" увидели "особливий статус російської мови"
, который "необхідно скасувати"
?
Похоже, вам вместе с уповноваженою стоит обратиться, как минимум, к психологу.
За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто.
Та никто ж не против, но есть одна проблемка: это Конституцию менять нужно. А тут упс: "выборы нэначаси"
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 19 лип, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:43
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..............
таки дурник
1924 рік, срср - ще немає диктатури
чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна?
............
С историей у вас совсем плохо.
аргументи, аргументи - оці загадкові фрази не канають
Зачем?
Вы всё хорошо знаете и без аргументов.
А мне терять время. Я, как ни странно, ещё и думаю, когда пишу. И ищу подтверждения своим словам. Это занимает достаточно много времени.
Кстати, Сталин никуда не избирался, т.к. до 1941 он не занимал никаких государственных постов. Он был "всего лишь" Генеральным секретарём ЦК РКП(б).
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:44
Shaman написав: pesikot написав: Banderlog написав:
не мороч людям голову, тим більше що ти сам говориш російською, і презедент наш, і вся верхівка ніфіга не україномовні. Добре що матюкатись можно публічно, а російською говорити не можно? Мож ти і тим хто вокопах російську заборониш?)))
москалик, а ти шо, з окопа пишешь ? )
Чого ти так московитську мову захищаешь ? )
Це ж ти писав, який ти європейській вуйко, а це ми тут під московитами
Брехав же )
А сам під московитами )
а він такий - паспорт румунський, а мова та церква руські. то-то в нього буде розрив мозку, коли дізнається, що думають румуни з цього приводу
) так румун це я. Можеш спитати мене, що я думаю з цього приводу)
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:47
BIGor написав:
ЛАД
ЛАД написав:prodigy
1. Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Интересные у вас стали понятия. Вы всю жизнь до недавнего времени "виказували свою суцільну зневагу до громадян і до держави"?
2. Очень интересно, где это вы вместе с "уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською" увидели "особливий статус російської мови"
, который "необхідно скасувати"
?
Похоже, вам вместе с уповноваженою стоит обратиться, как минимум, к психологу.
, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
Чому замінив ? А не добавив англійську.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:54
ЛАД написав:
О Ли Куан Ю, думаю, говорить не стоит. Его тут много раз превозносили. Но... диктатор.
Толку от того, что во многих странах демократия. Как были нищие, так и остаются.
Дай собі відповідь
Що краще
Тихо жити в селі, цмудлити самогон , закусувати огірками з салом, дивитись як цвітуть вишні....
Чи їсти дітей , бо якомусь диктатору захотілось світ завоювати а для завоювання йому потрібна індустріалізація, а кляті імперіалісти заводи погоджуються будувати виключно за матеріальні цінності...типу зерно....
ПС
невже не бачиш цю свою спільну рису з воєнпенсом?
він знає як все зробити , але для цього треба щоб можновладці... всіх навчили ( в реалі нагнули)....
Тобто інших варіантів він не знає - і коли його в це тейблом тикають він ображається і відправляє опонента лісом...
Ти також , як тільки що - так відразу ТРЕБА БУЛО ЗБЕРЕГТИ заводи....
а от на питання
як реанімувати економічні трупи... в тебе якось відповіді то й не має...
єдиний успішний варіант індустріалізаціїна твоїй памяті це Голодомор....
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:56
Banderlog написав:
) так румун це я
. Можеш спитати мене, що я думаю з цього приводу)
Ти в слові "росіянин" зробив декілька помилок )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:57
Banderlog
BIGor написав:
.........ЛАД
, питання до Вас - чого так топите за російську мову? За мову з особливим статусом я би замінив російську на англійську чи навіть прости господи есперанто. Російська мова з кінця 80-хх нуляча в плані культури, літератури, технологій чи науки.
уже ответил: "Чому замінив ? А не добавив англійську."
Добавлю ещё - у нас практически нет (крайне мало) людей, для которых английский родной, и очень много таких, для которых родной язык русский.
И ещё аргумент - русский у нас все уже
знают. Зачем его терять. Знание лишнего языка лишним не бывает.
Это не противоречит необходимости учить английский. Только хорошо учить, а не так, как было раньше - учили в школе, потом в вузе, а всё равно не знали.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 18:59
ЛАД написав:
Разговаривать на родном языке, это называется проявлять неуважение к украинскому?
Під час війни з москалями , за межами сімї у публічних місцях - так- це НЕПОВАГА
скажу більше
Це підлість.
Адже ти таким чином робиш оточуючих тебе українців
або невиховними ( якщо не будуть відповідати тобі на мові на якій ти до них звертаєшся)
або зрадниками своїх дітей які гинуть за право використовувати УКРАЇНСЬКУ.
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