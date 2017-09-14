Додано: Суб 19 лип, 2025 23:04

Shaman написав: ..........

оце класичні перекручування - будемо розбирати. розподіл нові-старі диктатори умовне. Просто Франко та Салазар прийшли до влади до 2СВ, а Піночет ті Лі Куан Ю - вже після. но то таке. ..........оце класичні перекручування - будемо розбирати. розподіл нові-старі диктатори умовне. Просто Франко та Салазар прийшли до влади до 2СВ, а Піночет ті Лі Куан Ю - вже після. но то таке.

Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав.

демократія - всі розвинені демократії мають розвинену економіку.

про війни, якщо ви уважно прочитаєте, я не писав, що всі обов'язково. але це й Раша, й Ірак, й Греція часів "чорних полковників". громадянська війна - це та ж Сирія.

висновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока.



Проте сам Салазар до кінця свого життя так і не дізнався про те, що він уже не є прем'єр-міністром. Очільники міністерств постійно навідували його в лікарні, подавали звіти та створювали ілюзію того, що Салазар залишається главою держави. Було навіть створено газету, яку випускали в єдиному екземплярі спеціально для самого Салазара, щоб він мав доступ лише до окремих «правильних» відомостей.

...... ps й ще трохи про диктаторів

Вот именно, то таке. Абсолютно не принципиально.Не батальон, а"Голубую дивизию".Для вас Бандера и Шухевич герои? Да, пожалуйста!Только не надо всех заставлять верить в это и бить им земные поклоны.Гитлеровская Германия теж мала розвинену економіку. Причём, именно Гитлер вывелстрану из тяжёлого кризиса. Надеюсь, гитлеровский режим вы не причислите к розвиненим демократіям.Писали, но искать не буду, а поиск не работает.Примеры можно? За последние 50 лет? Ю. Корею не приводить, никакого "построения демократии" там не было.А вам не кажется, что это очень хорошо и признак глубокого уважения?Дали человеку спокойно дожить 1,5 года после инсульта, а страна себе тоже спокойно жила дальше.Я не сторонник диктатуры. Посмотрите о Салазаре в русской Вики. Там в конце есть его цитаты. Меня не особо вдохновляет.Но, к сожалению, ваша хвалёная демократия тоже не вдохновляет. Больше смахивает на дерьмократию.Но ничего лучшего пока не придумали.Простите, но действительно не интересно. Вам не нужны мои аргументы, вы не хотите (не можете?) подходить объективно. Вам вбили предубеждения и вы всё воспринимаете через их призму. Надо писать слишком много и слишком долго, чтобы попытаться хоть как-то изменить ваши взгляды. У меня на это нет времени, и оно вам надо? (Да и мне тоже). Вы, слава богу, хотя бы перестали писать в оскорбительном тоне, но если я начну с вами серьёзную беседу, то тут несколько ников выльют столько грязи... Меня их мнение не особо волнует, но противно. Особенно противно, когда элементарную дурость выставляют как "патриотизм". Зачем мне провоцировать потоки грязи и дурацких высказываний?Меня убивает непоследовательность и нелогичность.Если называть "освобождение" Зап. Украины и Белоруссии "захватом" и проявлением "агрессивной политики Советского государства", то, простите, надо извиниться и вернуть эти земли. Разрешить полякам вернуться на эти территории и, в частности, во Львов, который стал "украинским городом" после уничтожения нацистами евреев (с помощью...) и выселения поляков.Если называть воинов, которые воевали в составе РККА, "колониальными войсками", то не стоит рассказывать о заслугах Украины в разгроме нацизма и гордиться тем, что УССР была в числе основателей ООН.А то мы как-то хотим и рыбку съесть и на ... что-то сесть.