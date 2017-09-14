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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:29
ЛАД написав:
Увеличение пенс. возраста "погіршує життя тих хто живе по цьому закону"?
Ні, не погіршує.
Ще раз
Якщо Ви вийшли на пенсію , а завтра прийняли закон про зміну пенсійного віку...то у вас пенсію не відберуть , тобто Ви живете по попередньому закону.
Саме тому всі спроби Гетьманцева обрізати пенсії прокурорам... це не про ті пенсії які ВЖЕ отримують
Це тільки про ті пенсії які будуть НАРАХОВУВАТИСЬ в майбутньому.
Тобто одночасно в Україні буде пропурор пенсіонер з пенсією в 100 000 грн і такий самий прокурор пенсіонер з пенсією в 20 000 а все тому , що він вийде на пенсію по новому Закону.
ПС
запитайтесь воєнпенса, там приблизно в 2005-2010 роках йшла зміна законів по пенсійному міліції і армії і там була колізія, коли люди СПЕЦІАЛЬНО виходили на пенсію з вислугою в 20 років, бо по новій редакції навіть отримавши вислугу в 25 років-вони б отримали менше.
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budivelnik
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:32
ЛАД написав: budivelnik написав:
............Що за подвійні трактування?
.........
ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав?
А вот как раз вы вимагаєте
. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.
Що ви робите в приватній сфері - ваша справа, я до цього аспекту вашого життя-відношення не маю
А от ПУБЛІЧНО- ви ЗОБОВЯЗАНІ поцікавитись чи не проти людина якщо ви будете використовувати російську.. і якщо проти то або йдете, або викликаєте тлумача, або переходите на українську.
Коли останній раз ви так робили?
Чому ви важаєте що населення України ХОЧЕ чути російську на своїх вулицях?
Чому у Вас в заголовку кожного повідомлення - не стоїть вибачення перед українцями за те що ви використовуєте російську?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 20 лип, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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budivelnik
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:34
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Під час війни з москалями , за межами сімї у публічних місцях - так- це НЕПОВАГА
скажу більше
Це підлість.
Адже ти таким чином робиш оточуючих тебе українців
або невиховними ( якщо не будуть відповідати тобі на мові на якій ти до них звертаєшся)
або зрадниками своїх дітей які гинуть за право використовувати УКРАЇНСЬКУ.
Надоела эта тема.
Думал, уже успокоились. Но нет, некоторым умникам неймётся.
Но вы же позиционируете себя как умного.
У меня в доме сейчас есть женщина, которая говорит исключительно по-украински. Не знаю, это было всегда или в связи с войной (думаю, так). Общаемся довольно часто (у неё дочка примерно того же возраста, что и моя внучка, и они дружат). Когда мы с ней общаемся, иногда перехожу на украинский (она не переходит на русский никогда). Это нам никак не мешает - мы друг друга понимаем. И никто не предъявляет претензий друг к другу. И никаких проблем.
Мой зять (который в армии), к сожалению, мову знає погано. У него в подразделении часть людей україномовних (причём, изначально, а не в связи с войной), часть русскоязычных. Общаются абсолютно без проблем. И никто не рассматривает русскую речь как подлость или зраду.
Интересно, почему-то больше всего за этот вопрос переживают те, кто з'..ся, и те, кто в армию точно не попадёт. Это что - комплекс вины? Желание доказать, что они "настоящие патриоты"?
P.s. Не хотел отвечать на этот пост. Но это было возможно, пока он был почти единственным (+ prodigy, которому я ответил сразу). Но тут некоторые начали раскручивать в 1000-й раз эту тему.
Ще раз для тих Хто не бажав.. але відповів..
1 Читайте краще те що пишуть опоненти
Опоненти пишуть - ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
...
А кто от вас, ущемленных, _требует_ что-то? Не хочешь - не розумей. Можешь даже табличку "русиш швайне нихт ферштейн" повесить - и следить за выторгом
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_hunter
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:38
_hunter написав:
Можешь даже табличку "русиш швайне нихт ферштейн" повесить - и следить за выторгом
1 Тебе дебіла не спитав що робити
2 В мене на підлозі фотки путіна з 2014 року, шкода що я не вів зьомку з тих часів і зараз не можу тобі викласти як ведуть себе українські діти (навіть з приїзжих російськомовних родин)...
2 Від таблички- москалів не обслуговуємо -в мене виторг не впаде, по тій простій причині що всі місцеві російськомовні ( я знаю цілих Двох які вже 45 років живуть у Львові але використовують російську)- до цього спокійно відносяться.
А те що проїздом який де-Біл а-ля ти щось вякне-так мені від цього не жарко і не холодно.
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budivelnik
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:45
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
............Що за подвійні трактування?
.........
ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав?
А вот как раз вы вимагаєте
. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.
Що ви робите в приватній сфері - ваша справа, я до цього аспекту вашого життя-відношення не маю
А от ПУБЛІЧНО- ви ЗОБОВЯЗАНІ поцікавитись чи не проти людина якщо ви будете використовувати російську.. і якщо проти то або йдете, або викликаєте тлумача, або переходите на українську.
Коли останній раз ви так робили?
Чому ви важаєте що населення України ХОЧЕ чути російську на своїх вулицях?
Чому у Вас в заголовку кожного повідомлення - не стоїть вибачення перед українцями за те що ви використовуєте російську?
Так кто из нас вимагає
?
Я от вас ничего не требую. А вы от меня?
Я ещё и извиняться должен? На колени становится надо или не обязательно?
Мне на грудь надо табличку с извинениями повесить, когда на улице говорю по-русски? Что дальше? Жёлтые звёзды нашивать будем?
У вас уже крыша совсем едет?
Вы раньше признавались в социал
-фашизме. До национал
-социализма дойдём скоро?
Интересно, если к вам в магазин зайдёт интурист и захочет сделать покупку на приличную сумму, вы от него тоже потребуете розмовляти українською або привести тлумача?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 лип, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:48
budivelnik написав: _hunter написав:
Можешь даже табличку "русиш швайне нихт ферштейн" повесить - и следить за выторгом
1 Тебе дебіла не спитав що робити
2 В мене на підлозі фотки путіна з 2014 року, шкода що я не вів зьомку з тих часів і зараз не можу тобі викласти як ведуть себе українські діти (навіть з приїзжих російськомовних родин)...
2 Від таблички- москалів не обслуговуємо -в мене виторг не впаде, по тій простій причині що всі місцеві російськомовні ( я знаю цілих Двох які вже 45 років живуть у Львові але використовують російську)- до цього спокійно відносяться.
А те що проїздом який де-Біл а-ля ти щось вякне-так мені від цього не жарко і не холодно.
Так це ж _hunter пише про свій переляк, що його перестануть обслуговувати в Німечині за його російську )
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pesikot
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:51
ЛАД написав:
Жёлтые звёзды нашивать будем?
А навіщо вам зірка на лобі?
Ви як тільки рот відкрили - так відразу себе і інтендифікували..
В очах різних людей -інтендифікація- різна.
В руССоміровців - ти свій
в узкощелепівців - також свій
для українця - дурень який дожив до сідого волосся а мову вивчити не зміг...
Все
Тобто те що ти сприймаєш як вимоги , це те саме що воєнпенс вважає месіонерством..
Я вам допомогти хочу, але ви настільки вперто/примітивні що не хочете навіть зрозуміти про що я пишу.
ПС
коли я в Прибалтиці хотів заправити авто , то молодий латвієць говорим зі мною виключно латвійською і англійською , а я пробував пояснити йому те що мені треба ломаною німецькою
При чому ні він ні я російську навіть не пробували використовувати.
Звідси висновок з педераційної мовиС своим самоваром(вкрадений в китайців) в чужую избу - не лезь.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 20 лип, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:53
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
............Що за подвійні трактування?
.........
ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав?
А вот как раз вы вимагаєте
. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.
А от ПУБЛІЧНО- ви ЗОБОВЯЗАНІ поцікавитись чи не проти людина якщо ви будете використовувати російську..
ссылку на закон - в студию
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:56
ЛАД
ЛАД, ты пишешь на российском языке о том, что в Украине запрещен российский язык
Диссонанса не испытываешь ?
Хотя о чём я ... ты ведь и слова такого не знаешь - диссонанс
По поводу фашизма
Вся Россия сейчас - фашистская. Ты этого не видишь
Много здесь форумчан, трампофилов, которые исповедуют фашистские лозунги и идеи. Ты этого не замечаешь
Но у тебя виноват budivelnik
Харьков обстреливают, потому что во Львове мифические националисты - это твоя позиция
Тебе не приходит в голову простая мысль - Харьков обстреливают, потому что россияне хотят обстреливать, чтобы запугать, чтобы разрушать
И происходящее во Львове - не при чём
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:56
budivelnik написав: _hunter написав:
Можешь даже табличку "русиш швайне нихт ферштейн" повесить - и следить за выторгом
2 Від таблички- москалів не обслуговуємо -в мене виторг не впаде,
вполне верю, но в чуть более центральных регионах подобные таблички "почему-то" поснимали почти поголовно 🤔
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