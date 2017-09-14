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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:34
pesikot написав: Banderlog написав:
те що росія фашистська
pesikot написав:ЛАД
ЛАД, ты пишешь на российском языке о том, что в Украине запрещен российский язык
Диссонанса не испытываешь ?
Хотя о чём я ... ты ведь и слова такого не знаешь - диссонанс
По поводу фашизма
Вся Россия сейчас - фашистская. Ты этого не видишь
Много здесь форумчан, трампофилов, которые исповедуют фашистские лозунги и идеи. Ты этого не замечаешь
не значить що Україна має стати фашистською.
Шо ти там знову вякаєш на трампа? Він що в тебе чи в зелі щось взяв і забув віддати? Ідете з протянутою рукою то хоть майте повагу до того в кого жебраєте.
А чого ти фашистську росію підтримуєшь ?
Твоя церква - це російська церква, за яку ти ноги переломаєшь
Завали своє фашистське(російське) хлєбало ...
Ти себе проявив, як фашист ...
Росію підтримуєш ти , провокуючи внутрішні конфлікти на грунті віри , релігії та розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. За це між іншим є окрема кримінальна стаття.
Ми воюєм проти російської держави а не проти росіян.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:40
ЛАД написав: Shaman написав:
Франко не співпрацював, але батальйон воювати послав.
Не батальон, а добровольческую
"Голубую дивизию".
Для вас Бандера и Шухевич герои? Да, пожалуйста!
Только не надо всех заставлять верить в это и бить им земные поклоны.
так й в УПА були добровольці
Бандера та Шухевич діяли в конкретних історичних обставина. тому не треба оце про посібників нацистів, а там історики нехай дають свою оцінку. Шухевич народився та помер у Львові, тому зрозуміло за що він воював.
демократія - всі розвинені демократії мають розвинену економіку.
Гитлеровская Германия теж мала розвинену економіку. Причём, именно Гитлер вывелстрану из тяжёлого кризиса. Надеюсь, гитлеровский режим вы не причислите к розвиненим демократіям.
висновок - якщо ви в країні будуєте демократії, то є можливість побудувати розвинену країну. вірогідність? а ніхто точно не знає. під керівництвом США - висока.
Примеры можно? За последние 50 лет? Ю. Корею не приводить, никакого "построения демократии под руководством США
" там не было.
не зрозумів про Корею - а чого не було - будівництва демократії чи під керівництвом США? про США я трохи утрую, аде на підставі розвитку трьох країн після 2СВ - Німеччини, Японії та тієї ж Кореї - результати ми бачимо
ps й ще трохи про диктаторів
Проте сам Салазар до кінця свого життя так і не дізнався про те, що він уже не є прем'єр-міністром. Очільники міністерств постійно навідували його в лікарні, подавали звіти та створювали ілюзію того, що Салазар залишається главою держави. Було навіть створено газету, яку випускали в єдиному екземплярі спеціально для самого Салазара, щоб він мав доступ лише до окремих «правильних» відомостей.
......
А вам не кажется, что это очень хорошо и признак глубокого уважения?
Дали человеку спокойно дожить 1,5 года после инсульта, а страна себе тоже спокойно жила дальше.
Я не сторонник диктатуры. Посмотрите о Салазаре в русской Вики. Там в конце есть его цитаты. Меня не особо вдохновляет.
це йому пощастило, що його послідовники залишились при владі. бо є приклади Чаушеску, Хусейна, Кадаффі, Асад встиг втекти, а то доєднався б - теж від "люблячого" народу. Берії теж могли б дати спокійно дожити, але чомусь вирішили по-іншому... та й Піночета у спокої не лишали...
Но, к сожалению, ваша хвалёная демократия тоже не вдохновляет. Больше смахивает на дерьмократию.
Но ничего лучшего пока не придумали.
Простите, но действительно не интересно. Вам не нужны мои аргументы, вы не хотите (не можете?) подходить объективно. Вам вбили предубеждения и вы всё воспринимаете через их призму. Надо писать слишком много и слишком долго, чтобы попытаться хоть как-то изменить ваши взгляды. У меня на это нет времени, и оно вам надо? (Да и мне тоже). Вы, слава богу, хотя бы перестали писать в оскорбительном тоне, но если я начну с вами серьёзную беседу, то тут несколько ников выльют столько грязи... Меня их мнение не особо волнует, но противно. Особенно противно, когда элементарную дурость выставляют как "патриотизм". Зачем мне провоцировать потоки грязи и дурацких высказываний?
...
питання в тому, що я теж вважаю, що ви не хочете подивитись на ситуацію об'єктивно. у демократії купа недоліків, які відомі. ба більше, зараз якраз криза демократії, бо надто зросли популісти, й в багатьох країнах населення поділено майже навпіл по суттєвих питанях. але не зважаючи на це, автократії все одно не мають переваги, й програють... тому мені цікаво слухати аргументи, бо вони десь хибні - цікаво шукати, де саме
два головних недоліки - при автократіях закінчується змінність людей при владі, й не лише на верхніх рівнях, а всюди. як наслідок - значно зростає корупція - не завжди, але дуже вірогідно. й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД
ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини. не здивуюсь, що путін вважає, що перемога близько, бо йому так доповідають, й нема ЖОДНОЇ людини, яка сказала б - треба приставати на угоду Трампа - дурних немає.
успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:41
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав: те що росія фашистська
не значить що Україна має стати фашистською.
Шо ти там знову вякаєш на трампа? Він що в тебе чи в зелі щось взяв і забув віддати? Ідете з протянутою рукою то хоть майте повагу до того в кого жебраєте.
А чого ти фашистську росію підтримуєшь ?
Твоя церква - це російська церква, за яку ти ноги переломаєшь
Завали своє фашистське(російське) хлєбало ...
Ти себе проявив, як фашист ...
Росію підтримуєш ти , провокуючи внутрішні конфлікти на грунті віри , релігії та розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. За це між іншим є окрема кримінальна стаття.
Ми воюєм проти російської держави а не проти росіян.
Брешешь ти
А хто воює проти нас, держава чи росіяни ?
Воюють росіяни, разом з фашистською державою
То ж, брехло фашистське - саме ти )
Ти війни не помічаєшь, хоча ти наче з ЗСУ
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:47
_hunter написав:
Ты такой же неадекват?
Даю подсказку: если один из "прародителей" (родитель родителя) каждого из родителей - не коренной национальности - что в итоге будет?
ти відповідаєш в тому ж стилі - дивлячись хто саме й якої національності
а ти схоже в Німеччину не просто так емігрував
а в твоєму випадку дуже доречний анекдот - "пару палок кинув - такий баран вийшов"
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:49
pesikot написав: fox767676 написав:
смешны эти фарионовские потуги непридатных ни к чему инвалидов
их усыплят так или иначе - в Польше, в Украине, в Гуантанамо, не важно, просто как слабое и бесполезное звено эволюции
Давай тебя усыпим, фашик )
ми ж не звірі...
але в цьому випадку допоможе лише стара добра лоботомія
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:51
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:я теж подумав так
, до того ж з тієї категорії, яку називають трьома буквами - але не можу написати, бо звинуватять в антисемітизмі
Ты такой же неадекват?
Даю подсказку: если один из "прародителей" (родитель родителя) каждого из родителей - не коренной национальности - что в итоге будет?
ти відповідаєш в тому ж стилі - дивлячись хто саме й якої національності
Ты сегодня что-то ну совсем связность речи потерял... Где ты там ответ увидел?
- там два вопроса.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:53
pesikot написав:
_hunter - типовий росіянин ) то ж ніякого антисемітизму )
він як в тому діалозі:
"- ви єврей?
- я руський.
- ааа. а я - американський"
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:56
Banderlog написав:
Росію підтримуєш ти , провокуючи внутрішні конфлікти на грунті віри , релігії та розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. За це між іншим є окрема кримінальна стаття.
Ми воюєм проти російської держави а не проти росіян.
З тобою кацаповірун все ясно, ти б на фронті в своїх русскіх братушек не стріляв би.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:00
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Ты такой же неадекват?
Даю подсказку: если один из "прародителей" (родитель родителя) каждого из родителей - не коренной национальности - что в итоге будет?
ти відповідаєш в тому ж стилі - дивлячись хто саме й якої національності
Ты сегодня что-то ну совсем связность речи потерял... Где ты там ответ увидел?
- там два вопроса.
ти бачу останнім часом розважаєшся тим, що відповідаєш своєму опоненту його ж словами? напевне спробу тролінгу можна зарахувати, але це лише тролінг. обговорювати щось з тролем - це витрачати час й лише годувати його. але щоб бути якісним тролем - треба мати розум - а це не про тебе
ти за цей час хоч трохи Sprechen Sie Deutsch? чи лише "Жё нё манж па сис жур"?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 19:02
Banderlog написав:
...
Ми воюєм проти російської держави а не проти росіян.
на фронті вбивають конкретних окупантів, а не якусь російську державу. які до речі опинилися тут не під примусом, а лише за гроші
а ще 76% мешканців Раші підтримують все це лайно. тому спочатку дерашизація, а потім будемо розмовляти про окремих росіян
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