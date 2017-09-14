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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14484144851448614487>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:30

  unicdima написав:сцикун?
Від сцикуна чую! :lol:


Я так і кажу, що фейки навколо!
І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!))
Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ! :lol:

100% фейк! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:33

  Успіх написав:
  unicdima написав:ховаєшся
Ніде не ховаюсь.
Чого мені ховатись?

Он вже 4-й раз декілька днів тому спілкувався з тцкашниками.
Показав доки(як і завжди показую) - і все. Бажають "гарного дня!" і їдуть далі...

А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий ;)

Не бреши, той у кого все добре не цікавиться відосиками-висерами адвокатів які займаються ухилянтами, сзчешниками.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:по оцінкам самих даунецьких їхні втрати з 2022 року близько 200тис.
А ти я бачу ніяк не дочекаєшся своїх русскіх братушек якщо мобілізацію називаєш викраденням і так ссишся ТЦК.

я не дочекаюсь виїзду з квітучої демократії в загниваючий капіталізм верхньої та середньої частини дунайського басейну, а братішек залишу тобі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Втік сцикун )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 12:54

  Успіх написав:..

А от ти що за тиловий воїн?
Якийсь підозрілий ;)
ну по всьому виходить що якийсь пвошник, що вночі на джипі їздить охотиться за шахедами а в день сидить в кафешці.
Думаю, десь в тернополі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:01

  pesikot написав:Навіть з КАСКО навряд чи компенсують. Як правило, це підпадає під форс-мажор



У деяких страхових покриття "по війні" на якийсь відсоток від вартості ато, а є ті хто повністю покривають.
Просто відсоток вище та відповідно платіж.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:30

  Shaman написав:........
ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було. мешканцям Квебеку освіта французькою не заважає працювати в іншій Канаді та в США (за потреби).
Не знаю, как это организовано в Квебеке. И как и что там перекладають. Возможно, просто завозят из Франции.
И вы тоже не знаете.
Поэтому не будем обсуждать.

й Індія брехливий приклад. а ну назвіть державну мову індії? не можете, бо їх там основних десятки, а взагалі сотні? тому так, англійська, яка дозволяє спілкуватися між собою. як й російська в срср. а в Україні не потрібна додаткова мова - для спілкування у межах держави достатньо української. й освіта англійською для перспектив. де зараз потрібна російська мова для кар'єрних перспектив? в якій країні? це до питання вивчення російської...
Нравится мне слово "брехливий"...
То, может, вы перестанете брехати и щеголять незнанием:
Хинди, самый распространённый в Индии язык[103], является официальным языком правительства Индии[104]. Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:41

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.

оце явне перебільшення. максимум більш-менш розуміли українську. я якраз вчився в російськомовних й школа, й універ. вільне спілкування - це я зміг лише після війни, коли доклав зусиль. й це ще я читав багато, в тому числі українською під час школи. а так навіть потім були моменти, коли я помічав, що навіть читати українською щось в інеті мені важче - й я свідомо читав саме українською, й роками за можливості купував саме українські переклади - й до 2014 року це ще була проблема - переважали російські переклади.
Может, вы просто плохо учились?
Многие и таблицу умножения после школы не знают.
"вільне спілкування - це я зміг лише після війни" - после какой?

тому багато хто тут не пише українською через банальну причину - рівень володіння не дозволяє - а прикладати зусилля - немає бажання. а комусь банально не дозволяє й рівень розвитку 8)
Может, по этим же причинам и вы всё перекручиваете и не понимаете? :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:48

  Shaman написав:.............
а ви дійсно не розумієте, що оце мовне питання, національна ідентичність, диктатура та пожежа за вікном - вони безпосередньо пов'язані?

що в чиїсь хворобливій уяві питання, що українців не існує, помножене на те, що на Раші населення віддало право керувати державою купці підстаркуватих дідусів, які пограбували ту країну, - як наслідок маємо майже щоденний терор цивільного населення України - бо вони вирішили, що так можуть й нічого за це їм не буде?..
.......
Ну, конечно!
И аншлюс, и захват Судетов исключительно ради "объединения немецкого народа" и заботы о "правах немцев".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:12

  Letusrock написав:Порівнювати міць репресивного апарата тепер і за часи яника то просто цирк. Зараз у нас викрадання цивільних як державна політика, конституція на паузі, парламент це просто фікція, опозиції не існує в принципі

Саме ти часи Яника описав )

  Letusrock написав:поліцаї покривають порушення закону проти цівільних (або навіть виступають в ролі співучасників)

Наведи приклади ...

Бо чомусь, навіть в твоїх цитатах "по матеріалам судового засідання"

  Letusrock написав:, побори бізнесу на користь тцк, попереду перспектива як мінімум 15 річного правління Зе.

Фантастика на третій полиці ...

  Letusrock написав:"жителі ОРЛДЛО воюють аж бігом" - стосовно цього, по перше - є хоч ОДИН приклад бусифікації у рф, у відповідь на наших сотню в день? По друге, у жителів ОРЛДЛО було достатньо часу щоб визначитись і поїхати куди забажаєш. Тобі не приходить в голову що з ОРЛДЛО воюють ті хто плюс/мінус не проти воювати + ідейні + за гроші?

Як тебе понесло ... а тобі відомо, що між ОРДЛО та Росією досі кордон, досі пропускні пункти ...

  Letusrock написав:І логіка з Білорусю в тебе хромає на дві ноги, чомусь не видно щоб їх буряти ловили і відправляли штурмувати Варшаву.

Зачекай, все ще буде )
pesikot
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  #<1 ... 14484144851448614487>
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