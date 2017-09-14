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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14481144821448314484>
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трохи Чмута , гаразд БАГАТО Чмута https://youtu.be/zeZfXx8CY88?si=clNPnnOMP1UfR8Jk
і ще Люся https://youtu.be/JbOidrRfL_Q?si=eLTnGVFltxXCfMRY
цікаво слухати дві сторони , враховучи що думки то в них часто співпадають
Євреї як завжди більш стримані в оцінках
https://youtu.be/g_lgn0VgAAM?si=01BtM2_vcz5MkCKJ але загалом всі три констатують зраду зрадоньку
Думки на відео можуть не співпадати з моїми, відео наведені з розважальною метою. Перегляд рекомендується тільки тим хто псхічно стійкий і володіє мисленням. Увага вагітним, дітям до 16 років та особам з неврівноваженою психікою утриматися від перегляду . Перегляд дітьми у пристуності батьків :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:18

yama
Якого чмута ти купив собі Смарта на гроші, з яких не сплачено податки?? Ти в Азію чи в Європу зібрався?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:59

  ЛАД написав:
  tumos написав:
  ЛАД написав: Не знаю.
Когда я учился освобождали и от того, и от другого.

70-е, табели и аттестат держал в руках.
  ЛАД написав:Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.

Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
Я закончил в 1967.
Мой друг (сидели за одной партой) на этих уроках развлекался - читал книжки, ещё что-то. Но завтра проверю, возможно что-то забыл. Сегодня звонить уже поздновато. :)
Проверил у друга.
Не учил ни язык, ни литературу и оценок ни в табеле, ни в аттестате не было. Но у нас в классе он был один на 35 человек.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Цікаві досліди" (с)

Жінка, яку збив працівник прокуратури у Києві, померла в лікарні

Для чиновника, який у стані сп'яніння збив жінку, вилетівши на тротуар, проситимуть арешт без альтернативи застави, заявив генпрокурор Кравченко

Це відбулось ще вчора ... на форумі - тиша ...

До цього, наші хом"ячки клеймили прокурорів-інвалідів, як писали "знищили прокурорську скотовозку" і все таке інше

А тут п"яний працівник прокуратори збив насмерть жінку, така ж хайпова тема і ... тиша ...

Це мене здивувало, але згодом ...

ДТП с пьяным работником прокуратуры: Молочного отправили под арест без права залога

Суд отправил под арест без права залога работника прокуратуры Андрея Молочного, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Це син Андрія Молочного, який був у Файна Украйна, а в 2014 році втік до Росії

Все встало на свої місця
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:06

  Успіх написав:Я так і кажу, що фейки навколо!
І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!))
Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ! :lol:

100% фейк! :mrgreen:

так підійщов би, допоміг доїхати до ТЦК :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:15

  Shaman написав:
  Успіх написав:Я так і кажу, що фейки навколо!
І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!))
Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ! :lol:

100% фейк! :mrgreen:

так підійщов би, допоміг доїхати до ТЦК :lol:

Щоб разом до ТЦК доїхати :lol:
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було.
зараз мовного питання взагалі нема, його роздувають провокатори.

та немає. тільки інколи хтось починає верещати, "что его ущемляют", бо не хочуть розуміти його російську, й що "челюсть/пальцы" не такі. хоча коли верещить, то частіше просто таки не може - що можна сказати про рівень людини, яка за 30 років не змогла вивчити мову країни перебування? звичайний руський :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 21 лип, 2025 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:18

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Я так і кажу, що фейки навколо!
І однозначно фейк про львівського ухилянта, якого волочили по асфальту і песик скавучав!))
Ну подумаєш, знайома вулиця і будинки на задньому фоні... - напевно викорисав ворог ШІ! :lol:

100% фейк! :mrgreen:

так підійщов би, допоміг доїхати до ТЦК :lol:

Щоб разом до ТЦК доїхати :lol:

зекономив би :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:19

  pesikot написав:А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать

Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.

оце явне перебільшення. максимум більш-менш розуміли українську. я якраз вчився в російськомовних й школа, й універ. вільне спілкування - це я зміг лише після війни, коли доклав зусиль. й це ще я читав багато, в тому числі українською під час школи. а так навіть потім були моменти, коли я помічав, що навіть читати українською щось в інеті мені важче - й я свідомо читав саме українською, й роками за можливості купував саме українські переклади - й до 2014 року це ще була проблема - переважали російські переклади.
Может, вы просто плохо учились?
Многие и таблицу умножения после школы не знают.
"вільне спілкування - це я зміг лише після війни" - после какой?

непогано вчився - але просто визнаю реалії. почати розмовляти українською в російськомовному оточенні - це певні зусилля. й головна причина - вільне спілкування воно вільне, коли ти спілкуєшся, а не вчив мову кілька раз на тиждень, як й ту ж англійську.

а якщо у вас була вільна українська, то дивно що зараз не спілкуєтесь? чи забули? буває :lol:

після початку війни в лютому 2022...
тому багато хто тут не пише українською через банальну причину - рівень володіння не дозволяє - а прикладати зусилля - немає бажання. а комусь банально не дозволяє й рівень розвитку 8)
Может, по этим же причинам и вы всё перекручиваете и не понимаете? :)

давайте аргументи. тут й так вистачає демагогів, які намагаються заперечити, а от довести щось не можуть :D так демагогією й займаються - неправильно, а як правильно, не скажу 8)
Shaman
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  #<1 ... 14481144821448314484>
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