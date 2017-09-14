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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 лип, 2025 19:53
ЛАД написав:
Вы не воспринимаете аргументы. У вас заложена матрица, по которой вы всё перекручиваете и искажаете так, как вам хочется.
Тобто
Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська?
Чи все таки в кожного СВОЯ ?
І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії..
і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..
Це ж нормально
А у випадку Росія-Україна - чому не нормально?
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budivelnik
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Додано: Пон 21 лип, 2025 20:12
budivelnik написав: ЛАД написав:
Мовне питання піднімає постійно якраз протилежна сторона.
З розповідями про "підлість", "треба вибачитись", "спитати дозвіл" і таке інше.
Бачиш
Вимоги до тих хто НЕ виконує Закон - ті хто ВИКОНУЄ - мають право піднімати
А ті хто не виконують - не мають право ображатись на те що їх ПРИМУШУЮТЬ виконувати.
........
Ми просто -вимагаємо...
Так що жалітись тобі як би нічого.
1. Я не жаліюсь. Жалієтесь постійно саме ви.
2. Який закон вимагає писати на форумі українською? Чи розмовляти на вулиці? То може, це ви своїми вимогами порушуєте закон?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 20:16
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вы не воспринимаете аргументы. У вас заложена матрица, по которой вы всё перекручиваете и искажаете так, как вам хочется.
Тобто
Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська?
Чи все таки в кожного СВОЯ ?
І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії..
Право мають.
А можливості?
і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..
Це ж нормально
Кто сказал?
А у випадку Росія-Україна - чому не нормально?
Надоело объяснять.Shaman
, так хто піднімає "мовне питання"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 21 лип, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 20:20
Banderlog написав: Shaman написав:
тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати?
цих антикорупціонерів давно треба прибрати. Боротись з корупцією має тільки влада а не чортізвідки вискочівші активісти
НАБУ та САП й є влада. але трошки незалежні від влади - бо мета - боротьба з корупцією у владі. а влада - ти диви - чомусь проти
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Додано: Пон 21 лип, 2025 20:23
Banderlog
prodigy написав: Banderlog написав:
Боротись з корупцією має тільки влада
журналісти і активісти завжди гинули від рук влади і під час БД
In 2024, at least 124 journalists and media workers were killed, making it the deadliest year on record for media professionals according to the Committee to Protect Journalists (CPJ), with more than two-thirds of those deaths occurring in the Gaza Strip during the Israel-Hamas war.
боротися з вором-капітаном на складі має тільки майор, за його відсутністі-сам капітан Бандерлог, так?
- це навчена людина. він більш схильний до того, якщо явище неможливо викорінити - його треба очолити
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Додано: Пон 21 лип, 2025 20:26
Banderlog написав:
...
P/s на складі сидить вор прапорщик.
ви плохо собі уявляєте як функціонує армійський механізм, особливо під час війни.
я ж кажу - а Banderlog
навпаки уявляє дуже добре
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