Україна ризикує втратити підтримку Заходу через тиск на антикорупційні органи та активістів. У розпал війни, коли країна просить мільярди євро допомоги, влада проводить обшуки, затримання та рейди, які нагадують методи авторитарних режимів. https://focus.ua/uk/ukraine/715596-reyd ... zahodi-zmi
В Раді зареєстрували блокуючу постанову по законопроєкту №12414, але Стефанчук його вже підписав Однак, в Раді вчергове порушили закон, і голова ВР Руслан Стефанчук підписав закон №12414 незважаючи на блокуючу постанову. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/likviduvali ... 12414.html
а вітя хфедорович, як виявилось був майже янголом куди йому до зелених виродків
❗️Прямо в ці хвилини Рада фактично проголосувала за ліквідацію САП/НАБУ. Цей законопроєкт було внесено до регламенту ВР прямо сьогодні, сьогодні ж його проголосували… З рухом до ЄС/НАТО можна попрощатись. Як і з демократією.
І чому нас не беруть в ЄС ... зелена влада робить все, щоб йти в протилежній бік, а в ЄС чомусь не беруть ...
а з другого боку такі як ти пишуть "не на часі, спочатку перемога в 2050 а потім бангладешці з корупціонерами розберуться"
Україна ризикує втратити підтримку Заходу через тиск на антикорупційні органи та активістів. У розпал війни, коли країна просить мільярди євро допомоги, влада проводить обшуки, затримання та рейди, які нагадують методи авторитарних режимів. https://focus.ua/uk/ukraine/715596-reyd ... zahodi-zmi
В Раді зареєстрували блокуючу постанову по законопроєкту №12414, але Стефанчук його вже підписав Однак, в Раді вчергове порушили закон, і голова ВР Руслан Стефанчук підписав закон №12414 незважаючи на блокуючу постанову. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/likviduvali ... 12414.html
а вітя хфедорович, як виявилось був майже янголом куди йому до зелених виродків
Ждуни вболівають за НАБУ, от вам і відповідь, що то за ублюдочна конторка.
pesikot написав:І чому нас не беруть в ЄС ... зелена влада робить все, щоб йти в протилежній бік, а в ЄС чомусь не беруть ...
а обіцяли взяти? в єс і нато? Та не беруть? А для чого вас туди брати ? Щоб Ви захищали демократичні цінності? Так ви і так захищаєте. Правильно цих антикорупціонерів ліквідували. Лиш це треба було зробити одразу як війна почалась. На фронт тих активістів. Толку од того більше буде ніж від їхньої боротьби з корупцією.
Дуже цікаво ... ті, хто відчайдушно проти корупції і ті, хто проти антикорупціонерів - одні і ті самі люди ) Щось тут не так )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 22 лип, 2025 15:06, всього редагувалось 1 раз.
От інша справа сбу. Приходиш туда пишеш заяву на васю, на наступний день вася знає хто де коли і вже приходить до тебе. Таке народу подобається. Зате все дуже просто, знаєш куда і скільки нести, знаєш що тебе сьогодні не тронуть і завтра. Сервіс.