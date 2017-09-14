Hotab написав:_hunter А чому не з вас?? Навіщо якогось двловода штабу св треба перевчити на стрілка, вас на двловода, а не зразу вас на стрілка? У нас є зайві гроші?
Так меня, может, переучивать не нужно? Опять же - обратный билет мне оплачивать...
Ви пропонуєте тих, хто має практичний (зараз по ньому працює) ВОС перевчити на когось. І ще когось (вас?) перевчити на ВОС того спеціаліста. Навіщо? Не простіше і дешевше вчити лише вас і АндріяМ? Як таких які не мають практики ні в якій спеціальності.
Hotab написав:_hunter А чому не з вас?? Навіщо якогось двловода штабу св треба перевчити на стрілка, вас на двловода, а не зразу вас на стрілка? У нас є зайві гроші?
Так меня, может, переучивать не нужно? Опять же - обратный билет мне оплачивать...
Ви пропонуєте тих, хто має практичний (зараз по ньому працює) ВОС перевчити на когось. І ще когось (вас?) перевчити на ВОС того спеціаліста. Навіщо? Не простіше і дешевше вчити лише вас і АндріяМ? Як таких які не мають практики ні в якій спеціальності.
Там один "маленький" ньюанс есть: только нас и АндріяМ учить не простіше і дешевше -- потому, что "нас" у "вас" нет. А вот обоз -- есть прямо "под рукой".
Хантер, Так а де тут елемент покращень, інновацій і справедливості в ваших пропозиціях? Тобто ті, хто 3+ роки на захисті , хай отримають додаткові навантаження, а ухилянт Хантер з андрюшою і далі солодко ухиляються і кидають цікаві ідеї з-за кордону? 😅
Hotab написав:Хантер, Так а де тут елемент покращень, інновацій і справедливості в ваших пропозиціях? Тобто ті, хто 3+ роки на захисті , хай отримають додаткові навантаження, а ухилянт Хантер з андрюшою і далі солодко ухиляються і кидають цікаві ідеї з-за кордону? 😅
В Україні, окрім Хантеру і Андрюші, не залишилось людей? Що роблять усі ті мільйони, які хочуть кордони 1991 року? Ви вигадали для мене обовʼязок через мою стать. Я кажу, що цей обовʼязок мають усі. Нехай Тимошенки, Кулеби, Стефанішини, Порошенко і т.д. які накрали у мене грошей, йдуть захищати своє. Ці громадяни нічого для мене не зробили. Не розумію чого вони щось від мене очікують. Я не збираюсь ризикувати собою заради тих персоналій. Моя сімʼя у безпеці. Це - моє завдання. Іншим я нічого не винен, бо вони нічого для мене не зробили і не зроблять. Але головне, що від інших я абсолютно нічого не вимагаю. Я приймаю те, що майже кожен піклується про себе і свою сімʼю. Я лише не розумію тих, хто вимагає від інших щось зробити замість них самих.
Hotab написав:Це згідно якого пункту Конституції таке звільнення від? 😅
Згідно того ж, яким звільнили усіх громадян «правильного сорту».
Я вже писав, що не бачу необхідності захищати шматок землі чи майно. Я куплю інше. Якщо хтось не може, залежить від своєї землі, нехай її захищає. Я не розумію до чого я тут. Хтось живе на землі, годується з неї, але захищати маю саме я? Як це працює? Запитайте де у черзі стоїть Тимошенко з накраденим.
Кого саме я маю захищати, окрім себе і своєї сімʼї? За які «заслуги»? Кожен живе своїм життям.
Российский лидер Владимир Путин, по всей видимости, не обеспокоен ультиматумом президента США Дональда Трампа. Как пишет The Guardian, по мнению аналитиков и инсайдеров Кремля, это признак того, что российский лидер давно предвидел ухудшение отношений со США и по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом.
От оно чё ... я пишу об этом давно, что именно Путин хочет эту войну, а местные хомячки этому не верят ... у них Украина виновата, что посмела сопротивляться
Примат написав:чому не можна на аутсорсинг взяти європейську структуру, щоб вона за 2-3 роки навела лад і підготувала наші кадри?
Тут такий нюансик.. Чим більш примітивне суспільство- тим вищий в ньому вплив вождя на кінцевий результат.
Тому тут треба Труси-Хрестик Або признаємо що ми примітиви в основній масі - і тоді теза воєнпенса про тотальний вплив можновладців буде виглядати вірною
Або признаємо що ми профпідготовлені - і тоді теза Будівельника буде мати сенс...
А напіввагітними бути не вийде. ПС Ну підготують європейці 100 перших по рангу... Цим першим потрібно 1000 других по рангу Тисячі других потрібно 10 000 третіх по рангу... Третім по рангу треба 100 000 четвертих Четвертим - 1 000 000 пятих і Пятим треба 20 млн шостих....
Так от Якщо ШОСТІ в своїй масі не готові- то скільки б перших/других Європа б не готувала - толку все одно мало. Адже 8 млн не платять податки навіть з мінімалки... Тобто вони не в шостій групі ( і навіть не в сьомій/восьмій) - вони в десятій.
Hotab написав:Хантер, Так а де тут елемент покращень, інновацій і справедливості в ваших пропозиціях? Тобто ті, хто 3+ роки на захисті , хай отримають додаткові навантаження, а ухилянт Хантер з андрюшою і далі солодко ухиляються і кидають цікаві ідеї з-за кордону? 😅
Тут в чем вопрос: "мы (власти) с чем боремся?". Если, как недавно повторили - "мобилизация идет по плану" - вот прямо именно Я - на фронте точно-точно нужен? А вот если (как тут сегодня писали) местами фронт сыпется из-за нехватки пехотинцев - его точно нужно изо всех сил "поддерживать" новыми отчетами об отчетах и справками о справках?