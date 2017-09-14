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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14499145001450114502
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:16

  _hunter написав:.........
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Вопрос к военным - это действительно так? Кроме армейских выплат ещё выплачивается и средний заработок на предприятии? Если да, то как у ФОПов - выплачивается средний доход или ФОПам шиш с маслом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я не budivelnik, как он посчитал 10000 долл. в месяц, не знаю.
В гуглі забанили?
Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ становить 20 130 гривень. Ця сума гарантована державою і виплачується незалежно від виконання бойових завдань чи служби у тилу. Крім цієї суми, військовим можуть нараховуватись додаткові виплати та надбавки, зокрема, за участь у бойових діях, виконання спеціальних завдань, а також за службу у певних підрозділах чи регіонах.
Основні види виплат:

Мінімальне грошове забезпечення: 20 130 грн для всіх військовослужбовців.

Додаткові виплати за участь у бойових діях: 50 000 - 100 000 грн, залежно від місця та характеру виконання завдань.
Виплати за перебування в полоні: 100 000 грн на місяць.
Виплати військовим, які перебувають на лікуванні: 100 000 грн на місяць.
Пропорційні виплати за участь у бойових діях менше шести місяців: 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях.
Одноразова додаткова винагорода: 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передовій
.
(20130+100000+160000+70000)*2=700 000- якщо постійно на передовій
Якщо 20 днів з 30 то 700 000 /30*20=466 667 - що більше 10 000
Так
гугль це не реалії , але крім цифр гугля є й цифри про які гугль не знає.... або не каже
за звання, за посаду.......
Меня не настолько интересуют чужие зарплаты, чтобы ещё рыться в гугле. :)
Но вы, по-моему, намешали слишком много.
"1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях. " - это, по-моему, только для "контракта 18-24" и то не совсем так, как вы написали.
И при чём тут "Виплати за перебування в полоні" и "Виплати військовим, які перебувають на лікуванні"?
Кстати, "Виплати військовим, які перебувають на лікуванні: 100 000 грн на місяць" ввели недавно? Здесь, вроде, писали, что за это время выплачивают мало?
По вашим расчётам даже без "*2" получается 350 тыс. Что-то ни от кого такой цифры даже близко не слышно. Если бы так платили, то Успіх вряд ли ушёл бы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 23 лип, 2025 01:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Вопрос к военным - это действительно так? Кроме армейских выплат ещё выплачивается и средний заработок на предприятии? Если да, то как у ФОПов - выплачивается средний доход или ФОПам шиш с маслом?
Та який середній заробіток, кого ви слухаєте
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 01:39

  Faceless написав:.......Та який середній заробіток, кого ви слухаєте

Он, вроде, приводит цитату из какого-то документа, правда, без ссылки.
Я-то не верю, но интересно.
ЛАД
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  #<1 ... 14499145001450114502
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