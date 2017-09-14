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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:28
Shaman написав:
а що ж тоді їх так гноблять? стандартних рішень боротьби з корупцією немає. запровадили такий механізм - й особисто я вважаю, що краще так, ніж ніяк. бо альтернатива саме така.
й Шабунін так, багато що цікавого викрив. чого у вас така зневага - не розумію...
і шо він викрив? Кого посадив? На фронт цього борця
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:28
fler написав: Schmit написав:
Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
може й треба. але не відміняючи автономність антикорупційних структур. бо чого ми цим досягаємо? тільки недоторканність дотичних до влади, чи не так?
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Shaman
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:30
_hunter написав: Hotab написав:UA
Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.
Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають??
Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються??
Які пропозиції??
Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...
це радить людина, яка сама втекла. якщо вже собі забезпечив втечу, може не треба вирішувати, кому воювати. після повернення можеш розповідати
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Shaman
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:33
Успіх написав:
Що там Майдан?))
Залишилось побити студентів і можна владу брати до рук будь-кому?))
Ввести мобілізацію з 18 років (без відстрочок) і бити не треба.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:37
fler написав:
Соромлюсь
Та не соромся - тебе вже, навіть, в зоопарку всі впізнають!
(все про тебе знають)😅
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:43
Успіх
Деякі так і робили...
«На Марсі»
Як і бойові у Львові з відкатом командиру))
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Hotab
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:46
воуки накинулись на Флер
трусливое стадо инакомыслия не прощает
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:47
Hotab написав:Успіх
Деякі так і робили...
«На Марсі»
Як і бойові у Львові з відкатом командиру))
Я під ту "акцію щедрості" нажаль(чи на щастя?) - не попав!
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Додано: Сер 23 лип, 2025 10:58
fler написав:
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП?
Schmit написав:
Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
На офсайті у них все є, прямо на першій сторінці - вивчайте.
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