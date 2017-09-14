RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1450214503145041450514506>
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:28

  fler написав:
  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?

може й треба. але не відміняючи автономність антикорупційних структур. бо чого ми цим досягаємо? тільки недоторканність дотичних до влади, чи не так?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9149
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:30

  _hunter написав:
  Hotab написав:UA
Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.

Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають??
Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються??
Які пропозиції??

Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...

це радить людина, яка сама втекла. якщо вже собі забезпечив втечу, може не треба вирішувати, кому воювати. після повернення можеш розповідати 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9149
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:33

  Успіх написав:Що там Майдан?))

Залишилось побити студентів і можна владу брати до рук будь-кому?))


Ввести мобілізацію з 18 років (без відстрочок) і бити не треба.
UA
 
Повідомлень: 9526
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:43

Успіх
Деякі так і робили...


«На Марсі»
Як і бойові у Львові з відкатом командиру))
Hotab
 
Повідомлень: 15754
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

воуки накинулись на Флер
трусливое стадо инакомыслия не прощает
fox767676
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:47

Не завжди коту масляниця©

  Hotab написав:Успіх
Деякі так і робили...


«На Марсі»
Як і бойові у Львові з відкатом командиру))

Я під ту "акцію щедрості" нажаль(чи на щастя?) - не попав!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8386
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 10:58

  fler написав:
  Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС.
Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.

Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?

На офсайті у них все є, прямо на першій сторінці - вивчайте.

З іншої сторони, якщо ці органи, які не вартують бюджету України ні копійки, такі неефективні, якщо лише лякають корупціонерів, то навіщо Зе влаштував це все? Навіщо розхитує країну під час війни? Навіщо ставить під загрозу всю допомогу ЄС, євроасоціацію і безвіз? Навіщо підтверджує вороже іпсо про диктатуру і узурпацію?

Значить не все так просто і НАБУ докопалось до чогось грандіозного, до чогось такого що загрожувало покаранням вже не тільки Міндічами/Чернишовими/Стефанішиними, а й 5-6 д-ефективним, а можливо і самому найпотужнійшому.
Schmit
 
Повідомлень: 5107
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:22

  Schmit написав:На офсайті у них все є
ці органи, які не вартують бюджету України ні копійки

НАБУ - Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 179 466,6 тис. гривень.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:24

  serg1974 написав:
  fox767676 написав:
  buratinyo написав:Откровенную ложь этого мудака выделил в цитате красным. А правду матку - выделил жирным черным. Правда ему нужна чтобы ложь свою замаскировать.

Бутусов явно не в теме почему началась война и какова причина. Также он не в теме, что майданы в Украине это подготовительный элемент политики кремля, основной целью которой является по сути грабеж - антиконституционная коллекторская операция по изъятию украинских активов в счет криминальных долгов перед Газпромом.



путин дзюдоист. драться он конечно не умеет и не умел, его даже первая жена стюардесса кухонной скалкой била. Но принцип дзюдо ему крепко вбили еще в плешивую башку с детства - использовать силу и энергию противника в своих целях. и все эти шандарахтания на майданах он капитализировал для себя по-максимум


Можно продумать что если бы сейчас не было никаких народных волнений то это как-то усилило положение Украины на фронте, производстве оружия и тд. Короче, в войне


Что такое Тейлор Грин, обьяснять кому-то нужно?
Поскреби воука - получишь русскую консерву

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поддержала протесты в Украине против закона о НАБУ и призвала «выгнать Зеленского из кабинета».

Грин также заявила, что США должны прекратить финансирование Украины и поставки оружия.

«В Киеве вспыхнули масштабные протесты (https://t.me/vremya_ua/6193) против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и положить конец войне.

Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия!!!» — написала она в Х.
fox767676
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:27

Прозріваю:
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.

😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.

Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.

Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.

Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.

🗣Юрій Ніколов

Звучить логічно.
Schmit
 
Повідомлень: 5107
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1450214503145041450514506>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 287863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 949943
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.