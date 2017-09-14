Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС. Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
може й треба. але не відміняючи автономність антикорупційних структур. бо чого ми цим досягаємо? тільки недоторканність дотичних до влади, чи не так?
Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.
Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають?? Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються?? Які пропозиції??
Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...
це радить людина, яка сама втекла. якщо вже собі забезпечив втечу, може не треба вирішувати, кому воювати. після повернення можеш розповідати
Schmit написав:Незалежні НАБУ і САП були умовою отримання асоціації і безвізу з ЄС. Якщо ти думаєш, що це нам так просто минеться, то ти або наївний дурачок, або замаскований під псевдопатріота путінський агент.
Соромлюсь запитати, де можна ознайомитись із результатами роботи НАБУ і САП? Скільки корупціонерів дійсно посадили, а не "налякали голою дупою"? Скільки грошей від розкритих корупційних схем пішло в держбюджет? Де прізвища і цифри, Schmit? Чи відчуваєте ви, що корупції навколо стало менше? Ні? Тоді може щось у "консерваторії" тре міняти?
На офсайті у них все є, прямо на першій сторінці - вивчайте.
З іншої сторони, якщо ці органи, які не вартують бюджету України ні копійки, такі неефективні, якщо лише лякають корупціонерів, то навіщо Зе влаштував це все? Навіщо розхитує країну під час війни? Навіщо ставить під загрозу всю допомогу ЄС, євроасоціацію і безвіз? Навіщо підтверджує вороже іпсо про диктатуру і узурпацію?
Значить не все так просто і НАБУ докопалось до чогось грандіозного, до чогось такого що загрожувало покаранням вже не тільки Міндічами/Чернишовими/Стефанішиними, а й 5-6 д-ефективним, а можливо і самому найпотужнійшому.
buratinyo написав:Откровенную ложь этого мудака выделил в цитате красным. А правду матку - выделил жирным черным. Правда ему нужна чтобы ложь свою замаскировать.
Бутусов явно не в теме почему началась война и какова причина. Также он не в теме, что майданы в Украине это подготовительный элемент политики кремля, основной целью которой является по сути грабеж - антиконституционная коллекторская операция по изъятию украинских активов в счет криминальных долгов перед Газпромом.
путин дзюдоист. драться он конечно не умеет и не умел, его даже первая жена стюардесса кухонной скалкой била. Но принцип дзюдо ему крепко вбили еще в плешивую башку с детства - использовать силу и энергию противника в своих целях. и все эти шандарахтания на майданах он капитализировал для себя по-максимум
Можно продумать что если бы сейчас не было никаких народных волнений то это как-то усилило положение Украины на фронте, производстве оружия и тд. Короче, в войне
Что такое Тейлор Грин, обьяснять кому-то нужно? Поскреби воука - получишь русскую консерву
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поддержала протесты в Украине против закона о НАБУ и призвала «выгнать Зеленского из кабинета».
Грин также заявила, что США должны прекратить финансирование Украины и поставки оружия.
«В Киеве вспыхнули масштабные протесты (https://t.me/vremya_ua/6193) против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и положить конец войне.
Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия!!!» — написала она в Х.
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.
😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.
Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.
Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.