ЛАД написав:.......... Лично мне не очень понятно. Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше. Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три? Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?
Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо... От текущей ЗП, естественно. Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться. Опять же, естественно - обе стороны.
Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск). Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс. Если 120 тыс. то это примерно то, что сейчас и есть (если боевые за весь месяц). 160 тыс. несколько больше, но не революционно. У вас достаточно скромные запросы. Дюрі-Бачі как-то называл, если не ошибаюсь, заметно более высокие цифры. Вот только х2х2 несколько сомнительные пропорции. Вы явно переоцениваете "армейские заморочки" и сильно недооцениваете "боевые" условия. ... P.s. Как видите, candle645 счёл ваши требования сильно заниженными.
Та не от "средней по больнице" - от _моей_ ЗП коэффициенты
Меня там Хотаб убеждал, что служба в тылу (не глубоком -- 70 км до фронта) -- очень опасна -- в данном случае я с ним даже готов согласиться.
Hotab написав:UA Кількість старих та хворих бусифікованих бійців напевно досягла критичної позначки.
Так а що робити, коли здорові і придатні по липовим влк в спліті і Стамбулі з-за кущів виглядають?? Де брати здорових і придатних, якщо вони все купили і поїхали, а хворі і бідні вилловлюються?? Які пропозиції??
Из "обоза" на передок ротировать - чай без "поддержки" с месяц фронт простоит...
це радить людина, яка сама втекла. якщо вже собі забезпечив втечу, може не треба вирішувати, кому воювати. після повернення можеш розповідати
👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.
😱А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
Я не шучу. Всі дотичні до цієї сфери знають за якими юробличчя скриваються високомаржинальні секрети. Але це непрілічно говорити вслух, бо Путєн дізнається і нападе.
Не знаю, чи знають про це на Заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешефт корєшей.
Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв корєшами президента - це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахедів. НА ВЧАСНЕ виробництво, а не коли вже настав піз***.
🗣Юрій Ніколов
Звучить логічно.
У мене є також дуже логічне питання. Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно. Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували. Чому Захід цього не робить?
А им это зачем? -- поставленные задачи -- решаются. А если нарид все устраивает -- зачем Западу напрягаться лишний раз?..