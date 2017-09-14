"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7216487/ Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.
Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.
Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.
Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.
Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу на перечитування форуму, чи тут цей сценарій обговорювали?
detroytred написав:Тоді привіт від Німеччини рфії: *МИД ФРГ: Украина имеет право защищаться от атак... Киев будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории... мы не будем раскрывать Путину, даже через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине...* (с)
Ну пряи Фдер взяли в МИД ФРГ )) "У нас есть такие приборы!!! но мы вам про них не расскажем ))"
detroytred написав:Тоді привіт від Німеччини рфії: *МИД ФРГ: Украина имеет право защищаться от атак... Киев будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории... мы не будем раскрывать Путину, даже через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине...* (с)
Ну пряи Фдер взяли в МИД ФРГ )) "У нас есть такие приборы!!! но мы вам про них не расскажем ))"
Запросто! Анє і Лєнє (Бербок) вона точно фору дасть.
flyman написав:Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.
Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу на перечитування форуму, чи тут цей сценарій обговорювали?
відео БТС потерли, тому не було
А чем грузинский сценарий так насторожил Бигора? Он думал пока он там перед поляками расшаркивается Украину в НАТО интегрируют ? Да грузинский сценарий сейчас недостижимая мечта, на повестке дня чеченский-2000, южновьетнамский-1975, палестинский