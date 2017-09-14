RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14520145211452214523
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:58

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?

Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей.
А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії

Так то - сейчас. При том, что "провал" демографии успешно затыкается "холмом" иммиграции.
Но разговор был про 30е-40е-50е года...
_hunter
 
Повідомлень: 10095
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 10:59

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?

Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей.
А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії

нема там "провалу демографії"
ще й від мігрантів закриваються: "МАГА не гумова"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:нема там "провалу демографії"

Як і у москалів та в Європі: корінні мешканці "білого мільярду" замінюються мігрантами, які є носіями іншої культури та релігії
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 24 лип, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5586
З нами з: 29.07.22
Подякував: 890 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:17

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"

Україна - понад усе!© :D


Що там мітинг?
"Разом нас багато - нас не подолати!"© :lol:

U

понад усе , но кицю треба доглянути
я далеко выд цього бурління, сподіваюсь що Зеленський зразка 2025 таки зробить те, на що не наважився Зеленський-2019, та Порошенко з Януковичем

шо зробить, перейдемо вZaд на рубли?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:шо зробить, перейдемо вZaд на рубли?

долучить активістів до чогось корисного, хоча б до будівництва собачих будок
fox767676
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:25

  fox767676 написав:Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?"
Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"

А я не москаль
UA
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:28

UA

Лютий немоскаль десь мовчки лютує на краківських фронтах ))
ось нафіг вони потрібні були, гівно нації не здатне захистити свій "базар"
fox767676
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:29

За крок до перевороту думок©

  fox767676 написав:понад усе , но кицю треба доглянути
Бо дурних - нема!©

Я і так забагато(майже 3роки) віддав свого життя і здоров'я!

Тепер, як то кажуть - "іщітє дураков!"©😁

Що і намагаються робити на бусіках...🤫
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8393
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:32

  fox767676 написав:UA

Лютий немоскаль десь мовчки лютує на краківських фронтах ))
ось нафіг вони потрібні були, гівно нації не здатне захистити свій "базар"

США
по приколу
шоб поржать
UA
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:37

  Успіх написав:Що і намагаються робити на бусіках...🤫

Що Хуйло приказав те й роблять.
UA
 
Повідомлень: 9527
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 14520145211452214523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 107507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 288083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 950322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9226)
24.07.2025 11:27
monobank (2609)
24.07.2025 10:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron