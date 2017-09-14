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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14522145231452414525
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:01

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.

Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:08

flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:14

  yama написав:
  Hotab написав:UA

Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?


Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв:
став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.

Хотаб теж знайшов тепле місце в ТЦК ловить ухилянтів біля Тиси та має грошенят вже не на одну віллу в Богларії\Хорватії.

Я б не брав хабарі. Нема сил не допомагати людям.
Тобі не допоможу: на смарт кольорастий вже дав орієнтування, пздц Ямі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:17

  Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ

та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
flyman
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