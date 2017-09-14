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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14527145281452914530>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:05

  Успіх написав:Що там - Зе злякався написів на картоні студентів і наклав в штани?
Що почав судорожно на шаленому принтері створювати новий закон, щоб заспокоїти нарід?

Скоріше реакції "Заходу". Напевно 5-6 дефективних з запізненням здогадались і пояснили найпотужнійшому, скільки ми ще протримаємось у війні, якщо всі західні лідори орбанізуються.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Беда в том, что деньги, которые вливались в Украину были потрачены практически исключительно на "потреблятство". Под руководством "лучшего банкира" Ющенко.
Тобто в тому що отримувачі грошей виявились фінансовими дурнями і витратили отримані гроші за власними вподобаннями на потреблядство - винуватий Ющенко(можновладці?)
А можете розписати варіант , при якому
а - грошей прийшло б стількиж
б - в кредити ці гроші взяли тіж
в - кредитні гроші витратили не на нарощування споживання а на покращення бізнесів/професійного рівня/купівлю технологій/інструментів
Тобто що повинні були ТОДІ зробити тодішні можновладці
І чи не підтверджує факт потреблядства мою тезу про те що НАСЕЛЕННЯ не готове до капіталізму а тому реформи/перетворення йдуть з швидкістю змін менталітету населення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Порошенко хотел быть первым.
В ПР это не вышло, вот он и вышел.
Отже
1 Партію Регіонів не створював
Створював Партію Солідарність яка потім ввійшла в ПР
2 В списка ПР був 11....
Хтось згадає одинадцятого в СН чи Голосі чи Батьківщині чи ЄС ?
Не згадає
отже це місце говорить про те що великого впливу як член ПР він не мав
3 Якщо людина звідкись ВИЙШЛА не залежно від того перша вона була по списку в тій партії чи остання - чи несе людина відповідальність за ті дії партії коли вона вже була РОКАМИ за межами цієї партії?
тИМ БІЛЬШЕ ЩО ВИЙШОВ В 2001... ЩЕ ЗАДОВГО ДО пЕРШОГО мАЙДАНУ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:22

  UA написав:
  Hotab написав:Я б не брав хабарі.

Ти не українець

Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:28

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Порошенко хотел быть первым.
В ПР это не вышло, вот он и вышел.
Отже
1 Партію Регіонів не створював
Створював Партію Солідарність яка потім ввійшла в ПР
2 В списка ПР був 11....
Хтось згадає одинадцятого в СН чи Голосі чи Батьківщині чи ЄС ?
Не згадає
отже це місце говорить про те що великого впливу як член ПР він не мав
3 Якщо людина звідкись ВИЙШЛА не залежно від того перша вона була по списку в тій партії чи остання - чи несе людина відповідальність за ті дії партії коли вона вже була РОКАМИ за межами цієї партії?
тИМ БІЛЬШЕ ЩО ВИЙШОВ В 2001... ЩЕ ЗАДОВГО ДО пЕРШОГО мАЙДАНУ.
не треба цих перекручувань, 10 місце в партії що представляє інтереси півукраїни це ніфіга собі, це про щось говорить. Як і в сдпуо був не останній соціаліст і демократ ) ніхто шоколадного не ображає, він куди адекватніший за теперішніх.
Но не надо нам розказувати про армовір і езистенціальну війну)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:33

  Успіх написав:Banderlog
Сибарит

Тобто, ви обоє(військові!!!) - навіть не сперечаєтесь з тим, що і оцей мітинг - організований/спланований? ;)

Тобто, такого взагалі/в природі не існує, щоб народ "просто вийшов на мітинг"?
(як от буває закордоном, коли десь зарплату затримали, чи якийсь схожий ПУСТЯК!) :mrgreen:

Моим нынешним статусом военного, в данном случае, можно пренебречь. Мне пришлось стать военным в том возрасте, когда мировоззрение успело не только сформироваться, но и изрядно закостенеть.
Я действительно не верю, что серьезные выступления, по крайней мере в достаточно цивилизованных формах, возможны без серьезной организации. Толпе нужен лидер и контроль.
Да даже и маргиналам, которые пойдут бить витрины и жечь машины, нужен кто-то, кто кинет клич.
Я не знаю, о каких заграницах Вы говорите. Они достаточно разные, но законы поведения толпы достаточно схожи. Если речь о протестах по поводу трудовых споров, стоит помнить о существовании профсоюзов и о их лидерах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:34

  budivelnik написав:3 Вчора воєнпенс як аргумент приводив що я виступаю проти законів які протягує Гетьманцев...
Алеж втрати від протягування цих законів - менше 10 млрд в рік..
А ВВП - 6 000 млрд..
То 1-3% від 6 000 млрд=60-180 млрд втрат в рік.

Тобто цифра в абсолюті-велика
а в привязці до кожної окремої людини - мізерна.

Що ти несеш?
Да мені пох проти чого ти виступав.
Предметом було вплив можновладців-управлінців-регуляторів. І в якості аргументу був ЛИШЕ один міністр і ЛИШЕ з одним оцим набором рішень.

До того ж оті можновладці можуть впливати ж не тільки негативно, але й позитивно. Позитивний вплив на розвиток країни-суспільства-ринку і є функцією можновладців-управлінців-регуляторів.

І навіть ти зі своїми піснями (неважливо розумними чи дурними) міг би сильно впливати... якби мав інструменти-важелі впливу, тобто став би цим можновладцем-управлінцем-регулятором. Приймав рішення..

А так це про тебе можна сказати твоє --- твій вплив мізерний...
Навіть на тих, з ким ти безпосередньо маєш змогу контактувати. На сусідів, форумчан і т.д.
Бо можновладці перекривають твій вплив з лишком.
Аналогічно і мій вплив мізерний... (якби ти не вигадував і не співав, що мене хтось слухає і тому так робить, і такий результат в країні).

Тому Мортимер чітко визначив -- тільки самим "захопити" владу.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:45

  budivelnik написав:І чи не підтверджує факт потреблядства мою тезу про те що НАСЕЛЕННЯ не готове до капіталізму а тому реформи/перетворення йдуть з швидкістю змін менталітету населення.

Не підтверджує.
Бо омериканців в масі так само встрявали в економічні халепи (що банки, страхові та ін. установи, що клієнти; що органи контролю, управління).
І так само п'ють пиво і дивляться (футбол) бейсбол.
І так само отримують а-ля 2008 рік.

Можливість збагачуватися пересічному янкі надають саме можновладці-управлінці-регулятори...
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:45

Як так?©

Ще додам...

От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!

Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?

Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!

А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:50

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Я б не брав хабарі.

Ти не українець

Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк

Я за легалізацію корупції в Україні
Дітям в школі повинні викладати як давати хабарі.
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