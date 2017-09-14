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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14531145321453314534>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:33

jump
щас вийдуть зекради, і почнуть:

неЄфектівні, лоШь, прАвокация, пАтужна, раІський вПліВ
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:49

Хід конем©))

  detroytred написав:Так саме про це й мова:

"Вы простите, ради Бога, но Вы реально столь НАИВНЫ после 3 лет моих лекций, что способны допустить, что:

а) инициаторы не знали о реакции?
б) не просчитали ходы?
в) закон можно написать, утвердить и подать за 1 день?
г) 3 года никто не выходил против ТЦК и за права и свободы, но вдруг организованно за 1 день со стандартными картонкамЭ... в 16-20 лет пошли требовать НА и Бу и СаБ...
д) ни ментов ни автозаков ни ТЦК...
е) файеры по расписанию...

Вы смешные?
Про "верните мою ладью" смотрели?" (С)
+++100500!!!👍
Отож!


А тим часом, якісь люди БЕЗ форми пристають до людей>>>
Перших 5хв...

Але добре, що це все фейки!))
Що це все не в нас, а на Марсі!))
Просто так співпало, що на Марсі є теж Одеса :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:59

Шах і мат!©

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:Успіх, вы до сих пор верите, что Майдан начался из-за того, что "детей побили!"?
??? Я ж в своєму дописі чітко написав, що СЬОГОДНІШНІЙ майдан(як і всі попередні) підозрілий... наче, спланований/організований!
І тут, бачу, ніхто не заперечує цей факт!
Ніхто не каже - "ні, ні! Люди просто САМІ вийшли, бо їх обурило таке..."
  Banderlog написав:отож бо й воно) вбісравси він не спроста, а тому що треба було вбісратись
для діла, треба)
Шахи?))
ЗЕлений кінь хитро скаче?😁
  Дюрі-бачі написав:Бо тоді вже на мітинги не виходили.
Мирний протест - це як спорт. Ним треба займатись постійно, не достатньо раз добре потренуватись.
Та мітингів ФОП було багато(може з десяток/може більше за 2роки) Я у Львові був щось на трьох і ще в Київ їздив на два мітинги! То другий мітинг тобі був масштабний(щось біля 100тис). Тоді влада не один загін/роту нагнали для "контролю порядку"...
На тематичній гілці ще мають бути збережені мої світлини(фоткав згори з "глобусу")

Як тоді не хотів платити податки нормально, так і зараз на кабанчику тихенько чистить д̶у̶п̶и каналізацію без касового апарату 😅
А хто ж буде класти мільйони в бюджет, які ти виніс у вигляді «бойових»? :mrgreen:
Ехххххххх, що не зробиш для поізносівшогося з не тим ВОСом 😁
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І ще нюанс ;) >>>
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Не плутай масажиста з сантехніком!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:13

Страшно, навіть, оглянутись! Всі навколо... агенти?))

Агент кремля? :lol: :mrgreen:

А це, мабуть, агентка кремля? :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:15

  Успіх написав:

Не плутай масажиста з сантехніком!
)) в баню визивають?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:23

  Успіх написав:[ Ехххххххх, що не зробиш для поізносівшогося з не тим ВОСом 😁
Зображення
І ще нюанс ;) >>>
Зображення

Не плутай масажиста з сантехніком!


Ти так по 300 грн всі бойові баьушкам переносиш 😅

  Banderlog написав:
  Успіх написав:

Не плутай масажиста з сантехніком!
)) в баню визивають?

Тільки Віталя. Соціалізує його.
Долярек за 3 роки в бліндажах одічав, Віталя вводить його в світ останніх вєяній високих EQ та інших навколопупкових зон.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 25 лип, 2025 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:27

  jump написав:диктатор недороблений :lol:

Зеленського не можна вважати диктатором що б там не говорили. А диктаторські замашки були в усіх президентів(можливо окрім Ющенка).

А чому це "недороблений"? Зумів обдурити 73%, зупинив агресію значносильнішого сусіда, зумів продовжити своє правління далі, кінця-краю його президентства(достатньо законного) не видно. Цілком дороблений по-моєму. :D :D :D

Як мінімум цілком успішний починаючий диктатор.

Слово "недороблений" замініть словом "починаючий" і буде істина у ваших словах. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Це Україна "угнєтала" Донбасс електрикою, водою та каналізацією

Прийшла Расєя і асвабаділа Донбасс від всього цього ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:50

"Сантехніка" - викликали?))

  Banderlog написав:в баню визивають?
Працюю виключно в клієнтів в квартирі/будинку!))
  Hotab написав:баьушкам
По телефону уточнюю вік.
За 50+ не берусь!))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:53

  Успіх написав:
  Banderlog написав:в баню визивають?
Працюю виключно в клієнтів в квартирі/будинку!))
  Hotab написав:баьушкам
По телефону уточнюю вік.
За 50+ не берусь!))

Ти спочатку ведешечкою сприсни ..
Hotab
 
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  #<1 ... 14531145321453314534>
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