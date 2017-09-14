detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...
Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)
громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки
На кордоні між Таїландом і Камбоджею відбуваються наймасштабніші за останнє десятиліття бойові дії через спірну ділянку біля храму. Китай, як головний економічний і політичний покровитель Камбоджі, висловлює стурбованість, але підтримує Камбоджу, зберігаючи нейтралітет. https://24tv.ua/geopolitics/kambodzha-t ... a_n2877709 США и союзники проводят рекордные учения в Австралии (35 тысяч военных из 19 стран), готовясь к возможной войне с Китаем, но без четких гарантий защиты Тайваня. https://charter97.org/ru/news/2025/7/25/649543/
BIGor написав:Бояре пагані, Зе-цар - хороший?? Чи Зе не знає що робить Єрмак? Тоді чого підписував вночі законопроект?
Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський.
У Єврокомісії наполягають, що Зеленський мав розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП: Вони контактували, повідомлення було передано.
Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч наразі переховується від НАБУ в Австрії. Одразу після появи в інформації про підготовку підозри Міндічу Зеленський розпочав операцію по ліквідації самостійності НАБУ
ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП.
Обновлено в 12:41. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар управляемой авибомбой по городу около 11:30, которая попала в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе. Мэр отметил, что рядом - еще одно помещение для лечения людей. Также поврежден частный дом, недалеко от лечебного учреждения.