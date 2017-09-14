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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14530145311453214533>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:03

  UA написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

В 2022 завершити не можна було?


Бери вище, Кісінджеру не потрібно було визнавати та витягувати комуністичний Кітай ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:05

  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:19

Кто это сделал?! Кто это сделал?!(с) ;)

  fox767676 написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки

На кордоні між Таїландом і Камбоджею відбуваються наймасштабніші за останнє десятиліття бойові дії через спірну ділянку біля храму.
Китай, як головний економічний і політичний покровитель Камбоджі, висловлює стурбованість, але підтримує Камбоджу, зберігаючи нейтралітет.
https://24tv.ua/geopolitics/kambodzha-t ... a_n2877709
США и союзники проводят рекордные учения в Австралии (35 тысяч военных из 19 стран), готовясь к возможной войне с Китаем, но без четких гарантий защиты Тайваня.
https://charter97.org/ru/news/2025/7/25/649543/
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:16

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:07

Schmit
Коли ти і отой Любарський, які навіть собачої будки не побудували, розпишете, як провести вибори під час війни - так і одразу

Поки що, ти і Любарський продаєте старий та гнилий товар
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:10

  fox767676 написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки


А кто нынешний комунистический Китай вырастил, вытащил из международной изоляции ? Кисинджер

А кто пролюбил Южный Вьетнам ? Кисинджер

А кто у нас тут продвигал Кисинджера ? Номерной фокс
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:14

  BIGor написав:Бояре пагані, Зе-цар - хороший?? Чи Зе не знає що робить Єрмак? Тоді чого підписував вночі законопроект?


Усі заяви про розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП - фейк, - Зеленський. 8)

У Єврокомісії наполягають, що Зеленський мав розмову з фон дер Ляєн щодо НАБУ та САП: Вони контактували, повідомлення було передано. :lol:

Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч наразі переховується від НАБУ в Австрії.
Одразу після появи в інформації про підготовку підозри Міндічу Зеленський розпочав операцію по ліквідації самостійності НАБУ 8)

ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП. 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:33

  pesikot написав:Schmit
Коли ти і отой Любарський, які навіть собачої будки не побудували, розпишете, як провести вибори під час війни - так і одразу

Поки що, ти і Любарський продаєте старий та гнилий товар

Шо там проводити? Росіяни ж провели в себе? Зробити голосування розтягнуте на тиждень і щоб можно було голосувати в дії щоб ті хто за кордоном і на фронті теж могли. Вся історія
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 18:45

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Schmit
Коли ти і отой Любарський, які навіть собачої будки не побудували, розпишете, як провести вибори під час війни - так і одразу

Поки що, ти і Любарський продаєте старий та гнилий товар

Шо там проводити? Росіяни ж провели в себе?

Що там провели у себе росіяни ? Вибори Путіна ?

Ти цього не побачив, шо там виборів не було ?

Це був якийсь рітуал призначення Путіна Путіним
Хіба ти цього не побачив ? )

Ти теж хочешь провести вибори Зеленського ?
Не очікував від тебе такого, не очікував ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне ударили авиабомбой по медучреждению Харькова: есть погибший и раненые (фото)
Обновлено в 12:41. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне нанесли удар управляемой авибомбой по городу около 11:30, которая попала в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе. Мэр отметил, что рядом - еще одно помещение для лечения людей. Также поврежден частный дом, недалеко от лечебного учреждения.


Росіяни постійно бьют по медичним закладам ...

Но ні одна місцева хом"ячина не засуджуе це ...

Вони "радіють" ударам по ТЦК ...
pesikot
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