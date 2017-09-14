Додано: Суб 26 лип, 2025 01:56

M-Audio написав: ЛАД написав: И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.? И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.? Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий. Очень просто. Сирийцы -- беженцы со всеми правами, предусмотренными для них конвенциями ООН. Украинцы -- никто. Так просто, лица под временной защитой, для которой уже, похоже, окончательный срок определён - март 2027. После окончания ничто не мешает попросить всех на выход. В особых случаях можно и принудительно, но большинство и само не останется на нелегальном положении и без пособий.

Вы ошибаетесь. Украинцы сейчас - практически граждане, но без права голоса. Сирийцы, как классические беженцы, не могут кататься туда-сюда в страну, из которой они убежали, а украинцы могут. Они даже по Шенгену ездить не могут. Многие лагерь для беженцев покинуть не могут. Классическое беженство предусматривает, что если ты вернулся в страну: из которой убежал, то не такая уж она и опасная, и твой беженский кейс автоматически прекращается. Европейцев, кстати, это очень злит, но, к сожалению, нашим согражданам на это наплевать и они продолжают кататься, хотя это сказывается на уровне поддержки.Что будет после 2027 года никто не знает. Те страны, в которых украинцы массово работают, наверное, захотят их оставить. Я не думаю, что украинцев попросят уехать после 5 лет проживания в стране. Это уже можно считать «обжился». Скорей всего им предложат остаться по каким-то уже национальным программам. По крайней мере, об этом сейчас речь.И не забывайте, что ничто не помешает нашим согражданам податься на классическое беженство, как сирийцы, после прекращения временной защиты. Это сейчас оно невозможно из-за временной защиты.Без пособий те, кто не работают, да, наверное, уедут. Особенно те, кто не может позволить себе оплатить жильё, а живёт в социальном. Те уедут первыми, так как у них выбора не будет.