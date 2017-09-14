fox767676 написав:detroytred А я вже не певен що зараз грошей більше у "золотому міліарді", ніж у "вісі зла" Тому економічні мобілізація\бронювання це лише тимчасова затичка, далі треба будувати якусь ідеологію, діалектику інакше гаплик. Мосічук, Береза - такі дерзкі правосеки були 10 років тому, а зараз суцільне капітуляество та підривні меседжі. Це непорядок та ганебна пляма на українській ідеї. Навіть мені ,центристу , це помітно і зрозуміло що треба щось з цим робити.
Імхо. Захід, сам Захід не дасть створити з України ідейну (тобто непідконтрольну) державу такого масштабу. Дасть створити тільки на своїх західних ідеях - цінностях. Гроші, свободи, євроінтеграція (тобто підконтрольність євроструктурам).
В ферзі прохідного пішака не пустять.. Тому отак і розігрують партію --- контрольованими допомогою і поставками. Сумно..
Весь розрахунок (або віра)), що рфія копитнеться скоріше.
рфія не копитнеться - в неї величезний простір для маневру. просяде рівень життя, пересядуть з німців на китайців, з віндоус на Mint , з західних комплектуючих на китайські-бразильскі - не критично, бо ідейно вони ніколи не ставили добробут манюпаса во главу кута. Дефіциту ковбаси як у 1990 в них же не буде - економіка більш менш збалансована між планом та ринком, вони вже не одинокі у своєму полюсі як тоді. Більше непокоїти повинна Україна , бо досі незрозуміло яка взагалі модель -задекларована ліберальна західна-споживацька чи спартансько-моджахедська. усі ці руйнівні хитання вправо-вліво показують що модель УРСР 1961-1991 була більш-менш збалансованою у порівняннні з тим що зараз...
Вот это и страшно: нет у "этого" никакой модели Шатко-валко оно куда-то все тащится, но "я не силен в стратегии", а тактика -- все еще работает
Украинские власти каждый месяц мобилизуют 30 тысяч человек, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Страна.ua
ЛАД написав:И как они это сделают, не трогая всяких сирийцев и пр.?
А причем сирийцы ? Сирийцев не манили морковкой в ЕС \ НАТО , конституции они себе не переписывали, кандидатство не оформляли. У нас с Западом вроде полуСоюз, ладно их бюргеров не трогать, но наших то можно ? Просто может сложиться возможно обманчивое впечатление что это какие-то гладиаторские бои на потеху золотому миллиарду. Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую Без этого мы не втянем в войну по-натоящему сам Запад. Пока они видят розовощеких украинцев которые себе ни в чем не отказывают на улицах Барселоны, Кракова,Вены, Мюнхена,Лондона они не захотят втягиваться серьезно в войну. Так же само это демотивирует и украинских украинцев - оказывается можно спокойно жить вне Украины и при этом еще даввть ценные мнения на форумах по поводу коррупции, Фарион и т.д. Молоддежь вся вывозится и к 2029 за границей будут сотни тысяч 25 летних несостоявшихся защиников родины, а украинская армия окончательно станет стариковкской со средним возрастом 50 лет. Если ничего не предпренимать как вы предлагаете.
Думаю, трохи інше розуміння шляху. Тут волають "ми Європа", а там в цьому сильно сумніваються. От недавно на формумі велим мову про те, як не тільки германці, а і угорці, та інші готи стали европою "просто переселившись"
detroytred написав:Тому й вже більше 20+ років, як вважаю та кажу: "Краще бариги, ніж будь-які!!! ідейні (тобто упороті!! -істи --- фашисти, комуністи, націоналісти, адвентисти... х-єристи)). Бо вони на порядки більшій кількості трупів крокують-крокуватимуть, ніж бариги".
Ти багато чого кажеш.. Але ніколи не перевіряє те що сказав з тим що могло вийти якби хтось тобою сказане спробував реалізувати... Тому розшифровую.. Що таке ідейні? Це люди які не з міркувань власної вигоди а з міркувань суспільної вигоди - будуть рвати СВОЇ жили.. А хто тоді такі МОЖНОВЛАДЦІ які по твоєму не допрацьовують (не рвуть свої жили на 100% коли суспільство не збирається рвати свої) ?
Тому саме на цих речах ( відсутність в тебе практичного досвіду по вирішенню питань заради кінцевого результату) ти й не розумієш Що з одного боку закликаєш когось стати ідейним і хамиш баригам... Хоча на справді твою завтрішню пенсію забезпечують саме дії бариг які плюють на спроби ідейних гетьманцевих общипати СЬОГОДНІ гусака і зварити з нього бульон не переживаючи про завтра ідейному борцуна за справедливість - пофіг що вбий він бізнеси сьогодні- завтра воєнпенси залишаться без пенсії( як би вони не були переконані що вони її заробили і Держава МУСИТЬ) мусити то вона мусить - але є поняття -не може без бариг.
щоб громадяни без військового обовʼязку платили за цей привілей більш високими податками або примусовою працею? Що тут «більшовицького»?
Все эти сравнения с 2МВ неактуальны по причине технологического развития человечества за 80 лет - как прикажете "принудительно мобилизировать на производство" когда производство это станки с ЧПУ, автоматические продуктовые линии, комбайны Джон Дир стоящие миллионы или опыляющие поля агродроны, а к всему этому еще и квалификация нужна. Разве что в МакДональдс насильно их, чтоб быстрее бургеры разносили молодежи. так там вроде и так нехватки нет.
Как там ЛАД писал про "трудовую мобилизацию" в Штатах тех времен: "свободный рынок творит чудеса!" -- достаточно одного маленького условия "или получаешь бронь на производстве - или таки ЗСУ" -- как все вопросы квалификации/ЧПУ сами-собой решатся
На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...
Я особисто тобі вже -надцять раз розжовував: модель можновладці розвивають країну створена не обов'язково на свідомих-ідейних цих можновладцях, а на їх ОСОБИСТИХ ШКУРНИХ інтересах. Але! Коли ці інтереси співпадають з загальними державними суспільними.
Тобто можновладці часів реформаторів практиків (батьків засновників США, рузвельтів, бальцеровичі і т.д.) ВИРІШУЮТЬ збагачуватися самим через сильні розвинені країну-суспільство. І саме для цього розвивають ринок-країну. Щоб самим збагачуватися через цей інструмент.
Свідомі ж теж є. Це модель швецій..
Наші ж по мінімуму. Країна-ринок-суспвльство для них не інструмент збагачення, а джерело збагачення. За рахунок нього вони збагачуються. Їм достатньо мати мінімум --- підтримка існування країн та повільні темпи розвитку.