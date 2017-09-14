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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:19
detroytred написав:
Критерій антидержавництво.
Так опозиція (той же Гончаренко) не менш різче голосить.
Тому питання що ж тоді з тими, хто поруч, залишається.
гончаренко такий ж чорт як ківа
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:22
fox767676 написав: detroytred написав:
І потім усі ці пункти приміряємо на отих, хто не кудись втік, а поруч.
Також ще й владних кабінетах, депутатах тощо..
у владних кабінетах сидять більш обережні\поміроковані люди
чипати таких дійсно може спровокувати хаос і масові репресії
я навів провокаторів, які з т.з. обох полюсів суспільно-політичної думки є ворогами
тому їх ліквідація посприяє консолідації суспільства, не нанесе шкоди міжнародному іміджу країни, не призведе до збоїв у державному управлінні та стане запобіжником майбутніх провокацій
Вплив берез, балашових, чаплиг тощо біля нуля.
Ніякого сенсу їх карати отак по максимуму нема.
Більш схоже на розправу над самими слабкішими.
Оте саме жертвоприношення в угоду т.з. обом полюсам.
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detroytred
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:23
detroytred написав:
Так опозиція (той же Гончаренко) не менш різче голосить.
Гончаренко обережний, амплітуда його коливаннь десь 20% від такої у мосійчука, ківи (можем якщо хочем) . Гончаренко не ліз у радикалізм. Крім того, проти нього нема санкцій.
Я перелічив саме підсанкційних, тобто офіційно визнаних ворогами народу. А з ворогами треба працювати як з ворогам, а не обмежуватися дрібними побутовими перешкодами.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:27
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
І потім усі ці пункти приміряємо на отих, хто не кудись втік, а поруч.
Також ще й владних кабінетах, депутатах тощо..
у владних кабінетах сидять більш обережні\поміроковані люди
чипати таких дійсно може спровокувати хаос і масові репресії
я навів провокаторів, які з т.з. обох полюсів суспільно-політичної думки є ворогами
тому їх ліквідація посприяє консолідації суспільства, не нанесе шкоди міжнародному іміджу країни, не призведе до збоїв у державному управлінні та стане запобіжником майбутніх провокацій
Вплив берез, балашових, чаплиг тощо біля нуля.
Ніякого сенсу їх карати отак по максимуму нема.
Більш схоже на розправу над самими слабкішими.
Оте саме жертвоприношення в угоду т.з. обом полюсам.
ну про це я одразу сказав. Справедливість і вигода це не те саме.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:29
fox767676 написав: detroytred написав:
Так опозиція (той же Гончаренко) не менш різче голосить.
Гончаренко обережний, амплітуда його коливаннь десь 20% від такої у мосійчука, ківи (можем якщо хочем) . Гончаренко не ліз у радикалізм. Крім того, проти нього нема санкцій.
Я перелічив саме підсанкційних, тобто офіційно визнаних ворогами народу. А з ворогами треба працювати як з ворогам, а не обмежуватися дрібними побутовими перешкодами.
Чаплига ж не під санкціями.
Про Березу не знаю.
До речі, Порошенко під санкціями... і це ж треш повний.
" тобто офіційно визнаних ворогами народу " ...
Якийсь камбек.
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detroytred
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:32
ЛАД написав:
2. Не знаю, кого вы процитировали и искать не буду. Но написана глупость. Меня не прельщает перспектива превращения Украины в европейскую Палестину. У нас часто поминают "работу" НКВД - Троцкий, Петлюра, Бандера, ... и призывают к тому же.
Не уверен что понял к чему (2). Но мной упомянутые люди как раз приложили и прикладывают усилия чтобы из +/- нормальной европейской страны сделать Палестину.
И их устранение это как раз в духе Мосада, а не там хезболы или хамаса
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fox767676
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:33
fox767676 написав: detroytred написав:
Не важко допетрити, що після трупів берез-чаплиг неодмінно будуть сотні тисяч трупів звичайних пересічних.
Ви якось не помітили що вже "сотні тисяч трупів звичайних пересічних"
І міліони скалічених життів
Потрібно прсто трохи привести у відповідність
Эти трупы благодаря внешнему агрессору. detroytred
говорит о трупах, которые могут появиться благодаря внутренним "идейным".
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:35
fox767676 написав: detroytred написав:
І потім усі ці пункти приміряємо на отих, хто не кудись втік, а поруч.
Також ще й владних кабінетах, депутатах тощо..
у владних кабінетах сидять більш обережні\поміроковані люди
чипати таких дійсно може спровокувати хаос і масові репресії
я навів провокаторів, які з т.з. обох полюсів суспільно-політичної думки є ворогами
тому їх ліквідація посприяє консолідації суспільства, не нанесе шкоди міжнародному іміджу країни, не призведе до збоїв у державному управлінні та стане запобіжником майбутніх провокацій
так ти ж також "подстрєкатєль", як пише будівельник: "почни з себе"
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flyman
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:40
ЛАД написав:
Эти трупы благодаря внешнему агрессору.
перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора
за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора
зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:42
flyman написав:
так ти ж також "подстрєкатєль", як пише будівельник: "почни з себе"
ні, я потужний центрист ))
А ось ти тягнув сюди русофашиста Щеліна і одночасно щемив ЛАДа за язик )
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