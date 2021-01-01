1Тобі вже підказували_hunter написав:budivelnik написав:1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо имаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться
2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити.
2
Вот именно: "Сову на глобус - не треба"
Во-первых: вопрос
>>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90
я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь...
Навчись правильно формулювати питання
2 Навчись влазити в іншу дискусію- розуміючи про що вона.
Я вів дві дискусії з різними опонентами
Перша - про вплив 8 млн працездатного населення яке не платить жодних податків на загальний результат в Україні при умові що в Україні є 42 млн населення , в контексті того що несплата цими 8 млн +/- 400 млрд грн/рік податків - з ГОЛОВОЮ перекриває неякісну працю чиновників чи обєми крадіжок корупціонерів.
Друга - про демографічну кризу
1 Якщо ти цього не бачив, або не запамятав, або пропустив - то хіба я тобі лікар?
Ця цифра(8 млн тих хто не платить навіть з мінімалки) використовується мною як мінімум з початку війни( хоча мені здається що набагато швидше)
2 Про 42 млн..
Цю цифри я використовую з початку ковіду ( тобто вже 3-4 роки) , бо взяв її з французських джерел..
Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати
Ось ця табличка
Age Group ____ Population on 01/01/2021
______ ____ Males _______ Females ______ Both sexes
0-9 ____ 2056030 _______ 1931034 ______ 3987064
10-19 ____ 2158184 _______ 2035949 ______ 4194133
20-29 ____ 2353159 _______ 2225782 ______ 4578941
30-39 ____ 3464173 _______ 3385682 ______ 6849855
40-49 ____ 2954681 _______ 3125274 ______ 6079955
50-59 ____ 2555394 _______ 3051751 ______ 5607145
60-69 ____ 2147021 _______ 3139694 ______ 5286715
70-79 ____ 979569 _______ 1930833 ______ 2910402
80-89 ____ 449732 _______ 1182853 ______ 1632585
90+ ____ 77433 _______ 214489 ______ 291922
Total known__ 19195376_______ 22223341______ 41418717