Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:55
Banderlog написав:
всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.
Якщо ти захочешь комусь зламати носа, тебе ж свої відпиздять і здадуть )
Сметана трішки забродила ))
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:55
jump написав:
акож військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту,
Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані
fox767676
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:57
fox767676 написав: jump написав:
акож військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту,
Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані
Ти вже втомився допомагати ЗСУ ?
Я - ні
pesikot
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:06
pesikot написав:
Якщо ти захочешь комусь зламати носа, тебе ж свої відпиздять і здадуть )
Сметана трішки забродила ))
стопудово цуцику.
мож ти і мотивацію їх напишеш? Для чого моїм ставати на сторону ухилянта? А не офіцера?) Та іще і порушувати закон.
Бо вони в дитинстві мріяли охороняти гейпаради?
Нікого вони бити не будуть. Затримають максимум на півдня. Навіть якщо при порушнику буде речовина схожа на наркотичну.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:06
pesikot написав: fox767676 написав: jump написав:
акож військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту,
Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані
Ти вже втомився допомагати ЗСУ ?
Я - ні
Це не можливо перевірити
Може ти як барабашов раз на місяць у шпиталь дитячі малюнки носиш і 200 грн стерненку
Так дійсно не втомишся
fox767676
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:09
У Старому Бикові на Чернігівщині відкрили Алею пам’яті закатованих та вбитих під час окупації села У Старому Бикові на Чернігівщині 28 липня відкрили Алею пам’яті шести цивільних жителів, що були закатовані та вбиті під час окупації села у 2022 році. Повідомлено про підозру офіцеру РФ, який керував розстрілами евакуаційних авто під Києвом
Йдеться про події, що відбувалися між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району Київські області у березні 2022 року.
Російські військові, що облаштували в районі бойові позиції, розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагались виїхати з окупації в напрямку Житомира. На даному відрізку дороги окупанти вбили 22 людей, серед яких малолітня дитина. Ще 37 осіб визнано потерпілими, серед яких семеро було поранено. Одна з жінок внаслідок травм отримала інвалідність.
Как хорошо в оккупации ... от смены флага ничего не поменяется ...
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:12
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані
Ти вже втомився допомагати ЗСУ ?
Я - ні
Це не можливо перевірити
Може ти як барабашов раз на місяць у шпиталь дитячі малюнки носиш і 200 грн стерненку
Так дійсно не втомишся
Але можливо переконатись, що ти вже втомився.
Бо це ти зрефлексував на той допис, а не я )
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:18
Було два вибухи нещодавно, балістика ...
Тому що, як тільки сирена завила, то відбувся перший вибух, одразу другий ...
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:26
Xenon написав:
Дивно, що модер не видалив це повідомлення.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 19:38
flyman написав:
і дозволять офіційно многожонство,
ти візьмеш додатково флер чи стм?
Щоб зразу стала/присіла за станок? 😉
>>>
pesikot написав:
Коли за станок ? )
>>>
flyman написав:
флер в очікуванні теж потирає рученьки
...і в передчутті ейфорії, починає облизувати губи
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