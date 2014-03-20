budivelnik написав:Є у нас один теоретик в якого ринок-це набір законів написаних чиновниками... або обмежене місце на якому все зайнято і хто перший встав-того й тапки а іншим нічого не світить поки можновладці.....
Ні, місіонер, ні. Ти знов прямо брешеш. Прямо. Тобі 15 років пояснялось, що ринок - це надлишок товарів-послуг, виробників, конкуренції між виробниками. А ти, теоретик, у ШІ на 16 році вирішив взнати, і коли отримав відповідь, то здивовано запитав: "То де тут про надлишок товарів?"
detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція. Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане.. (Наводиш цитати Ші) То де тут про надлишок товарів?
Комедія... Прямо ж навіть після макання тебе в цитати знов!!!!! брешеш, як дихаєш.
Про "ринок-це набір законів написаних чиновниками.." --- в мене ніколи не було й близько. Було про вплив на розвиток ринку регуляторів (законів і т.д.) Про вплив. Про все зайнято і нікому не світить - ти спростив до повного перекручення суті. Склав єралашика.
Знов від місіонера один і той же сценарій -- збрехати, перекрутити чуже й своє пропхати 😁 Типовий місіонер..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 лип, 2025 22:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:...... Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто
Так с этим на этой ветке никто и не спорит... На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".
по-перше, тобі відповідають, що до останнього мешканця - це навіть не 100 років - тобто це вже не твоя проблема. й другий нюанс, про який ти не думаєш - скільки в нас зараз живе людей в селі? 15-20%? а для ефективної обробки землі достатньо 1% - так тим працьовитим, хто залишиться - навпаки дуже зручно - в селі будуть жити люди однакових поглядів, небагато, але достатньо. бо повністю село не вимре НІКОЛИ. окреме може бути, а загалом - ні.
Ну да: "це навіть не 100 років" - примерно 50-55. ОК: "меньше народу - больше кислороду" -- ответ принимается. Правда не совсем понятно, что будет с тем же ПФУ и "социалками"/медициной, но ответ - как я понимаю "не нужон нам (в селе) этот ваш интернет!" https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0
ЛАД написав: Да пожалуйста! Наивность порой очень хорошее качество. Резкое, буквально моментальное появление из ниоткуда "Правого сектора" и потом почти такое же быстрое его исчезновение тоже произошло само по себе. От сырости, наверное.
невже нацики профінансували
Точно нет. Их кто-то профинансировал. Кто, гадать не буду.
_hunter написав:Так с этим на этой ветке никто и не спорит... На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".
по-перше, тобі відповідають, що до останнього мешканця - це навіть не 100 років - тобто це вже не твоя проблема. й другий нюанс, про який ти не думаєш - скільки в нас зараз живе людей в селі? 15-20%? а для ефективної обробки землі достатньо 1% - так тим працьовитим, хто залишиться - навпаки дуже зручно - в селі будуть жити люди однакових поглядів, небагато, але достатньо. бо повністю село не вимре НІКОЛИ. окреме може бути, а загалом - ні.
Ну да: "це навіть не 100 років" - примерно 50-55. ОК: "меньше народу - больше кислороду" -- ответ принимается. Правда не совсем понятно, что будет с тем же ПФУ и "социалками"/медициной, но ответ - как я понимаю "не нужон нам (в селе) этот ваш интернет!"
а ну наведи розрахунок, що через 50-55 років зникне останній українець - чи знову заплутався в розрахунках? ну не твоє це
проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина?
а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
ЛАД написав: Да пожалуйста! Наивность порой очень хорошее качество. Резкое, буквально моментальное появление из ниоткуда "Правого сектора" и потом почти такое же быстрое его исчезновение тоже произошло само по себе. От сырости, наверное.
невже нацики профінансували
Точно нет. Их кто-то профинансировал. Кто, гадать не буду.
*На питання журналіста, чи вірні повідомлення про те, що США витратили $5 млрд на розвиток демократії в Україні, вона відповіла: "США вклали близько $5 млрд в Україну з 1991 року, з тих пір, як вона знову стала незалежною державою після розпаду Радянського Союзу. Ці гроші були витрачені на підтримку прагнень українського народу, який бажає мати сильну, демократичну владу, яка представляє його інтереси", повідомляє РБК-Україна.
При цьому помічник держсекретаря США підкреслила: "Але ми, звичайно, не витрачали гроші на підтримку Майдану. Це був стихійний рух, який сильно відрізняється від того, що робить зараз Росія у східній Україні", - додала вона* https://www.fpri.kiev.ua/articles_view/ ... li-nuland/
Звісно ні. От тільки Трамп про ЮАСЕЙД багато зайвого наговорив.
ЛАД написав: Да пожалуйста! Наивность порой очень хорошее качество. Резкое, буквально моментальное появление из ниоткуда "Правого сектора" и потом почти такое же быстрое его исчезновение тоже произошло само по себе. От сырости, наверное.
невже нацики профінансували
Точно нет. Их кто-то профинансировал. Кто, гадать не буду.
а я тобі відповім ЛАД - ті самі люди, які зараз фінансують ЗСУ через донати. для тебе це незрозуміла річ - як люди організувалися, й організували фінансування. спитай в Чмута, Притули та Стерненка. але це треба самостійно відповідати за свої дії, а не чекати, коли хтось за тебе щось зробить
Прохожий написав:смешной тигренок) расскажу историю из жизни... мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи... но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте) в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском... это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"... может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонент
Цікава та мабуть повчальна історія. Я за ці 3 з половиною роки чув багато подібних, і про неввічливих ВСП-шників на блок-посту десь під Харковом, і про заброньованого ДСО-шника який надто пізно зрозумів що хамити працівникам "фірм", які знімають офіси в БЦ не варто, особливо новим та невідомим. Про ТКЦ-шників, які спробували "оповістити" справжньго бойового офіцера в відпустці здається навіть писали на цьму форумі. І в кожній кінець був цілком щасливим.
В твоїй для справді щасливого фіналу - не вистачає щоб "волонтерами" виявились "сини Будівельника"(tm), або навпаки - щоб в бусику був реальний співзасновник Б/О яка навіть офіційно існує понад 10 років, і до якого за допомогою регулярно звертаються комбрижки, комбриги, та просто командири маловідомих, але дуже специфічних в/ч.
Точно нет. Их кто-то профинансировал. Кто, гадать не буду.
а я тобі відповім ЛАД - ті самі люди, які зараз фінансують ЗСУ через донати. для тебе це незрозуміла річ - як люди організувалися, й організували фінансування. спитай в Чмута, Притули та Стерненка. але це треба самостійно відповідати за свої дії, а не чекати, коли хтось за тебе щось зробить
четвер, 20 березня 2014 р. о 18:35 Нардеп від ВО "Свобода" Ігор Кривецький заявив, що забезпечив 90% свободівського фінансування Майдану.
Про це він повідомив у ефірі Громадське ТВ.
"Сцена, як стоїть на Майдані, моя, яку я купив та поставив безкоштовно. Ви знаєте, що сцена, яка стоїть на Майдані – це "Свобода"?", сказав Кривецький.
Кривецький керує власним приватним підприємством, працює на ринку готельного («Edem Resort»,[5] с. Стрілки, Перемишлянський район), ресторанного (ТОВ «Фієста-Фантастика») та аграрного бізнесу. Має активи в с/г, житловому будівництві та енергетиці. Також дружина володіє найдавнішим в Східній Європі готелем «Жорж», що є перлиною Львова. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Кривецький_Ігор_Ігорович