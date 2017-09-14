yama написав:

Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?Станом на сьогодні Україна веде виснажливу війну з агресором, що володіє потужним військово-промисловим комплексом, підтримкою авторитарних союзників і великою кількістю мобілізаційного ресурсу. Попри героїзм Збройних сил, зусиль волонтерів і допомоги західних партнерів, складається враження, що держава досі не перейшла у справжній воєнний режим.Перемога у війні такого масштабу неможлива без повного переведення економіки країни на військові рейки. Це означає: мають функціонувати лише експортно орієнтовані підприємства, оборонно-промисловий комплекс (ВПК), а також об’єкти критичної інфраструктури — лікарні, аптеки, заправки, водоканали, електростанції, енергетичні компанії, оператори зв'язку, продуктові магазини, ферми, підприємства з виробництва одягу тощо. Усе інше — надмірне і неактуальне в умовах воєнного часу.Продуктова дисципліна та принцип "хто не працює — той не їсть"Одним із кроків до справжньої мобілізації може стати запровадження продуктових та товарних талонів. Їх отримуватимуть виключно ті громадяни, які працюють у сферах, що забезпечують функціонування країни під час війни. Це може бути тимчасовий, але вкрай ефективний захід. Такого роду "воєнна колективізація" змусить суспільство усвідомити, що війна — це не фон для розваг і споживання, а боротьба за виживання нації.Працездатне населення, не залучене до критичної інфраструктури чи продовольчої галузі, повинне бути переорієнтоване на ВПК. Навіть школярі можуть і повинні допомагати фронту — від виконання елементарних робіт у середніх класах до участі в технологічному виробництві у старших (наприклад, пайка дронів). Жінки також мають займати активну роль у виробництві озброєння та спорядження.Це — не крайнощі. Це — реальність війни.Мобілізація — це не тільки про армію, а про весь народСьогоднішня ситуація, коли заповнені ресторани, працюють торгові центри, продаються люксові автомобілі, імпортується дорога техніка, а полиці магазинів заповнені делікатесами, не викликає довіри до того, що країна справді у стані війни. У Другу світову мої дід та прадід воювали без жодної заробітної плати. Сама думка про виплати військовим у війні такого масштабу з погляду економіки виглядає парадоксально.Не менш дивним є й те, що зарплати отримують ті, хто працює у сферах, не дотичних до військової або критичної інфраструктури. Під час Другої світової школярі в СРСР працювали на заводах, і ніхто не ставив питання про відвідування школи — на кону було виживання держави.Чи вистачить сміливості на державні рішення?Якщо ми справді хочемо перемогти Росію, що має підтримку Північної Кореї, ми повинні виробляти озброєння більше, швидше і ефективніше. Для цього потрібно заборонити імпорт усього, окрім товарів першої необхідності, компонентів для ВПК та предметів, необхідних для підтримки критичної інфраструктури. Навіщо нам телевізори, посудомийні машини, музичні колонки чи автомобілі преміум-класу, якщо постає питання самого існування держави?Без рішучих і непопулярних рішень перемога буде віддаленою і болючою. Сьогоднішній стан речей — не війна, а її імітація. Імітація, яка дорого коштує — людськими життями, втраченими можливостями та розмитою перспективою перемоги.