Додано: Сер 30 лип, 2025 15:17

detroytred написав: І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві. І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві.

Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.1 Коли я тебе питавЧому на момент твоєї демобілізації в 2014 році в Україні було всього 5000 боєготовних бійців... ти мені що відповідав?Ти казав наступнеВ мене все в порядку, журнали заповнені, стопочками у відповідні шафи розставлені, військові звання отримую вчасно , доплати і премії - також... отже я свою роботу виконав а за ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗСУ відповідальності не несу, бо там є свої відповідальні.Так було ?Так само і яНесу відповідальність за результати діяльності на СВОЄМУ місці.Як ти бачиш - результати ПРЕКРАСНІ , хоча й досягнуті важкою працею2 Де я писав що моєю метою є ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА.Мета- за 10 років ( була виконанна за 20 років)- перегнати основну масу українців і досягнути для своє сімї рівня життя Польщі ( зараз - перевиконано - досягнутий середній рівень життя Німеччини)А ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА - це приємний ПОБІЧНИЙ наслідок діяльності, бо чим більше людей досягає цього рівня тим ближче ми до середнього рівня тієї ж ПольщіСаме й тому я був ЗАЦІКАВЛЕНИЙ щоб якнайбільше людей спробували повторити мій досвід.Це і є СУСПІЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ.Те що в процесі цієї еволюції зникнуть назавжди затяті носії совка-це також приємний побічний бонус.2 В мене до тебе питання - ти хоч раз ПЕРЕВІРЯВ в РЕАЛІ дієвість якогось свого переконання?Уяви, на дворі 1990 , ми з тобою сперичаємось що робити даліІ я повірив твоїй фантазії що йти в бізнес- не треба, бо умови не сприятливі, можновладці недопрацьовують.. і треба почекати коли прийде СПРАВЖНІЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ ( як лікуань , чи Бальцерович, чи Саакашвілі, чи йось вісаріонович...) і от тоді...І щоб було зараз?я , з пагонами старшого прапорщика , витягнувшись вструнку слухаю тебе який я поганий, бо моя пенсія в три рази менша від твоєї....Тепер розумієш -чому я проти таких як тиВ кого винувата НЕВІСТКА...