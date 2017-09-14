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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14599146001460114602>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія масовано атакувала Київ: ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки – відео, фото
Найбільше наслідків фіксується у Святошинському районі, де було влучання в під'їзд, і в Солом'янському районі столиці

У ніч проти 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами й ракетами. Є наслідки у чотирьох районах столиці, десятки постраждалих та одна загибла людина. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Держслужба з надзвичайних ситуацій, мер Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Солом’янському районі пошкоджено квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі й пошкодження фіксувалися на кількох локаціях нежитлової забудови.

У Голосіївському районі пошкоджено школу і дитячий садок.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.


Донька Келлога про обстріл Києва: Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн Трампа
Масована російська атака на Київ у ніч проти 31 липня – це відповідь російського диктатора Володимира Путіна на "10 днів", які президент США Дональд Трамп дав йому на врегулювання війни. Таку думку висловила донька спецпосланця американського президента Кіта Келлога, очільниця фонду, який надає Києву невійськову допомогу, Меган Моббс.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:17

  pesikot написав:Росія масовано атакувала Київ: ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки – відео, фото
Найбільше наслідків фіксується у Святошинському районі, де було влучання в під'їзд, і в Солом'янському районі столиці

пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:21

  flyman написав:Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.

Дякую, flyman! Неочікувано приємно здивував.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:37

  fler написав:
  flyman написав:Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.

Дякую, flyman! Неочікувано приємно здивував.

Молодим філіпінкам, не думаю, що пані флер складе конкуренцію, так що притримайте компліменти для зощітнєга хотаба, тим більше в нього дефіцит уваги, вже до поважного сенйора на Троєщині клєїться
Востаннє редагувалось flyman в Чет 31 лип, 2025 09:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:37

  flyman написав:
  Water написав:
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.
Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

https://armyinform.com.ua/2025/07/30/go ... -zradnyka/

хотаб сьогодні відписувався?

Ні, Хотаб розумніший, він ходить на роботу без парашута і балалайки
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:38

  Letusrock написав:Ні, Хотаб розумніший, він ходить на роботу без парашута і балалайки

а будьоновка?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:42

  flyman написав:
  fler написав:Ось, напр., Елла внушає оптимізм.

Це оптимізм з розряду "ще не вмерла...", а не з "розквітне..."

А ось це з серії сподівань на розквіт:
"Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко – про відповідальність, моду та те, чи змінює влада людей"
https://vogue.ua/article/leaders/yuliya ... 60205.html
Від Матриці...

Щось обидва (вона і Залужний) згадують Тімоті Снайдера...
Мабуть одна школа(( підготовки.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 31 лип, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:47

  flyman написав:
  Letusrock написав:Ні, Хотаб розумніший, він ходить на роботу без парашута і балалайки

а будьоновка?

Будьоновка в нього з бойківським вишитим орнаментом, жодна служба божа не докопається
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО.
Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати...
Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку...
Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 09:58

  flyman написав:нагадує розмову з ЛАДом

Супер!

Але супер-пупер батли були б, якщо сходились Стерненко-Аристович, Притула-Соскін, Портніков-Чаплига і т.д.

Ото було б шоу.. Битв гігантів думки батьків української демократії.
А так понабирали собі паству і спочивають у спокої.
detroytred
 
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