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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:42
flyman написав: ЛАД написав:
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flyman написав:
Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.
[youtube]pC7JJmCd_NU[/youtube.
.............
И в чём здесь оптимизм?
Джерелом влади є люди з картонками.
але ЛАД (як Любарський і їм подібні з цінностями на кшталт "мама любить скорость") не зрозуміють.
А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:55
ЛАД написав:
А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.
при тому, що непонятно "чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
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Додано: Чет 31 лип, 2025 15:56
ЛАД написав:
Честнее было бы признать свою ошибку и извиниться.
Хотя на честность на нашем форуме рассчитывать не приходится.
Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень.
Ваші звинуваченні - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами.
Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вабачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.
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