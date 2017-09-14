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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14600146011460214603
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:42

  flyman написав:
  ЛАД написав:.........
  flyman написав:Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.
[youtube]pC7JJmCd_NU[/youtube.

.............
И в чём здесь оптимизм?

Джерелом влади є люди з картонками.
але ЛАД (як Любарський і їм подібні з цінностями на кшталт "мама любить скорость") не зрозуміють.
А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:55

  ЛАД написав: А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.

при тому, що непонятно "чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:56

  ЛАД написав:Честнее было бы признать свою ошибку и извиниться.
Хотя на честность на нашем форуме рассчитывать не приходится.

Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень.
Ваші звинуваченні - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами.
Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вабачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.
andrijk777
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  #<1 ... 14600146011460214603
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