ЛАД написав:Честнее было бы признать свою ошибку и извиниться. Хотя на честность на нашем форуме рассчитывать не приходится.
Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень. Ваші звинувачення - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами. Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вибачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.
andrijk777 написав:........ Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень. Ваші звинувачення - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами. Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вибачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.
ЛАД написав: А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"? А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.
при тому, що непонятно "при чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
Не притворяйтесь тупее, чем вы есть. У вас много всякого, но точно не тупость. Либанова изложила достаточно трезвую позицию, без избыточных чёрных красок, но и розового оптимизма я там не увидел. Поэтому и задал весьма простой вопрос - в чём вы усмотрели оптимизм. Вместо такого же простого ответа... Вас можно только троллить по примеру Хотаба? Мне это не интересно. Нормально разговаривать не хотите?
ЛАД написав: А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"? А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.
при тому, що непонятно "при чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
Не притворяйтесь тупее, чем вы есть. У вас много всякого, но точно не тупость. Либанова изложила достаточно трезвую позицию, без избыточных чёрных красок, но и розового оптимизма я там не увидел. Поэтому и задал весьма простой вопрос - в чём вы усмотрели оптимизм. Вместо такого же простого ответа... Вас можно только троллить по примеру Хотаба? Мне это не интересно. Нормально разговаривать не хотите?
до чого тут "розовий оптимізм"? чому не голубий? або зелений? ви починаєте видумувати, потім звинувачеєте на основі своїх фантазій. Ви не бачите оптимізму, то має хтось очі відкрити? Флер, до речі, бачить.