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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1460114602146031460414605>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:42

  flyman написав:
  ЛАД написав:.........
  flyman написав:Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.
[youtube]pC7JJmCd_NU[/youtube.

.............
И в чём здесь оптимизм?

Джерелом влади є люди з картонками.
але ЛАД (як Любарський і їм подібні з цінностями на кшталт "мама любить скорость") не зрозуміють.
А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:55

  ЛАД написав: А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.

при тому, що непонятно "при чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
Востаннє редагувалось flyman в Чет 31 лип, 2025 16:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:56

  ЛАД написав:Честнее было бы признать свою ошибку и извиниться.
Хотя на честность на нашем форуме рассчитывать не приходится.

Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень.
Ваші звинувачення - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами.
Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вибачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:07

❗️Бойова повістка відтепер може прийти поштою, відмова від отримання листа вважатиметься ухиленням від мобілізації, – постанова Кабміну.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... i-povistki
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:22

  andrijk777 написав:........
Тикніть пальцем в помилку, не потрібно абстрактних звинувачень.
Ваші звинувачення - це наклеп на рівному місці, не підтверджений фактами.
Вам потрібно усвідомити свою неправоту і вибачитись за безпідставні звинувачення в мою сторону.

Я "ткнул" уже 2 или 3 раза.
Но... всё понятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:29

  flyman написав:
  ЛАД написав: А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.

при тому, що непонятно "при чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
Не притворяйтесь тупее, чем вы есть. У вас много всякого, но точно не тупость.
Либанова изложила достаточно трезвую позицию, без избыточных чёрных красок, но и розового оптимизма я там не увидел.
Поэтому и задал весьма простой вопрос - в чём вы усмотрели оптимизм.
Вместо такого же простого ответа...
Вас можно только троллить по примеру Хотаба? Мне это не интересно.
Нормально разговаривать не хотите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:32

  ЛАД написав:Хотя на честность на нашем форуме рассчитывать не приходится.

Честность на этом форуме вызывает потоки грязи. На этом форуме приветствуется лицемерие. В том числе от Вас. Вам не честность нужна.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:35

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав: А при чём тут "люди з картонками" и "джерело влади"?
А вы такой же, как TriggerMMA? Не буду раздавать эпитеты.

при тому, що непонятно "при чём здесь оптимизм" ("как на єтом можно заработать")
Не притворяйтесь тупее, чем вы есть. У вас много всякого, но точно не тупость.
Либанова изложила достаточно трезвую позицию, без избыточных чёрных красок, но и розового оптимизма я там не увидел.
Поэтому и задал весьма простой вопрос - в чём вы усмотрели оптимизм.
Вместо такого же простого ответа...
Вас можно только троллить по примеру Хотаба? Мне это не интересно.
Нормально разговаривать не хотите?

до чого тут "розовий оптимізм"?
чому не голубий? або зелений?
ви починаєте видумувати, потім звинувачеєте на основі своїх фантазій.
Ви не бачите оптимізму, то має хтось очі відкрити?
Флер, до речі, бачить.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

діма медведев таки хоче стати героєм й не померти від старості
Трамп порадив Медведєву “стежити за словами”
"Передайте Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який все ще вважає себе президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" – написав Трамп.

американці люди більш прості, ніяких новачків (хоча гадаю таке в них теж є). одна влучна ракета чи заміноване ліжко. а скажуть - український дрон :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 31 лип, 2025 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:39

  pesikot написав:


Що робив Трамп ?
ми маєм питати з нашої влади а не з трампа чи путіна. В них є свої виборці.
Зелі не треба було так люто підтримувати демократів.
Banderlog
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  #<1 ... 1460114602146031460414605>
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